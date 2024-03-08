СЛОВЕНЕ

Словéне (ильменские словене) — северная группа восточных славян, расселившихся вокруг оз. Ильмень, преимущественно в Поозерье, расположенном вдоль северо-западного берега озера и по берегам р. Веряжи. Здесь, а также в верховьях Волхова, зафиксированы поселения с конца I тысячелетия н. э., нередко сопровождающиеся группами сопок. Среди археологических находок часто встречается сельскохозяйственный инвентарь, что говорит о том, что их основным занятием было земледелие. В IX–X вв. складывается территориальная и этническая общность, границы которой определяются ареалом распространения культуры сопок. Ее носителей автор «Повести временных лет» и называет «словенами». Вместе с представителями кривичей и финно-угорскими племенами они участвовали в призвании варягов во главе с Рюриком на княжение в Ладогу (по другой летописи — в Новгород ) в 862. Территория расселения культуры сопок стала основой формирования Новгородской земли , а ее носители — новгородцами.

Лит. : Седов В. В. Новгородские сопки. М., 1970; Носов Е. Н. Новгородское (Рюриково) городище. Л., 1990; Петров Н. И . Поволховье и Ильменское Поозерье в IX–X вв. СПб., 1996; Конецкий В. Я. Этнические процессы второй половины I тысячелетия на северо-западе в контексте истории хозяйства // Новгород и Новгородской земли. Новгород, 1998. С. 3–10; Он же. Раннеславянская культура Северо-запада. Опыт построения теоретической модели // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 1999. Вып. 13. С. 218–235. М. Л. Лавренченко.