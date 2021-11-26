МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО - государственное об­ра­зо­ва­ние в Северо-Восточной Ру­си в 1263-1478 годах.

Вы­де­ле­но в 1263 году по за­ве­ща­нию великого князя вла­ди­мир­ско­го Алек­сан­д­ра Яро­сла­ви­ча Нев­ско­го из со­ста­ва Вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва его млад­ше­му сы­ну князю Да­нии­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу. Пер­во­на­чаль­но вклю­ча­ло зем­ли в сред­нем те­че­нии реки Мо­сква. Сто­ли­ца кня­же­ст­ва - Мо­ск­ва бы­ла един­ст­вен­ным го­ро­дом но­во­го по­ли­тического об­ра­зо­ва­ния.

Вплоть до 1271 года Московским княжеством при ма­ло­лет­нем князе Да­нии­ле Алек­сан­д­ро­ви­че управ­ля­ли на­ме­ст­ни­ки (тиу­ны) его дя­ди - великого князя вла­ди­мир­ско­го Яро­сла­ва Яро­сла­ви­ча. В 1271 году Да­нии­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу ис­пол­ни­лось 10 лет, и он имел пра­во кня­жить сам, но на пер­вых по­рах его, ве­ро­ят­но, опе­ка­ла мать, дочь по­лоц­ко­го князя Бря­чи­сла­ва.

Са­мо­стоя­тель­но Да­ни­ил Алек­сан­д­ро­вич на­чал дей­ст­во­вать с 1282 года, ко­гда вме­сте с твер­ским князем Свя­то­сла­вом Яро­сла­ви­чем и нов­го­род­ца­ми пред­при­нял по­ход на Пе­ре­яс­лавль (За­лес­ский). Ог­ра­ни­чен­ные ре­сур­сы Моск. кн-ва не по­зво­ля­ли Да­нии­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу пред­при­ни­мать ши­ро­ко­мас­штаб­ные са­мо­сто­ятельные по­ли­тические ак­ции.

Од­на­ко к концу XIII века Московское княжество уси­ли­лось, так как сю­да сте­ка­лось на­се­ле­ние из опус­то­шае­мо­го ор­дын­ца­ми цен­тра Суз­даль­щи­ны, а так­же из западно-русских кня­жеств, по­сте­пен­но пе­ре­хо­див­ших под кон­троль Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) . В 1300 году Да­ни­ил Алек­сан­д­ро­вич на­пал на Ря­занское княжество и пле­нил ря­зан­ско­го князя Кон­стан­ти­на Ро­ма­но­ви­ча; в ре­зуль­та­те к Московскому княжеству бы­ла при­сое­ди­не­на Ко­лом­на с её во­лос­тя­ми, что по­зво­ли­ло московским князь­ям кон­тро­ли­ро­вать ниж­нее те­че­ние реки Мо­ск­ва и часть те­че­ния Оки от устья На­ры до устья Мо­ск­вы.

Умер­ший в 1302 году без­дет­ным пе­ре­яс­лав­ский кн. Иван Дмит­рие­вич за­ве­щал свои вла­де­ния моск. кня­зю, од­на­ко по су­ще­ст­во­вав­шим ещё с до­мон­голь­ско­го вре­ме­ни пра­ви­лам вы­мо­роч­ные кня­же­ст­ва от­хо­ди­ли к стар­ше­му из кня­зей - великому князю вла­ди­мир­ско­му. Опи­ра­ясь на это пра­ви­ло, великий князь вла­ди­мир­ский Ан­д­рей Алек­сан­д­ро­вич от­пра­вил в Пе­ре­яс­лавль сво­их на­ме­ст­ни­ков, ко­то­рые бы­ли из­гна­ны московским кня­зем, за­няв­шим Пе­ре­яс­лавль.

Да­нии­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу (умер 05.03.1303) на­сле­до­ва­ли 5 сы­но­вей: Юрий Да­ни­ло­вич, Иван I Да­ни­ло­вич Ка­ли­та , Алек­сандр, Бо­рис и Афа­на­сий. Уже в 1303 году став­ший московским кня­зем Юрий Да­ни­ло­вич су­мел при­сое­ди­нить к Московскому княжеству Мо­жай­ское кня­же­ст­во, по­ста­вив под кон­троль московских кня­зей всё те­че­ние реки Мо­ск­ва.

За­кре­пив это вла­де­ние за со­бой, Юрий Да­ни­ло­вич соз­дал на сты­ке гра­ниц Московского княжества, мо­жай­ских во­лос­тей и зе­мель Во­ло­ка (Лам­ско­го; ны­не Во­ло­ко­ламск) об­шир­ную Ве­ли­кую Юрь­е­ву сло­бо­ду. Опи­ра­ясь на зна­чи­тель­но воз­рос­шие тер­ри­то­ри­аль­ные и люд­ские ре­сур­сы Московского княжества, Юрий Да­ни­ло­вич на­чал борь­бу за вла­ди­мир­ское великое кня­же­ние с твер­ским князем Ми­хаи­лом Яро­сла­ви­чем, од­на­ко в 1305 году хан Уз­бек сде­лал вы­бор в поль­зу твер­ско­го кня­зя. Как раз­де­ли­ли Да­ни­ло­ви­чи ме­ж­ду со­бой вла­де­ния от­ца и за­хва­чен­ные мо­жай­ские во­лос­ти, не­из­вест­но, но в 1306 году, по­сле по­те­ри Пе­ре­яс­лав­ля, Алек­сандр и Бо­рис Да­ни­ло­ви­чи отъ­е­ха­ли в Тверь.

Оче­вид­но, что они бо­ро­лись с род­ны­ми брать­я­ми за об­ла­да­ние во­лос­тя­ми, то есть за со­хра­не­ние, а воз­мож­но, и рас­ши­ре­ние сво­их уде­лов. Впо­след­ст­вии эта борь­ба пре­кра­ти­лась, и бра­тья, воз­глав­ляе­мые Юри­ем Да­ни­ло­ви­чем, дей­ст­во­ва­ли со­об­ща. В 1311 году им уда­лось за­хва­тить Ниж­ний Нов­го­род, где до сво­ей смер­ти в 1320 годк кня­жил Бо­рис Да­ни­ло­вич.

В 1310-1320-х годы основным внеш­не­по­ли­тическим на­прав­ле­ни­ем дея­тель­но­сти московских кня­зей ста­ла борь­ба за ве­ли­ко­кня­же­ский стол с твер­ски­ми князь­я­ми. В 1317 году Юрию Да­ни­ло­ви­чу уда­лось по­лу­чить у ха­на Уз­бе­ка яр­лык на великое княжество Вла­ди­мир­ское, за­тем великий князь спо­соб­ст­во­вал каз­ни Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча в Ор­де (1318).

Од­на­ко уже в 1322 году Юрий Да­ни­ло­вич был сме­щён с вел. кня­же­ния, ко­то­рое за­нял твер­ской князь Дмит­рий Ми­хай­ло­вич, убив­ший в 1325 году сво­его со­пер­ни­ка в Ор­де. К это­му мо­мен­ту из московских Рю­ри­ко­ви­чей в жи­вых ос­та­лись лишь Иван I Да­ни­лович, за­няв­ший московский стол, и его сы­но­вья. С 1325 года Мо­ск­ва ста­но­вит­ся ме­сто­пре­бы­ва­ни­ем ми­тро­по­ли­тов Ки­ев­ских и всея Ру­си, пер­вым из них из Вла­ди­ми­ра пе­ре­ехал митрополит Пётр. В 1325-1339 годах московский князь ус­та­но­вил кон­троль над Сре­тен­ской по­ло­ви­ной Рос­тов­ско­го княжества, Бе­ло­зер­ским кня­же­ст­вом, Га­лицким (Галич­ским) княжеством и Уг­лич­ским кня­же­ст­вом, а так­же Бе­жец­ким Вер­хом, при­над­ле­жав­шим Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке.

Не­смот­ря на то, что власть московского кня­зя на этих тер­ри­то­ри­ях но­си­ла временный ха­рак­тер, «ку­п­ли» спо­соб­ст­во­ва­ли обо­га­ще­нию и уси­ле­нию Московского княжества. Иван I Да­ни­ло­вич про­дол­жил борь­бу с твер­ски­ми князь­я­ми, ока­зал по­мощь ха­ну Уз­бе­ку в по­дав­ле­нии Твер­ско­го вос­ста­ния 1327 года. В 1328 году московский князь по­лу­чил в управ­ле­ние по­ло­ви­ну Вла­ди­мир­ско­го великого княжества (с 1332 - всё це­ли­ком).

За несколько ме­ся­цев до смер­ти (31.03.1340) Иван I Да­ни­ло­вич со­ста­вил ду­хов­ную гра­мо­ту (за­ве­ща­ние), по ко­то­рой раз­де­лил Московское княжество и при­об­ре­тён­ные за его пре­де­ла­ми сё­ла ме­ж­ду 4 на­след­ни­ка­ми. Стар­ший сын Се­мён Ива­но­вич по­лу­чил го­ро­да Мо­жайск и Ко­лом­ну (то есть. все го­ро­да кня­же­ст­ва, кро­ме сто­ли­цы) и около 40 во­лос­тей и сёл. Вто­рой сын - Иван (бу­ду­щий Иван II Ива­но­вич) унас­ле­до­вал 23 во­лос­ти и се­ла, тре­тий сын - Ан­д­рей Ива­но­вич - 21, а вто­рая же­на Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Уль­я­на по­лу­чи­ла в по­жиз­нен­ное поль­зо­ва­ние 26 во­лос­тей и сёл.

Мо­ск­ва с при­ле­гаю­щей к ней ок­ру­гой (в ра­диу­се от 40 до 70 км) счи­та­лась об­щим дос­тоя­ни­ем московских Рю­ри­ко­ви­чей. В ок­ру­ге рас­по­ла­га­лись сё­ла кня­зей и кня­гинь, а в са­мой Мо­ск­ве они име­ли пра­во су­да и сбо­ра да­ни, од­на­ко в различных про­пор­ци­ях. Пре­иму­ще­ст­во здесь при­над­ле­жа­ло стар­ше­му бра­ту, ко­то­рый имел ис­клю­чительное пра­во су­дить по тя­жё­лым уго­лов­ным пре­сту­п­ле­ни­ям (убий­ст­во, раз­бой, во­ров­ст­во с по­лич­ным) всех жи­те­лей Мо­ск­вы и ок­ру­ги, а по другим де­лам - жи­те­лей Мо­ск­вы и при­ез­жих, а так­же со­би­рать ор­дын­ский вы­ход. Тор­го­вые и на­ту­раль­ные на­ло­ги, взи­мав­шие­ся толь­ко в Мо­ск­ве («го­род­ские во­лос­ти»), де­ли­лись ме­ж­ду чле­на­ми ди­на­стии, но большей частью от­хо­ди­ла московскому кня­зю.

Та­кое рас­пре­де­ле­ние функ­ций и вла­де­ний (стар­ший сын по­лу­чил поч­ти столь­ко же зе­мель, не счи­тая го­ро­дов, сколь­ко два его млад­ших бра­та вме­сте взя­тые) обес­пе­чи­ва­ло по­ли­тическое и эко­но­мическое вер­хо­вен­ст­во в Московском княжестве стар­ше­го из брать­ев и, на­ря­ду с этим, су­ще­ст­во­ва­ние внут­ри кня­же­ст­ва вла­де­ний кня­зей удель­ных - младших пред­ста­ви­те­лей московских Рю­ри­ко­ви­чей.

Удель­ная сис­те­ма про­су­ще­ст­во­ва­ла в Московском княжестве до его транс­фор­ма­ции в Русское государство (1478) и ещё бо­лее 100 лет в рам­ках по­след­не­го. Её основными чер­та­ми бы­ли со­хран­ность вла­де­ний, са­мо­стоя­тель­ность удель­ных кня­зей в управ­ле­нии ими и пра­во пе­ре­да­чи по на­след­ст­ву. Московский князь воз­глав­лял вой­ска кня­же­ст­ва и ру­ко­во­дил внеш­ней по­ли­ти­кой: удель­ные кня­зья не име­ли пра­ва вес­ти войны и за­клю­чать сою­зы, од­на­ко моск. князь мог дей­ст­во­вать толь­ко при со­гла­сии удель­ных кня­зей. Уча­стие в вой­нах удель­ных кня­зей оп­ла­чи­ва­лось: 1) де­неж­ны­ми сред­ст­ва­ми; 2) вы­де­ле­ни­ем удель­ным князь­ям час­ти за­воё­ван­ных тер­ри­то­рий; 3) ис­по­ме­ще­ни­ем бо­яр и слуг удель­ных кня­зей на зем­лях московского кня­зя. При этом при­ра­ще­ния к вла­де­ни­ям, дос­тиг­ну­тые пу­тём за­вое­ва­ния, по­куп­ки или да­ре­ния от других лиц, рас­смат­ри­ва­лись как ча­ст­ное при­об­ре­те­ние и в об­щее поль­зо­ва­ние московских Рю­ри­ко­ви­чей не по­сту­па­ли.

В прав­ле­ние Се­мё­на Ива­но­ви­ча (1340-1353), по­лу­чив­ше­го в 1340 году от ха­на Уз­бе­ка яр­лык и на Вла­ди­мир­ское великое княжество, Московское княжество про­дол­жа­ло рас­ши­рять­ся: в 1340-х годах великий князь при­об­рёл у но­во­силь­ско­го князя Се­мё­на Алек­сан­д­ро­ви­ча во­лость За­бе­ре­гу (наз­ва­на по реке Бе­ре­га, пра­во­му при­то­ку реки Про­тва), а его тё­тя - ря­зан­ская кня­ги­ня Ан­на пе­ре­да­ла ему во­лос­ти Гор­до­ше­ви­чи, За­ячков и, по-ви­ди­мо­му, Гре­ми­чи с Су­шевым, рас­по­ло­жен­ные близ юго-западных гра­ниц Московского княжества в бас­сей­не сред­не­го те­че­ния Про­твы.

Рас­ши­ре­ние тер­ри­то­рии Московского княжества про­дол­жи­лось и в прав­ле­ние Ива­на II Ива­но­ви­ча (1353-1359), ко­то­рый су­мел от­торг­нуть от Ря­зан­ско­го великого княжества во­лос­ти Хол­мы и Ме­щер­ское, про­дви­нув восточную гра­ни­цу Московского княжества до реки Цна, ле­во­го при­то­ка Оки. От­но­ситель­но не­зна­чи­тель­ный рост тер­ри­то­рии Московского княжества в 1330-1350-х годах объ­яс­нял­ся стро­гим кон­тро­лем Ор­ды, не до­пус­кав­шей серь­ёз­но­го уси­ле­ния московских кня­зей, а так­же тем об­стоя­тель­ст­вом, что са­ми московские кня­зья, бу­ду­чи в ука­зан­ное вре­мя великими князь­я­ми вла­ди­мир­ски­ми, по­лу­ча­ли зна­чительный до­ход от экс­плуа­та­ции вре­мен­но при­над­ле­жав­ших им об­шир­ных вла­ди­мир­ских зе­мель.

По­ло­же­ние из­ме­ни­лось в 1360 году, ко­гда ор­дын­ский хан Нав­руз от­ка­зал московскому князю Дмит­рию Ива­но­ви­чу Дон­ско­му в яр­лы­ке на великое кня­же­ние вла­ди­мир­ское. Важ­ней­шую роль в ок­ру­же­нии московского кня­зя в это вре­мя иг­рал митрополит Алек­сий. В ус­ло­ви­ях меж­до­усо­би­цы в Ор­де к Моск. княжеству около 1360 года бы­ло при­сое­ди­не­но Дмит­ров­ское княжество.

В ре­зуль­та­те про­ти­во­стоя­ния ок­ру­же­ния Дмит­рия Ива­но­ви­ча со став­шим великим кня­зем вла­ди­мирским Дмит­ри­ем Кон­стан­ти­но­ви­чем в 1363 году Вла­ди­мир­ское великое княжество бы­ло окон­ча­тель­но за­креп­ле­но за князем Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем. В ре­зуль­та­те по­ли­ти­ки Дмит­рия Ива­но­ви­ча оно с вклю­чён­ны­ми в не­го ра­нее Пе­реяс­лав­ским и Юрь­ев­ским кня­же­ст­ва­ми, Сре­тен­ской по­ло­ви­ной Рос­тов­ско­го княжества, ве­ли­ко­кня­же­ски­ми час­тя­ми Во­ло­гды, Торж­ка и близ­ко­го к Мо­ск­ве Во­ло­ка (Лам­ско­го) пре­вра­ти­лось в его от­чин­ное, на­следственное вла­де­ние.

В 1363 году к Мо­ск­ве бы­ло при­сое­ди­не­но и Га­лич­ское княжество, а позд­нее - ря­зан­ские Бо­ровск и Ве­рея, смо­лен­ская Ме­дынь, ли­тов­ская Рже­ва (несколько раз ут­ра­чи­ва­лась и воз­вра­ща­лась московским кня­зья­ми), а так­же Бе­ло­зер­ское княжество (около 1380 года). В раз­ви­тии Московского княжества про­изо­шёл рез­кий пе­ре­лом, а его ис­то­рическая тер­ри­то­рия ста­ла скром­ной ча­стью вла­де­ний Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го . Раз­ме­ров сред­не­го кня­же­ст­ва дос­тиг удел сер­пу­хов­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча, ко­то­рый рез­ко рас­ши­рил­ся в 1372 году, ко­гда великий князь вла­ди­мир­ский Дмит­рий Ива­но­вич при­ба­вил к не­му бывшие Дмит­ров­ское и Га­лич­ское княжества (в 1389 году воз­вра­ще­ны великим кня­зем вла­ди­мир­ским под свою юрис­дик­цию), а за­тем треть вла­де­ний вдо­вы Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча - кня­ги­ни Уль­я­ны, рязан­ские зем­ли по реке Лу­жа, пра­во­му при­то­ку Про­твы, город Бо­ровск.

Вну­ши­тель­ный тер­ри­то­ри­аль­ный рост вла­де­ний по­зво­лил Дмит­рию Ива­но­ви­чу Дон­ско­му, со­хра­няя дав­ний прин­цип на­де­ле­ния стар­ше­го сы­на боль­шей тер­ри­то­ри­ей, из­ме­нить объ­ек­ты на­де­ле­ния. По его за­ве­ща­нию (1389) стар­ший сын Ва­си­лий I Дмит­рие­вич в соб­ст­вен­но Московском княжестве по­лу­чил Ко­лом­ну и её во­лос­ти, а в Мо­ск­ве и её ок­ру­ге - по­лови­ну на­ло­гов (другая по­ло­ви­на шла трём брать­ям Ва­си­лия) и 8 круп­ных сёл (его бра­тья по­лу­чи­ли от 2 до 4 сёл).

Но основное нов­ше­ст­во за­клю­ча­лось в том, что он по­лу­чил це­ли­ком тер­ри­то­рию преж­не­го Вла­ди­мир­ско­го великого княжества, при­чём она не мог­ла де­лить­ся. Раз­мер вла­де­ний великого кня­зя оп­ре­де­лял его пре­иму­ще­ст­во пе­ред удель­ны­ми князь­я­ми, ко­то­рые так­же по­лу­чи­ли к сво­им скром­ным вла­де­ни­ям в соб­ст­вен­но Московском княжестве боль­шие до­бав­ле­ния из при­сое­ди­нён­ных зе­мель: князь Юрий Дмит­рие­вич - Га­лич, Ан­д­рей Дмит­рие­вич - Бе­ло­озе­ро, Пётр Дмит­рие­вич - Уг­лич, Иван Дмит­рие­вич (умер в 1393 году) - 2 во­лос­ти и се­ло.

Ва­си­лий I Дмит­рие­вич (1389-1425 годы) уже в пер­вые го­ды свое­го прав­ле­ния при­сое­ди­нил к Московскому великому кнжеству Му­ром­ское и Та­рус­ское княжества, а так­же Ме­ще­ру - зем­ли меж­ду ле­вым бе­ре­гом Оки и пра­вым бе­ре­гом реки Пра, ле­во­го при­то­ка Оки. Но главным его при­об­ре­те­ни­ем ста­ло в конце 1392 года Ни­же­го­род­ское великое княжество (см. Ни­же­го­род­ское кня­же­ст­во). Не­смот­ря на дол­го­временную борь­бу ни­же­го­род­ских кня­зей за воз­врат сво­его кня­же­ст­ва (им несколько раз уда­ва­лось вер­нуть его на не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя), здесь ус­та­но­ви­лась власть великих кня­зей мо­с­ков­ских, а другие пред­ста­ви­те­ли московских Рю­ри­ко­ви­чей мог­ли по­лу­чить на этих землях временные или по­сто­ян- ные вла­де­ния толь­ко с со­гла­сия великого кня­зя. Дол­гое вре­мя Ва­си­лий I Дмит­рие­вич пы­тал­ся ус­та­но­вить кон­троль над ря­дом нов­го­род­ских тер­ри­то­рий (на не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя к Московскому великому княжеству при­сое­ди­ня­лись Двин­ская зем­ля и Бе­жец­кий Верх), од­на­ко к 1424 году Нов­го­род­ская рес­пуб­ли­ка вер­ну­ла се­бе все свои вла­де­ния.

Смерть Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча (27.02.1425) при­ве­ла к на­ча­лу Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453, за­вер­шив­шей­ся по­бе­дой великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го. Уже в 1449 году он, за­клю­чая до­го­вор с великим князем ли­тов­ским и польским ко­ро­лём Ка­зи­ми­ром IV, ти­ту­ло­вал се­бя как князь ве­ли­кий «мо­с­ков­ский и нов­го­род­ский, и рос­тов­ский, и перм­ский, и иных». В 1454 году был ли­к­ви­ди­ро­ван удел мо­жай­ско­го князя Ива­на Ан­д­рее­ви­ча, в 1456 году аре­сто­ван по­след­ний сер­пу­хов­ский князь Ва­си­лий Яро­сла­вич, а зем­ли его уде­ла при­сое­ди­не­ны к ве­ли­ко­кня­же­ским вла­де­ни­ям. По Яжел­биц­ко­му до­го­во­ру 1456 года с Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­кой вел. кн. мо­с­ков­ский вер­нул се­бе не­ко­то­рые рос­тов­ские и бе­ло­зер­ские зем­ли, за­хва­чен­ные ра­нее нов­го­род­ца­ми. Же­на Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча, великая княгиня Ма­рия Яро­слав­на, при­об­ре­ла у яро­слав­ских кня­зей города Ро­ма­нов и зем­ли в ниж­нем те­че­нии реки Шекс­на.

Пе­ред смер­тью (27.03.1462) Ва­си­лий II Ва­силь­е­вич раз­де­лил Московское княжество ме­ж­ду пятью сы­новь­я­ми: Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем, Юри­ем Ва­силь­е­ви­чем, Ан­д­ре­ем Ва­силь­е­ви­чем Боль­шим (Го­ря­ем), Бо­ри­сом Ва­силь­е­ви­чем и Ан­д­ре­ем Ва­силь­е­ви­чем Мень­ши́м. По за­ве­ща­нию от­ца Иван III Ва­силь­е­вич по­лу­чил Вят­скую зем­лю и 15 круп­ней­ших русских го­ро­дов, а его 4 бра­та на всех -13 го­ро­дов. Распре­де­ле­ние вла­де­ний внут­ри Московского княжества ста­но­ви­лось всё бо­лее не­рав­но­мер­ным в поль­зу ве­ли­ко­го кня­зя.

Уже в 1463 Иван III Ва­силь­е­вич при­об­рёл Яро­слав­ское княжество. В 1474 году к Московскому княжеству бы­ла при­сое­ди­не­на Бо­ри­сог­леб­ская по­ло­ви­на Рос­тов­ско­го княжества. По­сле ус­пеш­но­го по­хо­да на Нов­го­род (1477-1478 годы) и ус­та­нов­ле­ния кон­тро­ля над зем­ля­ми Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки Иван III Ва­силь­е­вич стал офи­ци­аль­но ти­ту­ло­вать­ся «ве­ли­ким кня­зем всея Ру­си». Московское княжество транс­фор­ми­ро­ва­лось в Русское государство.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)