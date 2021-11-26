ИГОРЬ СВЯТОСЛАВИЧ
ИГОРЬ СВЯТОСЛАВИЧ - князь курский и путивльский, новгород-северский, черниговский. Из династии Рюриковичей. Сын Святослава Ольговича.
В 1158 году присутствовал на съезде киевского князя Изяслава Давидовича и черниговских князей в Лутаве. В 1169 году участвовал в походе на Киев, организованном владимирским князем Андреем Юрьевичем Боголюбским. Не позднее 1170 года женился на дочери галицкого князя Ярослава Владимировича Осмомысла. 20 июля 1172 года разбил половцев, возглавляемых ханами Кобяком и Кончаком, двигавшихся к Переяславлю, и освободил многих пленённых кочевниками русских. В 1173 году участвовал в походе войск собранной владимирским князем Андреем Юрьевичем Боголюбским коалиции на Киев и Киевскую землю, в сентябре-октябре безуспешно осаждал Вышгород, обороняемый князем Мстиславом Ростиславичем Храбрым.
После смерти старшего брата Олега (16 января 1180 года) занял новгород-северский стол. В том же году участвовал в съезде черниговских князей с киевским князем Святославом Всеволодовичем. В 1181 году активно поддержал Святослава Всеволодовича в его борьбе за киевский стол с князем Рюриком Ростиславичем. Участвовал в осаде Друцка, привёл отряды половцев ханов Кобяка и Кончака, с которыми вступил во временный союз, к Вышгороду, а затем к Долобскому озеру, где был разбит посланными против него Рюриком Ростиславичем войсками. Игорь Святославич и Кончак бежали в Городец-Остерский. Весной 1184 года Игорь Святославич разгромил половцев на реке Хирия, а летом того же года - на реке Мерль.
23 апреля 1185 года Игорь Святославич начал новый поход на половцев, воспетый в «Слове о полку Игореве». В состав его сил вошли полки его сына Владимира Игоревича, брата Всеволода Святославича, племянника Святослава Ольговича и черниговский отряд во главе с воеводой Ольстином Олексичем. Поход закончился тяжёлым поражением русских князей 12 мая 1185 года, все руководители похода попали в плен к половцам, а поражение поставило под угрозу всю оборону Южной Руси, особенно на левобережье Днепра. Находясь в плену, Игорь Святославич благодаря поручительству хана Кончака получил относительную свободу передвижения. Вероятно, осенью 1185 году он бежал, склонившись на уговоры половца Овлура, который сам намеревался уйти в русские земли, а также пленных дружинников.
Осенью 1188 года организовал свадьбы своих сыновей: Владимира, вернувшегося из плена в конце лета с женой, дочерью хана Кончака, но не венчанного по православному обряду, и Святослава, который взял в жёны дочь белгородского и овручского князя Рюрика Ростиславича Ярославу Рюриковну. В 1190 году Игорь Святославич выдал замуж дочь за Давида Ольговича - внука киевского князя Святослава Всеволодовича.
В 1191 году совершил успешный поход на половцев, захватив скот и коней. Зимой 1191/1192 года организовал новый поход большой коалиции черниговских Ольговичей (брат Игоря Святославича - Всеволод Святославич, дети киевского князя Святослава Всеволодовича - Всеволод, Владимир и Мстислав, Ростислав Ярославич и Давид Ольгович). Однако половцы заранее узнали об этом выступлении, подготовились к нападению, в результате чего русское войско повернуло ночью от реки Оскол назад.
В 1194 году был на съезде в Рогове, созванном Святославом Всеволодовичем для организации похода на рязанских князей. Занял черниговский стол после смерти черниговского князя Ярослава Всеволодовича.
Иллюстрация:
«Бегство Игоря Святославича из половецкого плена». Миниатюра Радзивилловской летописи. XV в. Библиотека РАН (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.