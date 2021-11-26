ТВЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Феодальное государство Северо-Восточной Руси со столицей в г. Тверь (1247–1485).

Ранняя история Твери

Первоначально входило в состав Переяславль-Залесского княжества, а первым правителем, скорее всего, был князь Александр Невский , который впоследствии передал княжество собственному брату – Ярославу Ярославичу (1230—1272). Затем на престол взошел его сын Святослав (1271 – между 1282 и 1285) и на тверских землях наступило затишье. В правление князя Михаила Ярославича (не позднее 1285 – 1318) происходит значительное усиление Тверского княжества, претендующего на роль лидера в Северо-Восточной Руси. С помощью удачной женитьбы Михаил присоединяет Кашинский уезд. Он получает ярлык на великое княжение, проводит самостоятельную политику, стремясь конкурировать с Москвой. По приказу хана Узбека был вызван в Золотую Орду, где и был убит после ханского суда. Перед поездкой составил завещание и разделил княжество: за старшим сыном Димитрием оставалась Тверь, другие сыновья получили Зубцовское, Клинское и Кашинское княжества. Тверь оказалась ослаблена, но избежала карательного похода со стороны Орды. Дмитрий Михайлович (1318–1326) попытался вернуть утраченные позиции, объединившись с Литвой против Москвы, заключив династический брак с Марией Гедеминовной. Более того, ему удалось вернуть ярлык на великое княжение (прибыл с ним из Орды в 1322 году), но в 1325 году в Орде тверской князь убил Юрия Даниловича Московского, за что был казнен. На престол взошел Александр Михайлович (1326–1327, 1337–1339), возглавивший антиордынское восстание в Твери в 1327 году. В ответ хан Узбек провел карательный поход, в результате которого территория княжества была разорена, а князья бежали из столицы. Новым князем стал Константин Михайлович (1327/1328–1337, 1339–1346). Он стремился избежать конфликта с Москвой и даже женился на дочери московского князя Юрия Даниловича. В 1337 году в Тверь вернулся и стал княжить Александр, который по навету Ивана Калиты был казнен вместе с сыном Федором в Орде в 1339 году. После этого Константин вновь стал править, при нем в Москву был вывезен колокол с тверского Спасо-Преображенского собора. Затем Тверское княжество захлестнули междоусобицы.

Михаил Александрович и борьба с Москвой

В 1365 году великим князем тверским стал Михаил Александрович, при котором вновь обострилось острое соперничество между Москвой и Тверью: князья боролись за Владимирское великое княжение, Михаил даже несколько раз получал ярлык на него, но достигнуть победы так и не смог. После военного поражения от московских ратников 1 сентября 1375 года был заключён московско-новгородско-тверской договор, поставивший Михаила Александровича в вассальное положение по отношению к московскому князю (признал себя младшим братом). Тверской князь отказывался от самостоятельной политики по отношению к Золотой Орде и разорвал союз с литовским великим князем Ольгердом. В 1380 году тверские полки не участвовали в Куликовской битве . Несмотря на это, Михаилу Александровичу удалось вернуть в 1382 году Кашинское княжество в состав Твери. В том же году великое княжество Владимирское соединилось с Московским княжеством, а Тверь получила независимость и тверские князья вступили в самостоятельные отношения с Золотой Ордой. В 1399 году был заключен новый договор с Василием I Дмитриевичем, согласно которому князья выступали в роли равных сторон.

Покорение Москве

Следующий подъем Твери был связан с правлением Бориса Александровича (1425—1461), изменившего вектор политики: произошло дальнейшее сближение с главным стратегическим противником – Москвой. Старший сын и наследник Василия II был обручен с дочерью тверского князя Марьей. При нем Ржев вошел в состав княжества. После смерти Бориса на престоле оказался его сын Михаил (1461—1485), чьи советники продолжили политику отца. Тверь помогала в военных походах московского князя против Новгорода (в 1471 и 1477 годах) и против войск Золотой Орды в битве на реке Угре (в 1480). Вскоре Михаил начал сближаться с польским королём Казимиром IV , что не осталось без внимания Москвы. После покорения Новгорода и Ярославля настала очередь Твери. Михаил пошел на уступки, признав себя младшим братом московского князя, он также обязывался оказывать ему военную помощь. Многие тверские бояре начали переходить под власть Москвы, поняв слабость собственного князя. В 1485 году состоялся поход великого князя московского Ивана III Васильевича на Тверь, осада продолжалась с 8 по 15 сентября. Последний тверской князь Михаил бежал в Литву, жители города добровольно открыли свои ворота и сдались на милость победителю. Начался удельный период Тверского княжества: в 1485–1490 годах в нем правил Иван Иванович Молодой (сын Ивана III), а в 1576–1586/1587 годах - Симеон Бекбулатович.