ЛЕНКОВЦЫ
ЛЕНКОВЦЫ - комплекс древнерусских археологических памятников недалеко от левого берега реки Прут, на северо-востоке окраине современного города Черновцы.
Обследования австрийских историков с конца XIX века, основные археологические работы Б.А. Тимощука в 1952-1954, 1957, 1960 годах, совместно с П.А. Раппопортом и М.В. Малевской в 1967 году. Включает: детинец круглой формы (диаметр около 80 м) с рвом, валом, дерев. укреплениями и примыкающими к валу изнутри жилищно-хозяйственными дубовыми клетями (изучено 15; общая ширина 4,4 м, секции по 1,5-2,2 м); примыкающий с севера, запада и востока посад (до 30 гектар) между реками Совица и Хабаливка, укреплённый системой рвов и, по-видимому, частоколов; 2 грунтовых могильника (с ямными и подплитовыми трупоположениями, вытянутыми на спине, головой на запад, в том числе с «подушками» из керамических плиток или плоских камней); несколько селищ.
Изучались наземные дома с глинобитными печами (в нескольких случаях прослежены остатки дымоотвода, вероятно, типа «кагла» - из обмазанной глиной доски и керамического жёлоба), хозяйственные ямы, железоплавильные горны, следы керамического, косторезного производства и др.; скопления поливных зелёных и коричневых плиток связаны, возможно, с деревянной церковью. Среди находок: ремесленные, сельскохозяйственные и другие орудия, наконечники копий и стрел, шпоры; бронзовая венгерская монета, подражание испанским денариям династии Альморавидов, выпущенная, наверное, Иштваном (Стефаном) IV в 1162-1163 годах; коромысло весов; ткани с золотым шитьём; костяная ложка, профилитовые («шиферные») пряслица, керамика с древнерусскими надписями (1-3 буквы); писала, книжные застёжки; кресты-энколпионы, в том числе с надписью и чернением, нательные крестики; украшения (среди стеклянных - в основном киевского, есть византийского производства), в том числе подвеска из лазурита; привозные амфоры и поливная керамика; обломок поливной фигурки снаряжённой лошади (со всадником?).
Вероятно, княжеская крепость в Ленковцах, на юге Галицкого княжества, у брода через Прут по дороге на Нижний Дунай, основана Ярославом Владимировичем Осмомыслом (1153-1187 годы); прекращение жизни в городе связывают с походом монголо-татарского воеводы Бурундая в 1259-1260 годы или уничтожением по его приказу древнерусских укреплений Даниилом Романовичем Галицким. Одно из селищ существовало позднее и стало основой села Ленковцы (первое упоминание в 1488 году). Предполагают, что древнерусский город, связанный с Ленковцами, имел название Черн и после его гибели выходцы из него участвовали в основании Черновцов на правом берегу Прута; по другой версии, этот город назывался Прут.
В урочище «Гамария за яром» находится поселение раннего этапа трипольской культуры. Выявлено Б.А. Тимощуком в 1947 год; раскапывалось Е.К. Черныш в 1951-1953 годах. Исследовано 5 наземных глинобитных и 3 углублённые постройки.