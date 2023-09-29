Пётр Борислáвич

Пётр Борислáвич — боярин киевского князя Изяслава Мстиславича. В Киевской летописи подробно описано присутствие П. Б. при крестоцеловании галицкого князя Владимира Володаревича киевскому князю Изяславу Мстиславичу и последующее посольство П. Б. к Владимиру с возвращением крестных грамот (1152). В этой же летописи упоминается «Бориславль двор». После смерти Изяслава Мстиславича (1154) — при его сыне Мстиславе, но после неудачной кражи коней П. Б. переходит с братом Нестером к князю Давыду Ростиславичу. Б. А. Рыбаков предполагал, что П. Б. был автором «летописи Мстиславова племени» в составе Киевской летописи, а также «Слова о полку Игореве» . Более вероятно, что П. Б. был одним из информантов летописца начала 1150‑х.

Лит. : Стефанович П. С. Князь и бояре: клятва верности и право отъезда // Древняя Русь. Очерки политического и социального строя. М., 2008. С. 148–269. М. Л. Лавренченко.