АНИЧКОВ ДВОРЕЦ

Императорский дворец в Санкт-Петербурге, построенный Бартоломео Растрелли в середине XVIII века. Расположен на набережной Фонтанки, у Аничкова моста, который и дал ему такое название.

Создание и история

Возведение дворца началось в 1741 году после воцарения Елизаветы Петровны . Первичный проект нового строения выполнил зодчий Михаил Григорьевич Земцов . Однако он не успел возвести его, так как скончался через два года. Руководство работами перешло архитектору Бартоломео Растрелли, который к 1753 году выстроил дворец в стиле барокко .

Последний располагался на тогдашнем въезде в Петербург. От Фонтанки к зданию вел специально вырытый канал, создававший искусственную гавань у входа. Так как Невский проспект тогда еще не получил своего оформления, здание не ориентировалось на него. Это объясняет то, что к проспекту оно стоит боком. Помимо водного оформления, дворец получил свой садовый ансамбль, украшенный фонтанами.

После постройки императрица Елизавета вручила резиденцию своему фавориту Алексею Разумовскому . При Екатерине Великой он был куплен у Разумовских и передан Григорию Потемкину . При Григории Александровиче на выделенные государыней средства происходила перестройка здания. Во второй половине 1770-х зодчий Иван Егорович Старов переделал его в стиле классицизма, убрав лепнину, искусственную гавань, придав резиденции более строгий и спокойный вид.

В конце столетия дворец оказался в казне. Какое-то время в нем размещался Кабинет Его Императорского Величества, для которого зодчим Джакомо Кваренги были выстроены дополнительные корпуса, из-за которых ансамбль Аничкова дворца был не виден полностью с одноименного моста.

В 1809 году дворец перешел как приданое великой княгине Екатерине Павловне. Им она владела до 1816 года, когда покинула родину в результате второго замужества. После этого Аничков перешел великому князю Николаю Павловичу , только что женившему на Шарлотте Прусской. При Николае в ансамбле дворца также произошли изменения. Архитектор Карл Росси переделал для него некоторые внутренние помещения. Имели место и внешние изменения: теперь с южной стороны к зданию примыкал т.н. «сервизный» корпус, имевший форму дуги; в западной части сада появилось несколько новых павильонов, а сам садовый ансамбль был окружен оградой. Николай с семьей оставили дворец после его воцарения в 1825 году, однако в Аничковом император пребывал в периоды поста, здесь устраивались придворные балы, а в 1837 года, во время восстановления пострадавшего от пожара Зимнего дворца, царская семья жила в Аничковом. После кончины Николая I в 1855 году последний наименовали Николаевским, но старое название оказалось более живучим.

Родным был Аничков дворец и для государя Александра II , сына Николая. Именно здесь в его юные годы проходили уроки под руководством Василия Жуковского , который также проживал в резиденции. Более того, в 1841 году после свадьбы Аничков стал официальной резиденцией Александра Николаевича. Такую же функцию выполнял дворец и при сыне Александра II, будущем Александре III , въехавшем сюда после женитьбы в 1866 году. Жил здесь Александр Александрович и после восшествия на престол в 1881 году, боясь возможных терактов и считая Аничков более безопасным, чем Зимний дворец. При этом императоре резиденция обзавелась стеной, отгородившей ее от Александринской площади. Также появились оконные витражи работы знаменитого мастера Владимира Сверчкова. После кончины государя в 1894 году во дворце проживала его супруга, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна .

После Октябрьской революции в Аничковом находился городской музей. Затем в течение 12 лет, с 1925 по 1937 год, дворец был закрыт. В 1937-м здесь расположился Ленинградский Дворец пионеров. В период Великой Отечественной, в 1941-1942 годах, здесь также действовал хирургический госпиталь. В наше время на территории Аничкова дворца работают Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных и Аничков лицей.