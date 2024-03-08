ТИВЕРЦЫ

Ти́верцы — общность славян, оби­тавшая в XII в. в районе рек Днестр и Южный Буг, а также на побережье Черного моря между устьями Дуная и Днепра. Точную локализацию Т. установить нельзя, упоминания Т. в известиях «Повести временных лет» о событиях X в. являются литературно-историографической фикцией. Дефицит информации не позволяет судить о типе общности и этнокультурных характеристиках Т. Этникон Т. — по форманту славянский, а этимологически тюркский — от tivär / tiväri или * tevirči , т. е. «переводчики», второе название Т. с тем же значением — «толковины».

Лит. : Рабинович Р. А. Уличи и тиверцы в оценках историографии // Stratum Plus. 2003–2004. 2005. № 5. С. 440–484; Щавелев А. С. «Белые пятна» имажинарной этногеографии «Повести временных лет»: Методологические и полемические заметки о локализации общностей дулебов, дреговичей, радимичей, тиверцев и хорватов // Историческая география. Т. 4 / Отв. ред. И. Г. Коновалова. М., 2019. С. 167–198. А. С. Щавелев .