МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Михаил Александрович (22.11[04.12].1878, Санкт-Петербург — 13.06.1918, близ Перми) — великий князь из рода Романовых, четвертый сын Александра III , младший брат Николая II . 28 июня 1899 — 30 июля 1904 — наследник российского престола. После рождения у Николая II сына Алексея М. А. был определен при нем регентом в случае смерти действующего императора. С 1884 продвигался по военной службе. Шеф «Общества попечения о нуждающихся семействах воинов, потерявших здоровье на службе». Член Государственного совета в 1901—1917. Из-за романа с Н. Вульферт (Шереметьевской) вступил в конфликт с Николаем II. В 1909—1911 жил в Орле в качестве командира полка и бригады. В 1912 вступил в морганатический брак с Шереметьевской. Потерял право регентства. Ему было запрещено возвращаться в Россию, в 1912—1914 жил в Европе. Во время Первой мировой войны с 23 августа 1914 командовал Кавказской туземной дивизией, с 4 февраля 1916 — 2-м кавалерийским корпусом. Непосредственно участвовал в боях. Кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени и других орденов. С 1916 — генерал-лейтенант, генерал-адъютант. 19 января — 31 марта 1917 — генерал-инспектор кавалерии. Придерживался либеральных взглядов. С началом Февральской революции 1917 вел консультации с М. В. Родзянко и другими лидерами Временного комитета Государственной думы (ВКГД) о возможности добиться от Николая II создания правительства, ответственного перед думой. 27 февраля 1917 по прямому проводу передал императору свое мнение о необходимости назначить главой правительства Г. Е. Львова . 1 марта 1917 вместе с великими князь­ями Кириллом Владимировичем и Павлом Александровичем выступил за введение в России конституции. 2 марта 1917 Николай II отрекся от престола в пользу М. А. 3 марта 1917, после переговоров с лидерами ВКГД, на которых А. Ф. Керенский призывал его отречься от престола, П. Н. Милюков — принять власть, а Родзянко не давал гарантий безопасности в случае принятия власти, М. А. опубликовал акт об отказе принять власть, о передаче власти Временному правительству 1917 с тем, что вопрос об образе правления разрешит Учредительное собрание, от которого М. А. готов принять верховную власть. С марта 1917 жил в Гатчине. Уволен с военной службы. 7 марта 1918 арестован и затем со своими окружением выслан в Пермь. Вместе со своим спутником Н. Джонсоном был похищен и убит местными чекистами, в том числе Г. И. Мясниковым .

Лит. : Мясников Г. И. Философия убийства, или почему и как я убил Михаила Романова // Минувшее: Исторический альманах. № 18. 1995; Хрусталев В. М. Великий князь Михаил Александрович. М., 2008; Чернышова-Мельник Н. Д. «Отрекшийся от престола. Жизнь и Любовь Михаила Романова». М., 2009; Шубин А. В. Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014. А. В. Шубин.