ЕРМЕНЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
ЕРМЕНЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский график и живописец.
Сын придворного конюха. С четырёх лет состоял «во услугах» при императрице Елизавете Петровне, затем «комнатный мальчик» при великом князе Павле Петровиче (позднее пользовался его покровительством). Занимался французским языком, а также архитектурой у А.Ф. Кокоринова (1760-1763), учился в петербургской АХ (1761-1767) живописи у С. Торелли и Г.И. Козлова, архитектуре у Ж.Б.М. Валлен-Деламота и в гравировальном классе; получил аттестат 4-й степени как «неудостоившийся поведением, но успевший пред протчими отлично в талантах». В 1775-1788 годах был стипендиатом великого князя Павла Петровича в Париже, где занимался в Королевской академии живописи и скульптуры (около 1775-1779 годов) у портретиста Ж.С. Дюплесси; около 1788 года познакомился с Ф.В. Каржавиным.
Один из основоположников бытового жанра в отечественном искусстве. К наиболее значительным произведениям Ерменёва относится серия из 8 работ, изображающая слепцов-нищих и крестьян (сепия, карандаш, акварель, 1764 год или до 1775 года, ГРМ); она включает одно- и двухфигурные изображения в рост и две многофигурные композиции [«Поющие слепцы-нищие» и «Обед» («Крестьяне за обедом»)], близкие жанровым полотнам М. Шибанова. Свойственные классицизму обобщённость силуэта и светотени, ясность композиции, уподобленной барельефу, придают образам простолюдинов монументальность и значительность.
Ерменёв - автор аллегорических композиций, восходящих к традиции барокко [«Аллегория на бракосочетание великого князя Павла Петровича» (1773, Музей-заповедник «Павловск»), «Аллегория на благоденствие России» («Благоденствие царствования Екатерины II», 1774, ГРМ), обе - сепия]. Парижским периодом датируются 5 рисунков Ерменёва (на библейские сюжеты, жанровая сцена и аллегория). Известны также его портреты-миниатюры на слоновой кости [«Шарлотта Лами, жена Каржавина» (1788), «Неизвестный в военном мундире» («Офицер армейской пехоты», 1792, ГРМ)].
Иллюстрации:
И.А. Ерменёв. «Поющие слепцы-нищие». Акварель, сепия, карандаш. 1764 или до 1775. Русский музей (С.-Петербург).