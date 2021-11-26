АНДРЕЙ Владимирович Добрый

Младший сын великого князя Киевского Владимира Мономаха.

В 1117 женился на половецкой хатунь, внучке хана Тугорхана. В 1119 посажен во Владимир Волынский, в связи с чем был вынужден вступить с борьбу с прежним Волынским князем Ярославом Святополковичем, сыном бывшего великого князя Святополка-Михаила. Ярослав, опиравшийся на помощь поляков, венгров и чехов, был убит в 1123 при осаде Владимира. В 1128 А. вместе с другими князьями послан братом, великим князем Мстиславом , против полоцких князей. В 1135 А. начал княжить в Переяславле, победив великого князя Киевского Всеволода Ольговича, враждебного Мономаховичам.

Автор статьи: Сметанникова А.В.