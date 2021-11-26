КОРОБОВ ИВАН КУЗЬМИЧ

КОРОБОВ ИВАН КУЗЬМИЧ - российский архитектор .

Про­ис­хо­дил из стол­бо­вых дво­рян .

Пер­во­на­чаль­но обу­чал­ся в московской Шко­ле ма­те­ма­ти­че­ских и на­ви­гац­ких на­ук, в 1715 году от­прав­лен по ука­зу Пет­ра I в Санкт-Пе­тер­бург в Морскую ака­де­мию, от­ку­да в 1718 году по­слан с другими пен­сио­не­ра­ми в Ам­стер­дам для со­вер­шен­ст­во­ва­ния в ар­хитектурном искусстве. За­ни­мал­ся у ар­хи­тек­то­ра и скульп­то­ра Я.П. Ба­урс­шей­та Стар­ше­го.

Ле­том 1727 году И.К. Коробов вер­нул­ся в Санкт-Пе­тер­бург, сдал эк­за­мен в Кан­це­ля­рии от строе­ний и в кон­це то­го же го­да был на­зна­чен главным ар­хи­тек­то­ром Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии. Воз­вёл мно­же­ст­во со­ору­же­ний для это­го ве­дом­ст­ва и пе­ре­стро­ил зда­ние са­мо­го Ад­ми­рал­тей­ст­ва, воз­двиг­нув баш­ню в его цен­тре (1732-1738 годы), со­хра­нён­ную при вто­рич­ной пе­ре­строй­ке зда­ния А.Д. За­ха­ро­вым и став­шую од­ним из сим­во­лов Санкт-Пе­тер­бур­га.

В сво­ём ар­хитектурном твор­че­ст­ве И.К. Коробов сле­до­вал сдер­жан­ной про­сто­те северо-ев­ропейских объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ных ком­по­зи­ций, от­вер­гая ба­роч­ную экс­прес­сию.

Пред­по­ло­жи­тель­но воз­вёл храм Св. Пан­те­леимо­на (1735-1739 годы) близ Пар­ти­ку­ляр­ной вер­фи на Фон­тан­ке.

Вме­сте с ар­хи­тек­то­ра­ми М.Г. Зем­цо­вым и П.М. Ероп­ки­ным раз­ра­бо­тал ко­декс-трак­тат «Долж­ность ар­хи­тек­тур­ной экс­пе­ди­ции», в ко­то­ром из­ла­га­лись пра­ви­ла строи­тель­ст­ва, об­щая тео­рия ар­хитектурной нау­ки, пред­ла­га­лось уч­ре­дить Ар­хитектурную ака­де­мию. Эти за­мыс­лы не бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны в свя­зи с каз­нью Ероп­ки­на (1740 год), по­сле ко­то­рой И.К. Коробов, со­слав­шись на пло­хое здо­ро­вье, пе­ре­ехал в Мо­ск­ву, где воз­гла­вил ко­ман­ду, ве­дав­шую «го­ро­до­вым строе­ни­ем» - сте­на­ми и баш­ня­ми Крем­ля, Ки­тай-го­ро­да и Бе­ло­го го­ро­да, а так­же все­ми ка­зён­ны­ми по­строй­ка­ми, кро­ме двор­цов и церк­вей.

В начале 1742 гоа воз­вёл к ко­ро­на­ции императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны Три­ум­фаль­ные во­ро­та на Твер­ской ули­це (сго­ре­ли в 1752 году). То­гда же при­сту­пил к строи­тель­ст­ву Гос­ти­но­го дво­ра на Крас­ной площади, за­вер­шён­но­му уже по­сле его смер­ти.

В 1742 гду по­лучил чин май­о­ра, в 1744 году - пол­ков­ни­ка.

В по­след­ние го­ды жиз­ни И.К. Коробов стал те­рять зре­ние и соз­да­вал толь­ко эс­ки­зы, ко­то­рые его по­мощ­ни­ки пре­вра­ща­ли в чис­то­вые чер­те­жи. Взгля­ды И.К. Коробова, вос­пи­тан­но­го на прин­ци­пах ре­гу­ляр­но­го строи­тель­ства в ра­цио­на­ли­стическом ду­хе, по­влия­ли на его уче­ни­ков - С.И. Че­ва­кин­ско­го, Д.В. Ух­том­ско­го, А.Ф. Ко­ко­ри­но­ва, К.И. Блан­ка, П.Р. Ни­ки­ти­на.