КАЗАКОВ МАТВЕЙ ФЁДОРОВИЧ

КАЗАКОВ МАТВЕЙ ФЁДОРОВИЧ - российский архитектор, один из крупнейших мастеров раннего и зрелого русского классицизма .

Его по­строй­ки во мно­гом оп­ре­де­ли­ли об­лик до­по­жар­ной Мо­ск­вы. Учил­ся у Д. В. Ух­том­ско­го, од­но­вре­мен­но изу­чая ев­ропейские трак­та­ты по ар­хи­тек­ту­ре и ув­ра­жи. В 1754 году по­лу­чил чин сер­жан­та ар­хи­тек­ту­ры.

В 1763-1767 годах уча­ст­во­вал в по­сле­по­жар­ной ре­кон­ст­рук­ции Тве­ри в ка­че­ст­ве по­мощ­ни­ка архитектора П. Р. Ни­ки­ти­на (на­чал строи­тель­ст­во Пу­те­во­го двор­ца, за­вер­шён­ное впо­след­ст­вии К. И. Рос­си). В 1768-1774 годах был по­мощ­ни­ком В. И. Ба­же­но­ва в Мо­ск­ве (уча­ст­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии Боль­шо­го Крем­лёв­ско­го двор­ца, в соз­да­нии временных ар­хитектурных де­ко­ра­ций для празд­но­ва­ния Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­го ми­ра 1774 года на Хо­дын­ском по­ле), ко­то­рый ока­зал ре­шаю­щее влия­ние на ста­нов­ле­ние его как ар­хи­тек­то­ра.

Ори­ен­ти­ру­ясь на об­раз­цы Ба­же­но­ва, Казаков соз­дал бо­лее стро­гий и ра­цио­наль­ный ва­ри­ант клас­си­циз­ма. В 1775 году по­лу­чил зва­ние ар­хи­тек­то­ра и на­чал са­мо­сто­ятельную дея­тель­ность. Воз­вёл Пет­ров­ский подъ­езд­ной дво­рец (1775-1783 годы) с ис­поль­зо­ва­ни­ем эле­мен­тов средневекового го­тического зам­ка (ва­лы, рвы) и форм древнерусского зод­че­ст­ва в на­руж­ном де­ко­ре, ко­то­рые со­че­та­лись с клас­си­ци­стическим пла­ном. В бо­лее позд­них по­строй­ках Казакова так­же при­сут­ст­ву­ют пред­ро­ман­тические чер­ты (про­ект пе­ре­строй­ки двор­ца в Ца­ри­цы­не, 1786-1793 годы; зда­ние Бу­тыр­ско­го тю­рем­но­го зам­ка, 1784-1792 годы; не­со­хра­нив­ший­ся со­бор За­чать­ев­ско­го монастыря и др.).

При про­ек­ти­ро­ва­нии зда­ния Се­на­та в Мос­ков­ском Крем­ле (1776-1787 годы) Казаков, ис­поль­зуя фраг­мент про­ек­та В. И. Ба­же­но­ва для Боль­шо­го Крем­лёв­ско­го двор­ца, раз­ра­бо­тал ре­гу­ляр­ный план для участ­ка не­пра­виль­ной фор­мы и гар­мо­нич­но впи­сал клас­си­ци­стическое зда­ние в ан­самбль ста­рых по­стро­ек Крем­ля и Крас­ной пло­ща­ди . Зда­ние Се­на­та по­строе­но по пла­ну в фор­ме тре­уголь­ни­ка со сре­зан­ны­ми уг­ла­ми, раз­де­лён­но­го внутренними кор­пу­са­ми на три дво­ра, с ку­поль­ной ро­тон­дой Круг­ло­го за­ла, со­став­ляю­щей центр ком­по­зи­ции.

Дру­гие круп­ные об­щественные со­ору­же­ния Казакова име­ют гра­до­стро­ительное зна­че­ние, ор­га­ни­зуя це­лые квар­та­лы. Зда­ние Московского университета (1782-1793 годы, пе­ре­строе­но Д. И. Жи­ляр­ди) соз­да­но по об­раз­цам уса­деб­ных ком­по­зи­ций, име­ет П-об­раз­ный план с па­рад­ным дво­ром, по­лу­ро­тон­ду Ак­то­во­го за­ла и ма­лые ку­поль­ные по­ме­ще­ния в тор­цах крыль­ев. Го­ли­цын­ская боль­ни­ца (1796-1801 годы) так­же име­ет в цен­тре цер­ковь в фор­ме ку­поль­ной ро­тон­ды, от ко­то­рой рас­хо­дят­ся Г-об­раз­ные кор­пу­са. Здесь, как и в Пав­лов­ской боль­ни­це (1802-1807 годы), при­ме­не­на ра­цио­наль­ная пла­ни­ров­ка по­ме­ще­ний, от­ве­чаю­щая прак­тическому на­зна­че­нию зда­ний. Казаков пе­ре­стро­ил дом Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния, до­ба­вив к уже су­ще­ст­во­вав­ше­му зда­нию пря­мо­уголь­ный Ко­лон­ный зал (1784 год), ук­ра­шен­ный по пе­ри­мет­ру ко­ринф­ской ко­лон­на­дой, и уг­ло­вую ро­тон­ду (1793-1801 годы).

Казаковым бы­ли спро­ек­ти­ро­ва­ны мно­го­численные особ­ня­ки и двор­цы, оп­ре­де­ляв­шие тип жи­лой за­строй­ки Мо­ск­вы в этот пе­ри­од. На­ря­ду с тра­ди­ци­он­ны­ми для Мо­ск­вы усадь­ба­ми, в ко­то­рых главный дом ото­дви­нут в глубь П-об­раз­но­го дво­ра (усадь­ба Ба­рыш­ни­ко­вых на Мяс­ниц­кой улице, 1797-1802 годы), Казаков соз­да­ёт но­вый тип городской усадь­бы, под­чи­нён­ный идее един­ст­ва и ре­гу­ляр­но­сти городской сре­ды, с до­мом, вы­дви­нутым на крас­ную ли­нию ули­цы и вы­хо­дя­щим на неё фа­са­дом с ко­лон­ным пор­ти­ком (дом М. П. Гу­би­на, на улице Пет­ров­ка, 1790-е годы). При этом слу­жеб­ные по­строй­ки ли­бо вы­но­си­лись на зад­ний двор, ли­бо вы­страи­ва­лись в один ряд с главным объ­ё­мом зда­ния. С под­чёрк­ну­то стро­ги­ми и ла­ко­нич­ны­ми фор­ма­ми на­руж­ной ар­хи­тек­ту­ры кон­тра­сти­ро­ва­ло пыш­ное уб­ран­ст­во ин­терь­е­ров , в ко­то­рых ор­дер­ные эле­мен­ты со­че­та­ют­ся с леп­ни­ной, резь­бой, по­зо­ло­той и жи­во­пи­сью («Зо­ло­тые ком­на­ты» до­ма Де­ми­до­ва в Го­ро­хов­ском пе­ре­ул­ке, 1789-1791 годы). Многие до­ма Казакова ут­ра­ти­ли свой пер­во­на­чаль­ный об­лик в про­цес­се пе­ре­строй­ки Москвы по­сле по­жа­ра 1812 года.

В цер­ков­ном зод­че­ст­ве Казакова раз­ра­ба­ты­вал тип цен­тричного хра­ма. В церк­вах, по­стро­ен­ных по про­ек­там Казакова (Фи­лип­па Ми­тро­по­ли­та, 1777-1788 годы; Воз­не­се­ния Гос­под­ня на Го­ро­хо­вом по­ле, 1788-1793 годы; Кось­мы и Да­миа­на на Ма­ро­сей­ке, 1791-1793 годы; Ио­ан­на Пред­те­чи на Зем­ля­ном ва­лу, 1794-1806 годы), основном объ­ём име­ет фор­му ро­тон­ды, пе­ре­кры­той ку­по­лом.

В 1800-1804 годах Казаков ру­ко­во­дил со­став­ле­ни­ем ге­не­раль­но­го и «фа­са­ди­че­ско­го» («с птичь­е­го по­лё­та») пла­нов Мо­ск­вы и соз­да­ни­ем се­рии из 13 ар­хитектурных аль­бо­мов (1797-1802 годы), по­лу­чив­ших название «Ка­за­ков­ские аль­бо­мы», ку­да во­шли наи­бо­лее зна­чительные московские зда­ния, воз­двиг­ну­тые как са­мим Казаковым, так и др. зод­чи­ми. В 1792 году Казаков ор­га­ни­зо­вал ар­хитектурную шко­лу при Экс­пе­ди­ции крем­лёв­ско­го строе­ния; сре­ди уче­ни­ков - И. В. Его­тов, А. Н. Ба­ка­рев, И. Г. Та­ман­ский, М. М. Ка­за­ков, Р. Р. Ка­за­ков, О. И. Бо­ве, так­же сы­но­вья Казакова (все - ар­хи­тек­то­ры) - Ва­си­лий (1772 год - пос­ле 1817 год), Мат­вей (1781-1819 годы) и Па­вел (1783 года - пос­ле 1810 года).

Иллюстрации:

Фото А. И. Нагаева. М. Ф. Ка­за­ков. Зда­ние Се­на­та в Мо­сков­ском Крем­ле. 1776–87.

Фото А. И. Нагаева. М. Ф. Ка­за­ков. Пет­ров­ский подъ­ез­д­ной дво­рец в Мо­ск­ве. 1775–83.