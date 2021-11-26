КОРОБОВ ИВАН КУЗЬМИЧ
КОРОБОВ ИВАН КУЗЬМИЧ - российский архитектор.
Происходил из столбовых дворян.
Первоначально обучался в московской Школе математических и навигацких наук, в 1715 году отправлен по указу Петра I в Санкт-Петербург в Морскую академию, откуда в 1718 году послан с другими пенсионерами в Амстердам для совершенствования в архитектурном искусстве. Занимался у архитектора и скульптора Я.П. Баурсшейта Старшего.
Летом 1727 году И.К. Коробов вернулся в Санкт-Петербург, сдал экзамен в Канцелярии от строений и в конце того же года был назначен главным архитектором Адмиралтейств-коллегии. Возвёл множество сооружений для этого ведомства и перестроил здание самого Адмиралтейства, воздвигнув башню в его центре (1732-1738 годы), сохранённую при вторичной перестройке здания А.Д. Захаровым и ставшую одним из символов Санкт-Петербурга.
В своём архитектурном творчестве И.К. Коробов следовал сдержанной простоте северо-европейских объёмно-пространственных композиций, отвергая барочную экспрессию.
Предположительно возвёл храм Св. Пантелеимона (1735-1739 годы) близ Партикулярной верфи на Фонтанке.
Вместе с архитекторами М.Г. Земцовым и П.М. Еропкиным разработал кодекс-трактат «Должность архитектурной экспедиции», в котором излагались правила строительства, общая теория архитектурной науки, предлагалось учредить Архитектурную академию. Эти замыслы не были осуществлены в связи с казнью Еропкина (1740 год), после которой И.К. Коробов, сославшись на плохое здоровье, переехал в Москву, где возглавил команду, ведавшую «городовым строением» - стенами и башнями Кремля, Китай-города и Белого города, а также всеми казёнными постройками, кроме дворцов и церквей.
В начале 1742 гоа возвёл к коронации императрицы Елизаветы Петровны Триумфальные ворота на Тверской улице (сгорели в 1752 году). Тогда же приступил к строительству Гостиного двора на Красной площади, завершённому уже после его смерти.
В 1742 гду получил чин майора, в 1744 году - полковника.
В последние годы жизни И.К. Коробов стал терять зрение и создавал только эскизы, которые его помощники превращали в чистовые чертежи. Взгляды И.К. Коробова, воспитанного на принципах регулярного строительства в рационалистическом духе, повлияли на его учеников - С.И. Чевакинского, Д.В. Ухтомского, А.Ф. Кокоринова, К.И. Бланка, П.Р. Никитина.