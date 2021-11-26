АНТРОПОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Русский художник-портретист XVIII века, один из первых авторов светских портретов. Представитель стиля барокко.

Биография и творчество

Происходил из чиновничьей семьи, отец нес службу в Канцелярии от строений (учреждение ведало вопросами застройки города на Неве). В 1732 году юноша начал свою учебу в этой же Канцелярии под руководством родственника А.М. Матвеева, одного из основателей жанра портрета в русской живописи. В художественном образовании Алексея принимали участие также и другие живописцы - Луи Каравак, М.А. Захаров и И.Я. Вишняков.

Его служба в Канцелярии началась в 1739 году. Работал он в группе И.Я. Вишнякова.

В обеих русских столицах художественные способности живописца оказались весьма востребованы. Так, в 1742 году он принимает активное участие в оформлении коронации императрицы Елизаветы Петровны. Кроме того, пишет картины и выполняет росписи в Аничковом и Зимнем дворцах, в Петергофе и Царском селе. Также готовит декорации для Оперного дома. На этом этапе в основном работает в команде художником или под чьим-то руководством (например, в Оперном дворце его руководителями были Валериани и Перезинотти).

В 1752 году получил индивидуальный заказ, предмет которого состоял в росписи икон в храме Андрея Первозванного. Это был новый собор, совсем недавно построенный в Киеве. Известно, что монументальная храмовая роспись «Тайная вечеря» здесь принадлежит кисти Антропова.

В 1750-е годы у последнего уже создана собственная художественная студия. Однако и он сам продолжает совершенствовать свое искусство и с этой целью берет уроки у итальянского портретиста Пьетро Ротари.

Завершив работу в Киеве, живописец отправился в Москву. Там он познакомился с графом Шуваловым и его детищем - Московским университетом. Шувалов предложил ему место преподавателя факультета искусств, однако постоянной работы в Москве мастер так и не нашел и вернулся в Петербург. И здесь в устройстве его карьеры также не обошлось без Шувалова. С его поддержкой Алексей Петрович становится надзирателем за художниками и иконописцами при Синоде. Одной из важнейших его обязанностей стало и обучение учеников. Некоторые подопечные поселились прямо у учителя в доме. Одним из них был Дмитрий Левицкий.

В 1760 году получил звание мастера. Принимал участие в оформлении церемонии коронации Екатерины II. В столице открыл свою художественную школу, а свой дом в 1789 году передал Приказу Общественного Призрения для организации в нем народного училища.

Художник и меценат скончался в Петербурге в 1795 году.