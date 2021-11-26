КОВНИР СТЕПАН ДЕМЬЯНОВИЧ
КОВНИР СТЕПАН (СТЕФАН) ДЕМЬЯНОВИЧ - украинский зодчий.
Крепостной Киево-Печерской лавры, где работал более 60 лет под руководством и совместно с П.И. Нееловым, И.Г. Шеделем, И.Г. Григоровичем-Барским. Участвовал в перестройке и декорировании Успенского собора лавры в стиле украинского барокко в 1723-1729 и 1767-1769 годах. Также построил на территории лавры: Ковнировский корпус (1744-1745 годы, перестроен из зданий конца XVII - начала XVIII веков), колокольни на Ближних (1759-1763 годы) и Дальних (1754-1761 годы) пещерах, «трапезную кухню» (1762 годы), здание переплётной мастерской (1757-1777 годы).
За возведение Кловского дворца в Киеве (1752-1756 годы, по проекту Шеделя и Неелова) Ковнир получил звание «каменного строения мастера». Также в Киеве Ковнир выполнил новый иконостас церкви Спаса на Берестове (1760 год), колокольню Братского монастыря на Подоле (1756 год, не сохранилась) и церковь Святой Троицы в Китаевской пустыни (1763-1767 годы). В числе его работ - собор Святых Антония и Феодосия (1756-1759 годы) и колокольня (1758-1760 годы) в Василькове, близ Киева.
Иллюстрации:
С.Д. Ковнир. Ковнировский корпус в Киево-Печерской лавре. 1744–1745. Архив БРЭ.