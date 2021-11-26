САРКЕЛ

Археологический памятник салтово-маяцкой культуры ‒ пограничная крепость Хазарского каганата, основанная на левом берегу в нижнем течении р. Дон не ранее 833 года. После разгрома каганата в 965 году князь Святослав присоединил город к Руси под названием Белая Вежа (практически дословный перевод слова «саркел» с хазарского). В 1117 году он был разорен половецкими племенам и постепенно заброшен.

Материалы обширного могильника древнерусского времени, расположенного вокруг городища, позволяют говорить о разноэтничном составе его населения.

В отличие от большинства археологических памятников, Саркел был упомянут четырьмя авторами в разное время и в разноязычных источниках ‒ византийским императором Константином Багрянородным в X в., хазарским каганом Иосифом, русским летописцем в Повести временных лет и митрополитом Пименом в XIV в.

История изучения

С начала XIX в. археологам было известно поселение на правом и левом берегах Нижнего Дона, названное Цимлянским городищем. Целенаправленное изучение памятника была начато в 20-е годы XX в. М.И. Артамоновым. Еще в конце XIX в. Х.И. Попов предпринимал попытку сопоставить Левобережное городище с Саркелом, но только после масштабных раскопок М.И. Артамонова в 1934-1936 годах стало возможным доказать их тождественность. В 1948 году это пытался оспорить специалист по исторической географии К.П. Кудряшов, но его гипотеза была признана несостоятельной после раскопок 1949-1951 годов. В это время при строительстве Волго-Донского канала вела работу одноименная археологическая экспедиция под руководством М.И. Артамонова. Основное внимание уделялось раскопкам городища, которое должно было уйти под воду Цимлянского водохранилища. В 1952 году археологический памятник был затоплен. Тем не менее, из всех хазарских городов Саркел исследован наиболее полно. Находки были переданы в хранение Государственного Эрмитажа и Новочеркасского музея. Дальнейшим изучением и обобщением археологического материала Саркела-Белой Вежи занимались О.А. Артамонова-Полтавцева, С.А. Плетнева и др.

Помимо Левобережного Цимлянского городища, которое соответствует Саркелу, известно также Правобережное Цимлянское городище ‒ отдельная крепость, которая оказалась практически синхронной по времени.

Крепость

Из сообщений византийских авторов известно, что в 833 году каганом для строительства Саркела были приглашены византийские инженеры.

Левобережное Цимлянское городище расположено на мысу левого берега Дона, на искусственном островке, образованном рекой и проточным рвом. Это прямоугольная в плане крепость, ориентирована углами по сторонам света, площадь её составляла около 21 га. По углам и вдоль стен располагались массивные квадратные башни. Две из них были воротными. Перед главными воротами внутри крепости был сооружен колодец, облицованный белым камнем, вторые ворота выходили к реке. Юго-восточную часть крепости занимала цитадель, не имевшая выходов за пределы крепости и отделенная от остальной территории дополнительной стеной. Внешние и внутренняя стены, а также все постройки внутри крепости сооружены из обожженного кирпича и без углублённого в грунт фундамента, т.е. поставлены на подчищенную, выровненную поверхность материка.

М.И. Артамонов, П.А. Раппопорт и С.А. Плетнёва отдельно отметили такие признаки, как отсутствие фундамента, не византийский формат кирпича и не византийскую планировку крепости. Это свидетельствует о том, что ведущую роль в строительстве Саркела играли местные зодчие, а не приглашенные византийцы. К локальным особенностям также можно отнести эпизодические использование жидкой глины вместо известкового раствора. Г.Е. Афанасьев отстаивает точку зрения, по которой вышеперечисленные признаки находят параллели и на памятниках римско-византийского фортификационного зодчества.

История поселения

В истории поселения выделены 3 периода: два первых относятся к хазарскому времени, т.е. к IХ-Х вв., последний ‒ к древнерусскому. Мощность культурного слоя, соотнесенного по времени с Саркелом ‒ 0,5-0,6 м.

Считается, что первоначально Саркел должен был обслуживать торговые караваны и служить местом сбора торговой пошлины, поскольку располагался на перекрёстке торговых путей.

К первому строительному периоду относятся два караван-сарая, построенных внутри основной части крепости. Один из них состоял из нескольких жилых комнат для гостей, длинного помещения для скота и широкого, закрытого со всех сторон двора. В углах некоторых комнат в ямках были найдены так называемые закладные жертвы: черепа и кости ног коня; угли, кости животных, рыбья чешуя и обломки лощеных сосудов; разрозненные кости женского скелета и череп ребенка.

Кроме караван-сараев найдены остатки пяти полуземлянок с каркасными стенами из жердей. Две из них были жилыми ‒ в центре располагались открытые очаги. Две полуземлянки служили производственными помещениями: в них найдены запасы гончарной глины и остатки гончарных кругов. Одна постройка оказалась кузницей: на дне котлована и в заполнении этой постройки найдены остатки горна, огромное количество шлака, криц, сломанных и целых железных поделок. Со вторым караван-сараем связаны три жилые полуземлянки такой же конструкции.

Ко времени строительства крепости относятся несколько построек, раскопанных с внешней стороны крепостной стены, между нею и рвом. Кроме жилищ-полуземлянок и хозяйственных ям здесь найдены гончарная мастерская и гончарная печь, несколько железоплавильных горнов.

Второй строительный период относится уже к X в., когда Саркел стал небольшим городком-крепостью. В это время характер застройки кардинально меняется. На территории крепости возникает значительное количество небольших жилищ ‒ это полуземлянки с открытыми очагами в центре или наземные постройки с глинобитными полами и дощатыми стенами, обмазанными глиной, сочетающими открытые очаги в центре пола и печи в одном из углов. Часть кирпичных жилищ была сложена из разобранных построек раннего периода. Помещения караван-сараев переделаны в жилые. Некоторые дома пристроены вплотную к внутренней стороне крепостной стены.

Третий период начинается после разрушения города войсками князя Святослава в 965 году. Заново отстроенный, он продолжал существовать вплоть до середины XII в. Основными типами жилищ остаются полуземлянки и наземные постройки.

Находки и ремесла

Количество индивидуальных находок на памятнике невелико при значительной насыщенности культурного слоя. Больше всего собрано фрагментов керамики ‒ привозной (из Крыма и Византии) тарной и столовой поливной; круговой хазарской; лепной, богато орнаментированной печенежской; а также типичной древнерусской с линейно-волнистым орнаментом. Разнообразие этого материала свидетельствует о деятельности не только местных гончаров, но и мастеров, пришедших из южнорусских городов. Кроме гончарного здесь процветали и другие ремесла ‒ ювелирное, косторезное, железоплавильное, кузнечное и др.