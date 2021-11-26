АНИЧКОВ ДВОРЕЦ
Императорский дворец в Санкт-Петербурге, построенный Бартоломео Растрелли в середине XVIII века. Расположен на набережной Фонтанки, у Аничкова моста, который и дал ему такое название.
Создание и история
Возведение дворца началось в 1741 году после воцарения Елизаветы Петровны. Первичный проект нового строения выполнил зодчий Михаил Григорьевич Земцов. Однако он не успел возвести его, так как скончался через два года. Руководство работами перешло архитектору Бартоломео Растрелли, который к 1753 году выстроил дворец в стиле барокко.
Последний располагался на тогдашнем въезде в Петербург. От Фонтанки к зданию вел специально вырытый канал, создававший искусственную гавань у входа. Так как Невский проспект тогда еще не получил своего оформления, здание не ориентировалось на него. Это объясняет то, что к проспекту оно стоит боком. Помимо водного оформления, дворец получил свой садовый ансамбль, украшенный фонтанами.
После постройки императрица Елизавета вручила резиденцию своему фавориту Алексею Разумовскому. При Екатерине Великой он был куплен у Разумовских и передан Григорию Потемкину. При Григории Александровиче на выделенные государыней средства происходила перестройка здания. Во второй половине 1770-х зодчий Иван Егорович Старов переделал его в стиле классицизма, убрав лепнину, искусственную гавань, придав резиденции более строгий и спокойный вид.
В конце столетия дворец оказался в казне. Какое-то время в нем размещался Кабинет Его Императорского Величества, для которого зодчим Джакомо Кваренги были выстроены дополнительные корпуса, из-за которых ансамбль Аничкова дворца был не виден полностью с одноименного моста.
В 1809 году дворец перешел как приданое великой княгине Екатерине Павловне. Им она владела до 1816 года, когда покинула родину в результате второго замужества. После этого Аничков перешел великому князю Николаю Павловичу, только что женившему на Шарлотте Прусской. При Николае в ансамбле дворца также произошли изменения. Архитектор Карл Росси переделал для него некоторые внутренние помещения. Имели место и внешние изменения: теперь с южной стороны к зданию примыкал т.н. «сервизный» корпус, имевший форму дуги; в западной части сада появилось несколько новых павильонов, а сам садовый ансамбль был окружен оградой. Николай с семьей оставили дворец после его воцарения в 1825 году, однако в Аничковом император пребывал в периоды поста, здесь устраивались придворные балы, а в 1837 года, во время восстановления пострадавшего от пожара Зимнего дворца, царская семья жила в Аничковом. После кончины Николая I в 1855 году последний наименовали Николаевским, но старое название оказалось более живучим.
Родным был Аничков дворец и для государя Александра II, сына Николая. Именно здесь в его юные годы проходили уроки под руководством Василия Жуковского, который также проживал в резиденции. Более того, в 1841 году после свадьбы Аничков стал официальной резиденцией Александра Николаевича. Такую же функцию выполнял дворец и при сыне Александра II, будущем Александре III, въехавшем сюда после женитьбы в 1866 году. Жил здесь Александр Александрович и после восшествия на престол в 1881 году, боясь возможных терактов и считая Аничков более безопасным, чем Зимний дворец. При этом императоре резиденция обзавелась стеной, отгородившей ее от Александринской площади. Также появились оконные витражи работы знаменитого мастера Владимира Сверчкова. После кончины государя в 1894 году во дворце проживала его супруга, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна.
После Октябрьской революции в Аничковом находился городской музей. Затем в течение 12 лет, с 1925 по 1937 год, дворец был закрыт. В 1937-м здесь расположился Ленинградский Дворец пионеров. В период Великой Отечественной, в 1941-1942 годах, здесь также действовал хирургический госпиталь. В наше время на территории Аничкова дворца работают Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных и Аничков лицей.