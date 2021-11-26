МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1372
МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1372 - перемирие между Московским великим княжеством и Великим княжеством Литовским и их союзниками.
Заключено в 20-х числах июля сроком с 1 августа по 26.10.1372 года после того, как во время 3-го похода литовского князя Ольгерда (см. Ольгерда походы) московские и литовские войска встретились на реке Ока у города Любутск, но не решились на сражение. В заключении перемирия участвовали, с одной стороны, князь московский и великий князь владимирский Дмитрий Иванович Донской, его двоюродный брат Владимир Андреевич и их союзники великий князь рязанский Олег Иванович, пронский князь Владимир Ярославич, новосильский князь Роман Семёнович, с другой стороны - литовские князья Ольгерд, Кейстут, брянский князь Дмитрий Ольгердович и их союзники великий князь смоленский Святослав Иванович и великий князь тверской Михаил Александрович.
По условиям перемирия великий князь Дмитрий Иванович возвращал ВКЛ Ржеву, а Литва обязывалась не вмешиваться в московско-тверские отношения и не поддерживать великого князя тверского в его борьбе за великое княжение владимирское.
Соглашение действовало до начала московско-тверской войны 1375 года.