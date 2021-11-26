КОЛЛО МАРИ АНН

КОЛЛО МАРИ АНН - французский скульп­тор, академик Пе­тербургской академии художеств (1767 год).

Уче­ни­ца (с 1763/1764 годов) и по­мощ­ни­ца Э.М. Фаль­ко­не. По­лу­чи­ла ран­нее при­зна­ние как та­лант­ли­вая порт­ре­ти­ст­ка, соз­дав­шая ряд об­ра­зов в сти­ле клас­си­циз­ма (русского по­сла во Фран­ции князя Д.А. Го­ли­цы­на, 1766 год; Д. Дид­ро, 1766 год; ва­ри­ант - мра­мор, 1772 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург, и др.). В 1766 году со­про­во­ж­да­ла Фаль­ко­не, при­быв­ше­го в Рос­сию по при­гла­ше­нию императрицы Ека­те­ри­ны II для ра­бо­ты над па­мят­ни­ком Пет­ру I .

За вре­мя пре­бы­ва­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге ис­пол­ни­ла мно­го­численные мра­мор­ные порт­ре­ты- бюс­ты по за­ка­зам Ека­те­ри­ны II (Ека­те­ри­ны II в диа­де­ме, Ген­ри­ха IV, гер­цо­га Сюл­ли, все около 1769 года; Воль­те­ра, около 1770 года, Э.М. Фаль­ко­не, около 1773 года, все - Эр­ми­таж; великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча и его же­ны, великой княгини На­та­льи Алек­се­ев­ны, оба 1775 года, ГРМ) и по ча­ст­ным за­ка­зам (Луи­зы Кат­карт, доче­ри английского по­сла в Рос­сии; гипс, 1768 год, Лувр, Па­риж; мра­мор, 1772 год, ГРМ; ра­нее счи­тал­ся ав­то­порт­ре­том Колло; и др.). Ис­пол­ня­ла так­же ба­рель­е­фы-порт­ре­ты (ме­даль­о­ны), в том числе Пет­ра I и Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны для Боль­шо­го за­ла Ки­тай­ско­го двор­ца в Ора­ни­ен­бау­ме (мра­мор, 1769 год). В луч­ших порт­ре­тах мас­тер­ст­во ис­пол­не­ния со­че­та­ет­ся с точ­но­стью пе­ре­да­чи осо­бен­но­стей мо­де­ли, пси­хо­ло­гиз­мом, жи­во­стью ха­рак­те­ри­стик.

Основное про­из­ве­де­ние Колло пе­тербургского пе­рио­да - мо­дель го­ло­вы Пет­ра I (гипс, около 1773 года, ГРМ), ис­пол­нен­ная по гип­со­вой по­смерт­ной мас­ке, сня­той К.Б. Рас­трел­ли, и его скульп­тур­но­му порт­ре­ту (1723 год). Порт­рет­ный об­раз Пет­ра I, пол­ный спо­кой­но­го дос­то­ин­ст­ва и дер­жав­но­го ве­ли­чия и со­от­вет­ст­во­вав­ший об­ще­му за­мыс­лу Э.М. Фаль­ко­не, был вклю­чён скульп­то­ром (по­сле не­зна­чительных усо­вер­шен­ст­во­ва­ний) в его зна­ме­ни­тый «Мед­ный всад­ник» на Се­нат­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

В 1777 году Колло вы­шла за­муж за сы­на Э.М. Фаль­ко­не, жи­во­пис­ца и гра­фи­ка Пье­ра Эть­ен­на Фаль­ко­не (1741-1791 годы), и в 1778 году вер­ну­лась в Па­риж; в Ни­дер­лан­дах соз­да­ла мра­мор­ные бюс­ты стат­хау­де­ра Виль­гель­ма V и его суп­ру­ги (около 1782 года, Мау­риц­хёйс, Гаа­га). Впо­след­ст­вии ос­та­ви­ла за­ня­тия скульп­ту­рой, пе­ре­се­лив­шись в име­ние в Ло­та­рин­гии .