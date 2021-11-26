КИРША ДАНИЛОВ
КИРША ДАНИЛОВ - русский народный певец и сказитель середины XVIII века.
Работал на Нижнетагильских заводах Н. А. Демидова (смотрите в статье Демидовы). Предположительно на основе его репертуара в 1740-1760-х годах на Южном Урале был создан рукописный сборник былин (24), исторических (21) и бытовых песен, скоморошин, духовных стихов (всего 71 текст и нотные строчки). На титульном листе было указано имя Кирша Данилов (оно же фигурирует в комической песне «Да не жаль добра молодца битого - жаль похмельного»). Оригиналом сборника с 1768 года владел П. А. Демидов; рукопись утрачена, основой изданий послужила копия на бумаге 1760-1780-х годов.
Первое, неполное издание сборника (26 текстов), подготовленное А. Ф. Якубовичем, вышло в 1804 году под названием «Древние русские стихотворения». Имя Кирши Данилова вошло в название сборника во 2-м издании, подготовленном К. Ф. Калайдовичем в 1818 году: «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные, с прибавлением 35 песен и сказок, доселе неизвестных, и нот для напева» (61 текст и нотные строчки).
Это первое в русской фольклористике собрание былин и исторических песен оказало глубокое воздействие на развитие русского языка и культуры, содействовало пробуждению интереса к национальному эпосу. Оно отразилось в творчестве писателей (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, А. К. Толстого, Н. С. Лескова), композиторов [например, Н. А. Римский-Корсаков использовал былинный напев «Про Соловья Будимировича» («Высота ли, высота») в своей опере «Садко»].
Издание 1901 года, подготовленное П. Н. Шеффером, впервые воспроизводит (с небольшими купюрами) полный текст сборника, снабжено фотокопиями нотных строчек и фрагментов текста рукописи. Музыкальная стилистика включает элементы разных областных традиций России.
Издания:
Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Подгот. А. П. Евгеньева, Б. Н. Путилов. 2-е изд. М., 1977
Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Подгот. А. А. Горелов, Е. И. Якубовская. СПб., 2000.