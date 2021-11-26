МОЖАЙСКОЕ КНЯЖЕСТВО
МОЖАЙСКОЕ КНЯЖЕСТВО - политическое образование в составе Смоленского княжества и Московского княжества. Центр - город Можайск.
Возникло в 1260-е годы в связи с разделом вотчины между сыновьями великим князем смоленского Ростислава Мстиславича (умер в начале 1260-х годов).
Согласно ему, князья Глеб и Михаил Ростиславичи выделили в удел своему младшему брату - князю Фёдору Ростиславичу Чёрному (умер 1299 году) в восточной части Смоленского княжества несколько волостей.
В конце 1270-х - 1280-х годов формирование Можайского княжества было замедлено из-за того, что князь Фёдор Чёрный в 1277 году сделал центром своих владений не Можайск, а Ярославль, а в 1279 году стал князем смоленским. Из-за разбросанности своих владений Фёдор Чёрный был вынужден привлекать к их управлению своих ближайших родственников. В результате этой политики Можайское княжество до 1292 года перешло в руки его племянника - князя Святослава Глебовича (умер 1310 году), который ориентировался на Ногая. В конце 1293 года Можайское княжество было разорено в ходе похода монгольских войск под командованием Тудана (Дюденевой ратью), при вступлении которых в Северо-Восточную Русь Святослав Глебович вместе с великим князем владимирским Дмитрием Александровичем бежал в Псков к своему союзнику - псковскому князю Довмонту.
В 1303 году, воспользовавшись гибелью Ногая и его сыновей и усобицей в Смоленском княжестве, сыновья московского князя Даниила Александровича совершили успешный поход на Можайск, в результате которого князь Святослав Глебович отказался от своих прав на Можайское княжение в обмен на поддержку со стороны московских князей в борьбе за Брянское княжество. Волости Можайского княжества, расположенные к западу от Можайска, остались под контролем смоленского князя Александра Глебовича и вновь вошли в состав Смоленского княжества, а впоследствии вместе с ним - в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ).
Переход Можайского княжества в состав Московского княжества признал новый великий князь владимирский Михаил Ярославич, однако смоленская сторона долгое время оспаривала его. Волости Можайского княхества, перешедшие в начале XIV века к Московскому княжеству, в правление великого князя владимирского Ивана I Даниловича Калиты вошли в состав великокняжеского домена и до конца XIV века утратили статус особого княжения.
В начале мая 1389 года великий князь владимирский Дмитрий Иванович Донской завещал Можайское княжество своему сыну Андрею Дмитриевичу, в удел которого вошли также великокняжеские волости Белозерского княжества (часть из них принадлежала вдове великому князю Дмитрия Ивановича - великой княгине Евфросинии Дмитриевне и перешла к князю Андрею после её смерти).
Правление князей Андрея Дмитриевича (не позднее ноября 1402-1432 годов) и его старшего сына Ивана Андреевича (1432-1454 годы) стало периодом расцвета Можайского княжества. По примеру других князей московских уделов правители Можайского княжества чеканили свою монету (на ранних деньгах князя Андрея Дмитриевича присутствовали имена его белозерских вассалов - старших в своём роде). В период Московской усобицы 1425-1453 годов владения правителя Можайского княжества были значительно расширены.
После смерти князя Дмитрия Юрьевичва Шемяки (1453 года) по приказу Василия II Васильевича Тёмного на Можайск в 1454 годубыли отправлены войска: Иван Андреевич был вынужден бежать к родственникам в ВКЛ, а столица княжества после кратковременной осады сдалась на почётных условиях московским войскам. При этом оставшимся в Можайско-Белозерском уделе землевладельцам были сохранены их владения (за исключением бояр и вольных слуг, отъехавших вместе с Иваном Андреевичем).
На протяжении второй полоивны XV века Можайск с волостями включался в уделы братьев великого княжества московского Ивана III Васильевича: дмитровского князя Юрия Васильевича (1462-1472 годы), угличского князя Андрея Васильевича Большого (Горяя) (1480/1481-1491 годы).
Дополнительная литература:
Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. СПб., 1891. Т. 2;
Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. М., 1960;
Назаров В.Д. Дмитровский удел в конце XIV – середине XV в. // Историческая география России: (XII – начало XX в.). М., 1975;
Федоров-Давыдов Г.А. Из истории денежного дела Можайска: (о некоторых неясных легендах на ранних монетах Можайска) // История и культура древнерусского города. М., 1989;
Зимин А.А. Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. М., 1991;
Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. М., 1998;
Бочкарев В.В. О границах Можайского княжества в конце XIII– XIV в.: (опыт сравнительного анализа княжеских духовных грамот) // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2000. № 3.