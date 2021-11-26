ИГОРЬ СВЯТОСЛАВИЧ

ИГОРЬ СВЯТОСЛАВИЧ - князь курский и путивльский, новгород-северский, черниговский. Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей. Сын Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча.

В 1158 году при­сут­ст­во­вал на съез­де ки­ев­ско­го князя Изя­сла­ва Да­ви­до­ви­ча и чер­ни­гов­ских кня­зей в Лу­та­ве. В 1169 году уча­ст­во­вал в по­хо­де на Ки­ев, ор­га­ни­зо­ван­ном вла­ди­мир­ским князем Ан­д­ре­ем Юрь­е­ви­чем Бо­го­люб­ским. Не позд­нее 1170 года же­нил­ся на до­че­ри га­лиц­ко­го князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Ос­мо­мыс­ла. 20 июля 1172 года раз­бил по­лов­цев, воз­глав­ляе­мых ха­на­ми Ко­бя­ком и Кон­ча­ком, дви­гав­ших­ся к Пе­ре­яс­лав­лю, и ос­во­бо­дил мно­гих пле­нён­ных ко­чев­ни­ка­ми рус­ских. В 1173 году уча­ст­во­вал в по­хо­де войск со­б­ран­ной вла­ди­мир­ским князем Ан­д­ре­ем Юрь­е­ви­чем Бо­го­люб­ским коа­ли­ции на Ки­ев и Ки­ев­скую зем­лю, в сен­тяб­ре-ок­тяб­ре без­ус­пеш­но оса­ж­дал Вы­шго­род, обо­ро­няе­мый князем Мсти­сла­вом Рос­ти­сла­ви­чем Храб­рым.

По­сле смер­ти стар­ше­го бра­та Оле­га (16 января 1180 года) за­нял нов­го­род-се­вер­ский стол. В том же го­ду уча­ст­во­вал в съез­де чер­ни­гов­ских кня­зей с ки­ев­ским князем Свя­то­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем. В 1181 году ак­тив­но под­дер­жал Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча в его борь­бе за ки­ев­ский стол с князем Рю­ри­ком Рос­ти­сла­ви­чем. Уча­ст­во­вал в оса­де Друц­ка, при­вёл от­ря­ды по­лов­цев ха­нов Ко­бя­ка и Кон­ча­ка, с ко­то­ры­ми всту­пил во временный со­юз, к Вы­шго­ро­ду, а за­тем к До­лоб­ско­му озеру, где был раз­бит по­слан­ны­ми про­тив не­го Рю­ри­ком Рос­ти­сла­ви­чем вой­ска­ми. Игорь Святославич и Кон­чак бе­жа­ли в Го­ро­дец-Ос­тер­ский. Вес­ной 1184 года Игорь Святославич раз­гро­мил по­лов­цев на реке Хи­рия, а ле­том то­го же го­да - на реке Мерль.

23 апреля 1185 года Игорь Святославич на­чал но­вый по­ход на по­лов­цев, вос­пе­тый в «Сло­ве о пол­ку Иго­ре­ве». В со­став его сил во­шли пол­ки его сы­на Вла­ди­ми­ра Иго­ре­ви­ча, бра­та Все­во­ло­да Свя­то­сла­ви­ча, пле­мян­ни­ка Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча и чер­ни­гов­ский от­ряд во гла­ве с вое­во­дой Оль­сти­ном Олек­си­чем. По­ход за­кон­чил­ся тя­жё­лым по­ра­же­ни­ем русских кня­зей 12 мая 1185 года, все ру­ко­во­ди­те­ли по­хо­да по­па­ли в плен к по­лов­цам, а по­ра­же­ние по­ста­ви­ло под уг­ро­зу всю обо­ро­ну Южной Ру­си, осо­бен­но на ле­во­бе­ре­жье Днеп­ра. На­хо­дясь в пле­ну, Игорь Святославич бла­го­да­ря по­ру­чи­тель­ст­ву ха­на Кон­ча­ка по­лу­чил от­но­си­тель­ную сво­бо­ду пе­ре­дви­же­ния. Ве­ро­ят­но, осе­нью 1185 году он бе­жал, скло­нив­шись на уго­во­ры по­лов­ца Ов­лу­ра, ко­то­рый сам на­ме­ре­вал­ся уй­ти в русские зем­ли, а так­же плен­ных дру­жин­ни­ков.

Осе­нью 1188 года ор­га­ни­зо­вал свадь­бы сво­их сы­но­вей: Вла­ди­ми­ра, вер­нув­ше­го­ся из пле­на в кон­це ле­та с же­ной, до­че­рью ха­на Кон­ча­ка, но не вен­чан­но­го по пра­во­слав­но­му об­ря­ду, и Свя­то­сла­ва, ко­то­рый взял в жё­ны дочь бел­го­род­ско­го и ов­руч­ско­го князя Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча Яро­сла­ву Рю­ри­ков­ну. В 1190 году Игорь Святославич вы­дал за­муж дочь за Да­ви­да Оль­го­ви­ча - вну­ка ки­ев­ско­го князя Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча.

В 1191 году со­вер­шил ус­пеш­ный по­ход на по­лов­цев, за­хва­тив скот и ко­ней. Зи­мой 1191/1192 года ор­га­ни­зо­вал но­вый по­ход боль­шой коа­ли­ции чер­ни­гов­ских Оль­го­ви­чей (брат Игоря Святославича - Все­во­лод Свя­то­сла­вич, де­ти ки­ев­ско­го князя Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча - Все­во­лод, Вла­ди­мир и Мсти­слав, Рос­ти­слав Яро­сла­вич и Да­вид Оль­го­вич). Од­на­ко по­лов­цы за­ра­нее уз­на­ли об этом вы­сту­п­ле­нии, под­го­то­ви­лись к на­па­де­нию, в ре­зуль­та­те че­го русское вой­ско по­вер­ну­ло но­чью от реки Ос­кол на­зад.

В 1194 году был на съез­де в Ро­го­ве, со­зван­ном Свя­то­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем для ор­га­ни­за­ции по­хо­да на ря­зан­ских кня­зей. За­нял чер­ни­гов­ский стол по­сле смер­ти чер­ни­гов­ско­го князя Яро­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча.

Иллюстрация:

«Бег­ст­во Иго­ря Свя­то­сла­ви­ча из по­ло­вец­ко­го пле­на». Ми­ниа­тю­ра Рад­зи­вил­лов­ской ле­то­пи­си. XV в. Биб­лио­те­ка РАН (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.