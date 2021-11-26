ЧЕВАКИНСКИЙ САВВА ИВАНОВИЧ

Русский архитектор XVIII века, работал в стиле барокко, главный архитектор Адмитралтейств-коллегии.

Биография и творчество

В 1729 году был зачислен в Морскую академию в Петербурге, но в 1734 году самовольно ушел в Измайловский полк. За это Адмиралтейств-коллегия потребовала исключить его из полка. Тогда Савва поступил в обучение к архитектору Коробову. Так он провел семь лет. За это время молодой зодчий построил себе дом на Галерной улице.

Самостоятельная его деятельность в области архитектуры началась в 1739 году. Он сумел проявить себя так хорошо, что в 1741 году стал главным архитектором Адмиралтейств-коллегии. В период с 1745 по 1760 гг. был главным архитектором Царского села, под его руководством проходила реконструкция паркового ансамбля. Несколько корпусов были построены именно по его проектам. В создании павильона “Эрмитаж” Чевакинский также принял активное непосредственное участие.

Как архитектурный глава Адмиралтейств-коллегии Чевакинский тоже немало проявил себя. В частности, построил склады для хранения корабельного строительного материала на острове Новая Голландия, а также разработал план застройки Кронштадта.

Нельзя обойти вниманием такую крупную постройку, выполненную зодчим, как Никольский морской собор с ярусной колокольней в российской столице. Строительство храма с колокольней заняло в сумме почти десятилетие. Это был первый морской собор в России, настоящий полковой храм.

Чевакинский выполнял и заказы богачей и вельмож. Так, по его проектам построены особняк Шереметевых на Фонтанке и дом И.И. Шувалова на Малой Садовой.

В середине 1750-х гг. мастер занимал пост архитектора Академии наук. У него учились тогда будущие знаменитые архитекторы Баженов и Старов.

В последней трети XVIII столетия стиль барокко в искусстве сменяется на классицизм. В 1767 году Савва Иванович подает в отставку и уезжает в свое имение. Сведений о его дальнейшей жизни практически нет.

Точная дата его кончины также нам неизвестна - это примерно конец 1770-х - начало 1780-х гг. Похоронен он в фамильном склепе рядом с храмом Смоленской Божией Матери (храм был построен тоже по чевакинскому проекту им же самим).