МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1372

МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1372 - перемирие между Московским великим княжеством и Великим княжеством Литовским и их союзниками.

За­клю­че­но в 20-х чис­лах ию­ля сро­ком с 1 августа по 26.10.1372 года по­сле то­го, как во время 3-го по­хо­да ли­товского князя Оль­гер­да (см. Оль­гер­да по­хо­ды) московские и ли­товские вой­ска встре­ти­лись на реке Ока у города Лю­бутск, но не ре­ши­лись на сра­же­ние. В за­клю­че­нии перемирия уча­ст­во­ва­ли, с од­ной сто­ро­ны, князь мо­с­ков­ский и великий князь вла­ди­мир­ский Дмит­рий Ива­но­вич Дон­ской , его двою­род­ный брат Вла­ди­мир Ан­д­рее­вич и их со­юз­ни­ки великий князь ря­зан­ский Олег Ива­но­вич, прон­ский князь Вла­ди­мир Яро­сла­вич, но­во­силь­ский князь Ро­ман Се­мё­но­вич, с дру­гой сто­ро­ны - ли­товские кня­зья Оль­герд, Кей­стут, брян­ский князь Дмит­рий Оль­гер­до­вич и их со­юз­ни­ки великий князь смо­лен­ский Свя­то­слав Ива­но­вич и великий князь твер­ской Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич .

По ус­ло­ви­ям перемирия великий князь Дмит­рий Ива­но­вич воз­вра­щал ВКЛ Рже­ву, а Лит­ва обя­зы­ва­лась не вме­ши­вать­ся в мо­с­ков­ско-твер­ские от­но­ше­ния и не под­дер­жи­вать великого кня­зя твер­ско­го в его борь­бе за великое кня­же­ние вла­ди­мир­ское.

Со­гла­ше­ние дей­ст­во­ва­ло до на­ча­ла мо­сков­ско-твер­ской вой­ны 1375 года.

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