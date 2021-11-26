МОЖАЙСКОЕ КНЯЖЕСТВО

МОЖАЙСКОЕ КНЯЖЕСТВО - политическое об­ра­зо­ва­ние в со­ста­ве Смо­лен­ско­го кня­же­ст­ва и Московского княжества. Центр - город Мо­жайск .

Воз­ник­ло в 1260-е годы в свя­зи с раз­де­лом вот­чи­ны ме­ж­ду сы­новь­я­ми великим князем смо­лен­ско­го Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча (умер в начале 1260-х годов).

Со­глас­но ему, кня­зья Глеб и Ми­ха­ил Рос­ти­сла­ви­чи вы­де­ли­ли в удел сво­ему млад­ше­му бра­ту - князю Фёдо­ру Рос­ти­сла­ви­чу Чёр­но­му (умер 1299 году) в восточной час­ти Смо­лен­ско­го княжества несколько во­лос­тей.

В конце 1270-х - 1280-х годов фор­ми­ро­ва­ние Можайского княжества бы­ло за­мед­ле­но из-за то­го, что князь Фё­дор Чёр­ный в 1277 году сде­лал цен­тром сво­их вла­де­ний не Мо­жайск, а Яро­славль, а в 1279 году стал кня­зем смо­лен­ским. Из-за раз­бро­сан­но­сти сво­их вла­де­ний Фё­дор Чёр­ный был вы­ну­ж­ден при­вле­кать к их управ­ле­нию сво­их бли­жай­ших род­ст­вен­ни­ков. В ре­зуль­та­те этой по­ли­ти­ки Можайское княжество до 1292 года пе­ре­шло в ру­ки его пле­мян­ни­ка - князя Свя­то­сла­ва Гле­бо­ви­ча (умер 1310 году), ко­то­рый ори­ен­ти­ро­вал­ся на Но­гая. В конце 1293 года Можайское княжество бы­ло ра­зо­ре­но в хо­де по­хо­да монгольских войск под ко­мандованием Ту­да­на (Дю­де­не­вой ра­тью), при всту­п­ле­нии ко­то­рых в Северо-Восточную Русь Свя­то­слав Гле­бо­вич вме­сте с великим князем вла­ди­мир­ским Дмит­ри­ем Алек­сан­д­ро­ви­чем бе­жал в Псков к сво­ему со­юз­ни­ку - псков­ско­му князю Дов­мон­ту.

В 1303 году, вос­поль­зо­вав­шись ги­бе­лью Но­гая и его сы­но­вей и усо­би­цей в Смо­лен­ском княжестве, сы­но­вья мо­с­ков­ско­го князя Да­нии­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча со­вер­ши­ли ус­пеш­ный по­ход на Мо­жайск, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го князь Свя­то­слав Гле­бо­вич от­ка­зал­ся от сво­их прав на Можайское княжение в об­мен на под­держ­ку со сто­ро­ны московских кня­зей в борь­бе за Брян­ское княжество. Во­лос­ти Можайского княжества, рас­по­ло­жен­ные к за­па­ду от Мо­жай­ска, ос­та­лись под кон­тро­лем смо­лен­ско­го князя Алек­сан­д­ра Гле­бо­ви­ча и вновь во­шли в со­став Смо­лен­ско­го княжества, а впо­след­ст­вии вме­сте с ним - в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ).

Пе­ре­ход Можайского княжества в со­став Московского княжества при­знал но­вый великий князь вла­ди­мир­ский Ми­ха­ил Яро­сла­вич, од­на­ко смо­лен­ская сто­ро­на дол­гое вре­мя ос­па­ри­ва­ла его. Во­лос­ти Можайского княхества, пе­ре­шед­шие в начале XIV века к Московскому княжеству, в прав­ле­ние великого князя вла­ди­мир­ско­го Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты во­шли в со­став ве­ли­ко­кня­же­ско­го до­ме­на и до конца XIV века ут­ра­ти­ли ста­тус осо­бо­го кня­же­ния.

В на­ча­ле мая 1389 года великий князь вла­ди­мир­ский Дмит­рий Ива­но­вич Дон­ской за­ве­щал Можайское княжество сво­ему сы­ну Ан­д­рею Дмит­рие­ви­чу, в удел ко­то­ро­го во­шли так­же ве­ли­ко­кня­же­ские во­лос­ти Бе­ло­зер­ско­го кня­же­ст­ва (часть из них при­над­ле­жа­ла вдо­ве великому князю Дмит­рия Ива­но­ви­ча - великой кня­ги­не Ев­фро­си­нии Дмит­ри­ев­не и пе­ре­шла к князю Ан­д­рею по­сле её смер­ти).

Прав­ле­ние кня­зей Ан­д­рея Дмит­рие­ви­ча (не позд­нее но­ября 1402-1432 годов) и его стар­ше­го сы­на Ива­на Ан­д­рее­ви­ча (1432-1454 годы) ста­ло пе­рио­дом рас­цве­та Можайского княжества. По при­ме­ру других кня­зей московских уде­лов пра­вите­ли Можайского княжества че­ка­ни­ли свою мо­не­ту (на ран­них день­гах князя Ан­д­рея Дмит­рие­ви­ча при­сут­ст­во­ва­ли име­на его бе­ло­зер­ских вас­са­лов - стар­ших в сво­ём ро­де). В пе­ри­од Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов вла­де­ния пра­ви­те­ля Можайского княжества бы­ли зна­чи­тель­но рас­ши­ре­ны.

По­сле смер­ти князя Дмит­рия Юрь­е­ви­чва Ше­мя­ки (1453 года) по при­ка­зу Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го на Мо­жайск в 1454 годубы­ли от­прав­ле­ны вой­ска: Иван Ан­д­рее­вич был вы­ну­ж­ден бе­жать к род­ст­вен­ни­кам в ВКЛ, а сто­ли­ца кня­же­ст­ва по­сле крат­ко­временной оса­ды сда­лась на по­чёт­ных ус­ло­ви­ях московским вой­скам. При этом ос­тав­шим­ся в Мо­жай­ско-Бе­ло­зер­ском уде­ле зем­ле­вла­дель­цам бы­ли со­хра­не­ны их вла­де­ния (за ис­клю­че­ни­ем бо­яр и воль­ных слуг, отъ­е­хав­ших вме­сте с Ива­ном Ан­д­рее­ви­чем).

На про­тя­же­нии второй полоивны XV века Мо­жайск с во­лос­тя­ми вклю­чал­ся в уде­лы брать­ев великого княжества мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча: дмит­ров­ско­го князя Юрия Ва­силь­е­ви­ча (1462-1472 годы), уг­лич­ско­го князя Ан­д­рея Ва­силь­е­ви­ча Боль­шо­го (Го­ряя) (1480/1481-1491 годы).

Дополнительная литература:

Эк­зем­п­ляр­ский А.В. Ве­ли­кие и удель­ные кня­зья Се­вер­ной Ру­си в та­тар­ский пе­ри­од, с 1238 по 1505 г. СПб., 1891. Т. 2;

Че­реп­нин Л.В. Об­ра­зо­ва­ние Рус­ско­го цен­тра­ли­зо­ван­но­го го­су­дар­ст­ва в XIV–XV вв. М., 1960;

На­за­ров В.Д. Дмит­ров­ский удел в кон­це XIV – се­ре­ди­не XV в. // Ис­то­ри­че­ская гео­гра­фия Рос­сии: (XII – на­ча­ло XX в.). М., 1975;

Фе­до­ров-Да­вы­дов Г.А. Из ис­то­рии де­неж­но­го де­ла Мо­жай­ска: (о не­ко­то­рых не­яс­ных ле­ген­дах на ран­них мо­не­тах Мо­жай­ска) // Ис­то­рия и куль­ту­ра древ­не­рус­ско­го го­ро­да. М., 1989;

Зи­мин А.А. Ви­тязь на рас­пу­тье: фео­даль­ная вой­на в Рос­сии XV в. М., 1991;

Пре­сня­ков А.Е. Об­ра­зо­ва­ние Ве­ли­ко­рус­ско­го го­су­дар­ст­ва. М., 1998;

Боч­ка­рев В.В. О гра­ни­цах Мо­жай­ско­го кня­же­ст­ва в кон­це XIII– XIV в.: (опыт срав­ни­тель­но­го ана­ли­за кня­же­ских ду­хов­ных гра­мот) // Вест­ник Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та. Сер. 8. Ис­то­рия. 2000. № 3.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)