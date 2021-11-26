ЕВЛАШЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
ЕВЛАШЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ - российский архитектор.
Мастер елизаветинского барокко. Из дворян. По некоторым сведениям, учился в Санкт-Петербурге. В марте 1723 года значился инженерным учеником. С 1733 года архитектор помощник (гезель), с 1749 года в чине «архитектуры майора». Работал в Москве и Подмосковье. В 1733 году был направлен в усадьбу В.И. Стрешнева для строительства каменной церкви Ильи Пророка с колокольней (ныне в селе Ильинское Красногорского района). В 1747 году вместе с И.К. Коробовым, И.Ф. Мичуриным и Д.В. Ухтомским осматривал Кремлёвский дворец, составил смету ремонта и снял планы помещений. С 1747 года находился при гофинтендантской конторе, осуществлял строительство по проектам Б.Ф. Растрелли. В 1747-1748 годах руководил строительством Головинского дома (дворец императрицы Елизаветы Петровны в Москве). В 1750 году по проекту Евлашева выполнен иконостас в 2 приделах церкви Воскресения в Новоиерусалимском монастыре. В мае 1754 года за строительство дворца на Воробьёвых горах пожалован званием «архитектуры полковника» (сохранился подписанный Евлашевым чертёж «План Воробьёвского каменного дома», 1752 год). Среди сохранившихся произведений – надвратная церковь праведных Захарии и Елисаветы с колокольней в Донском монастыре (1750-1753 годы; построена на основании, возведённом по проекту Д. Трезини под наблюдением архитектора Г. Шеделя в 1730-1733 годах). По мнению некоторых исследователей, Евлашеву принадлежит проект церкви Климента папы Римского в Москве (трапезная и колокольня построены в 1756–1758 годах; строительство самой церкви осуществлено в 1760–1770-х годах архитектором И.Я. Яковлевым, одним из учеников Евлашева).