ДОМ ПАШКОВА

ДОМ ПАШКОВА - памятник архитектуры классицизма в Москве, бывшее главное здание городской усадьбы.

Вхо­дит в ком­плекс зда­ний Рос­сий­ской го­су­дар­ст­вен­ной биб­лио­те­ки . Дом Пашкова - од­на из вер­тикаль­ных до­ми­нант цен­тра Мо­ск­вы; на­хо­дит­ся на Ва­гань­ков­ском хол­ме. Ори­ен­ти­ро­ван фа­са­дом на Бо­ро­виц­кую баш­ню Крем­ля . По­стро­ен в 1784-1788 годах по за­ка­зу дво­ря­ни­на П. Е. Паш­ко­ва (1721- около 1790 годы). Тра­ди­ци­он­но при­пи­сы­ва­ет­ся архитектору В. И. Ба­же­но­ву.

По­сле смер­ти П. Е. Паш­ко­ва до­мом стал вла­деть его двою­род­ный брат - бри­га­дир А. И. Паш­ков (1734-1809 годы), ко­то­рый рас­ши­рял и ук­ра­шал дом, а за­тем (до 1839 года) его по­том­ки.

В ос­но­ве ком­по­зи­ции - со­че­та­ние центрального кор­пу­са и сим­мет­рич­ных бо­ко­вых фли­ге­лей, стоя­щих на вы­со­ком, про­ре­зан­ном ар­ка­ми рус­то­ван­ном цо­ко­ле. Бель­ве­дер под­чёр­ки­ва­ет цент­раль­ную ось и сту­пен­ча­тое на­рас­та­ние объ­ё­мов. На тер­ри­то­рии па­рад­но­го дво­ра (име­ет во­рон­ко­об­раз­ную ком­по­зи­цию; со сто­ро­ны ар­ки въезд­ных во­рот соз­да­ёт эф­фект об­рат­ной пер­спек­ти­вы) - церковь Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца в Ста­ром Ва­гань­ко­ве (главный объ­ём сло­жил­ся за несколько стро­ительных пе­рио­дов: бе­ло­ка­мен­ный под­клет - XIV век, чет­ве­рик - первая половина XVII века, вось­ме­рик и другие - середина XVIII века, звон­ни­ца - 1900-1902 годы).

Дом Пашкова силь­но по­стра­дал во вре­мя московского по­жа­ра 1812 года, вы­го­ре­ли все его ин­терь­е­ры. Вос­ста­нав­ли­вал­ся в фор­мах, близ­ких к пер­во­на­чаль­ным, ар­хи­тек­то­ра­ми О. И. Бо­ве, И. Т. Та­ман­ским, С. И. Мель­ни­ко­вым. Зна­чительные сред­ст­ва на его рес­тав­ра­цию бы­ли вы­де­ле­ны каз­ной. В 1839 году Дом Пашкова при­об­ре­тён каз­ной для Московского дво­рян­ско­го института, в 1852-1861 годах здесь раз­ме­ща­лась 4-я московская гим­на­зия, с 1861 года - Ру­мян­цев­ский му­зей с биб­лио­те­кой. В 1913-1915 годах в ин­терь­е­ре главного кор­пу­са был уст­ро­ен но­вый боль­шой 2-свет­ный зал (архитектор Н. Л. Ше­вя­ков), слу­жив­ший чи­таль­ным за­лом Ру­мян­цев­ской библиотеки.

В 1930-е годы часть пар­ка усадь­бы (пер­во­на­чаль­но с из­ви­ли­сты­ми до­рож­ка­ми, гро­та­ми, ста­туя­ми, фон­та­ном и воль­е­ра­ми с ред­ки­ми пти­ца­ми) бы­ла от­се­че­на для рас­ши­ре­ния Мо­хо­вой улицы, унич­то­же­на ко­ва­ная ог­ра­да (кро­ме трех звень­ев со сто­ро­ны улицы Зна­мен­ки), в се­ре­ди­не са­да воз­ве­де­на де­ко­ра­тив­ная ле­ст­ни­ца. С 1980-х годов ве­дёт­ся рес­тав­ра­ция До­ма Паш­ко­ва.

Иллюстрация:

«Паш­ков дом в Мо­ск­ве». Офорт (рас­кра­шен ак­ва­ре­лью) Ф. Дюр­фельд­та (по ри­сун­ку Ф. Ан­тин­га, 1785-1786 годы). Начало 1790-х годов. Ис­то­ри­че­ский му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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