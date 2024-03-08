РОМАН МСТИСЛАВИЧ

Ромáн Мстислáвич (начало 1150-х, (?) — 19.06.1205, Завихвост) — князь новгородский, владимиро-волынский, галицко-волынский. Сын Мстислава Изяславича и Агнешки, дочери польского князя Болеслава III Кривоустого . По свидетельству Винцентия Кадлубка, детство Р. М. прошло в Польше. Р. М. был женат на дочери Рюрика Ростиславича , Предславе, с которой развелся в 1196, затем заставив ее постричься в монахини. Второй раз женился на Анне, происхождение которой точно неизвестно. В 1168 стал новгородским князем, в 1170 оборонял Новгород от суздальских, смоленских, полоцких, рязанских вой­ск под предводительством Мстислава Андреевича. В 1170 стал волынским князем, в 1188 занял Галич, что вы­звало незамедлительную реакцию венгерского короля Белы III, от которого Р. М. бежал в Польшу, затем вернулся. В 1195 Рюрик Ростиславич отдал Р. М. Торческ и другие города, но затем вынужден был передать их Всеволоду Юрьевичу , который отдал Торческ Ростиславу Рюриковичу. Это послужило началом длительной вражды между Р. М. и Рюриком. Р. М. заключил против него соглашение с Ольговичами и пользовался большой поддержкой сыновей Казимира II Справедливого. Сам Р. М. помогал им в борьбе против Мешко III Старого, в том числе участвовал в решающим сражении — битве при Мозгаве в 1195, где был серьезно ранен. В 1196 совершил удачный поход на ятвягов, многократно ходил на половцев, в том числе в 1197 помогал Алексею III Ангелу против половцев, вторгшихся в Византию. В 1201 и 1204 Р. М. выступал организатором походов древнерусских князей в Половецкую степь. В 1199, после смерти Владимира Ярославича, Р. М. создал объединенное Галицко-Волынское княжество. В 1201 отнял у Рюрика Ростиславича Киев, куда посадил своего двоюродного брата, луцкого князя Инваря Ярославича. В 1201 Р. М. получил Киев, объединив под своей властью Киевское, Владимиро-Волынское и Галицкое княжества. Погиб от руки бывшего союзника, Лешека Белого, в 1205.

Лит. : Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей: Первые поколения (до начала XIV в.) / Пер. и вступ. К. Ю. Ерусалимоского и О. А. Остапчук. СПб., 2015. М. Л. Лавренченко.