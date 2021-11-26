ЕРМЕНЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

ЕРМЕНЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский график и живописец.

Сын при­двор­но­го ко­ню­ха. С че­ты­рёх лет со­сто­ял «во ус­лу­гах» при императрице Ели­за­ве­те Пет­ров­не , за­тем «ком­нат­ный маль­чик» при великом князе Пав­ле Пет­ро­ви­че (позд­нее поль­зо­вал­ся его по­кро­ви­тель­ст­вом). За­ни­мал­ся французским язы­ком, а так­же ар­хи­тек­ту­рой у А.Ф. Ко­ко­ри­но­ва (1760-1763), учил­ся в пе­тербургской АХ (1761-1767) жи­во­пи­си у С. То­рел­ли и Г.И. Коз­ло­ва, ар­хи­тек­ту­ре у Ж.Б.М. Вал­лен-Де­ла­мо­та и в гра­ви­ро­валь­ном клас­се; по­лу­чил ат­те­стат 4-й сте­пе­ни как «не­удо­сто­ив­ший­ся по­ве­де­ни­ем, но ус­пев­ший пред прот­чи­ми от­лич­но в та­лан­тах». В 1775-1788 годах был сти­пен­диа­том великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча в Па­ри­же, где за­ни­мал­ся в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (около 1775-1779 годов) у порт­ре­ти­ста Ж.С. Дю­п­лес­си; около 1788 года по­зна­ко­мил­ся с Ф.В. Кар­жа­ви­ным.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков бы­то­во­го жан­ра в отечественном искусстве. К наи­бо­лее зна­чительным про­из­ве­де­ни­ям Ерменёва от­но­сит­ся се­рия из 8 ра­бот, изо­бра­жаю­щая слеп­цов-ни­щих и кре­сть­ян (се­пия, ка­ран­даш, ак­ва­рель, 1764 год или до 1775 года, ГРМ); она вклю­ча­ет од­но- и двух­фи­гур­ные изо­бра­же­ния в рост и две мно­го­фи­гур­ные ком­по­зи­ции [«По­ющие слеп­цы-ни­щие» и «Обед» («Кре­сть­я­не за обе­дом»)], близ­кие жан­ро­вым по­лот­нам М. Ши­ба­но­ва. Свой­ст­вен­ные клас­си­циз­му обоб­щён­ность си­лу­эта и све­то­те­ни, яс­ность ком­по­зи­ции, упо­доб­лен­ной ба­рель­е­фу, при­да­ют об­ра­зам про­сто­лю­ди­нов мо­ну­мен­таль­ность и зна­чи­тель­ность.

Ерменёв - ав­тор ал­ле­го­рических ком­по­зи­ций, вос­хо­дя­щих к тра­ди­ции ба­рок­ко [«Ал­ле­го­рия на бра­ко­со­че­та­ние ве­ли­ко­го кня­зя Пав­ла Пет­ро­ви­ча» (1773, Му­зей-за­по­вед­ник «Пав­ловск»), «Ал­ле­го­рия на бла­го­ден­ст­вие Рос­сии» («Бла­го­ден­ст­вие цар­ст­во­ва­ния Ека­те­ри­ны II», 1774, ГРМ), обе - се­пия]. Па­риж­ским пе­рио­дом да­ти­ру­ют­ся 5 ри­сун­ков Ерменёва (на биб­лей­ские сю­же­ты, жан­ро­вая сце­на и ал­ле­го­рия). Из­вест­ны так­же его порт­ре­ты-ми­ниа­тю­ры на сло­но­вой кос­ти [«Шар­лот­та Ла­ми, же­на Кар­жа­ви­на» (1788), «Не­из­вест­ный в во­ен­ном мун­ди­ре» («Офи­цер ар­мей­ской пе­хо­ты», 1792, ГРМ)].

Иллюстрации:

И.А. Ер­ме­нёв. «По­ющие слеп­цы-ни­щие». Ак­ва­рель, се­пия, ка­ран­даш. 1764 или до 1775. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург).