ЕВЛАШЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

ЕВЛАШЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ - российский архитектор.

Мас­тер ели­за­ве­тин­ско­го ба­рок­ко . Из дво­рян. По не­ко­то­рым све­де­ни­ям, учил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В мар­те 1723 года зна­чил­ся ин­же­нер­ным уче­ни­ком. С 1733 года ар­хитектор по­мощ­ник (ге­зель), с 1749 года в чи­не «ар­хи­тек­ту­ры май­о­ра». Ра­бо­тал в Мо­ск­ве и Под­мос­ко­вье. В 1733 году был на­прав­лен в усадь­бу В.И. Стреш­не­ва для строи­тель­ст­ва ка­мен­ной церкви Ильи Про­ро­ка с ко­ло­коль­ней (ны­не в селе Иль­ин­ское Крас­но­гор­ско­го района). В 1747 году вме­сте с И.К. Ко­ро­бо­вым, И.Ф. Ми­чу­ри­ным и Д.В. Ух­том­ским ос­мат­ри­вал Крем­лёв­ский дво­рец, со­ста­вил сме­ту ре­мон­та и снял пла­ны по­ме­ще­ний. С 1747 года на­хо­дил­ся при го­фин­тен­дант­ской кон­то­ре, осу­ще­ст­в­лял строи­тель­ст­во по про­ек­там Б.Ф. Рас­трел­ли. В 1747-1748 годах ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом Го­ло­вин­ско­го до­ма (дво­рец императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны в Мо­ск­ве). В 1750 году по про­ек­ту Евлашева вы­пол­нен ико­но­стас в 2 при­де­лах церкви Вос­кре­се­ния в Но­во­ие­ру­са­лим­ском мо­на­сты­ре. В мае 1754 года за строи­тель­ство двор­ца на Во­робь­ё­вых го­рах по­жа­ло­ван зва­ни­ем «ар­хи­тек­ту­ры пол­ков­ни­ка» (со­хра­нил­ся под­пи­сан­ный Евлашевым чер­тёж «План Во­робь­ёв­ско­го ка­мен­но­го до­ма», 1752 год). Сре­ди со­хра­нив­ших­ся про­из­ве­де­ний – над­врат­ная цер­ковь пра­вед­ных За­ха­рии и Ели­са­ве­ты с ко­ло­коль­ней в Дон­ском мо­на­сты­ре (1750-1753 годы; по­строе­на на ос­но­ва­нии, воз­ве­дён­ном по про­ек­ту Д. Тре­зи­ни под на­блю­де­ни­ем архитектора Г. Ше­де­ля в 1730-1733 годах). По мне­нию не­ко­то­рых ис­сле­до­ва­те­лей, Евлашеву при­над­ле­жит про­ект церкви Кли­мен­та па­пы Рим­ско­го в Мо­ск­ве (тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня по­строе­ны в 1756–1758 годах; строи­тель­ст­во са­мой церк­ви осу­ще­ст­в­ле­но в 1760–1770-х годах архитектором И.Я. Яков­ле­вым, од­ним из уче­ни­ков Евлашева).