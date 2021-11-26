ПОЛЯНЕ
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ПОЛЯНЕ (от «поле» - открытая местность) - Восточнославянское племя.
Упоминается в «Повести временных лет» (ПВЛ) в контексте легенды об основании Киева князем Кием и его братьями Щеком и Хоривом. С полянами связаны также летописные сюжеты о подчинении и обложении данью части восточных славян Хазарским каганатом, о появлении в Киеве Аскольда и Дира. Все события истории полян привязаны к Киеву, хотя существовал и более широкий географический термин - «Польская земля», границы которой ограничиваются исследователями правобережьем Среднего Приднепровья или же расширяются на левобережные Черниговское Подесенье и Переяславщину (Б.А. Рыбаков и другие). Согласно ремарке редактора ПВЛ, поляне тождественны «руси» IX-X века. В последующей историографии широкое распространение получила концепция, согласно которой территория полян составляла ядро Русской земли, откуда название распространилось на другие территории Древнерусского государства. Причины возвышения полян летописец-христианин объяснял кротостью их характера и «культурными» обычаями в противовес «зверинским» и языческим обычаям соседей (древлян и других).
Археологическое изучение возможной территории расселения полян показало, что открытые там памятники IX-X веков в основном принадлежат культуре Луки-Райковецкой на правом и роменской культуре на левом берегу Днепра. Вместе с тем некоторые исследователи связывают с полянами ряд поселений типа Волынцево, выявленных на узкой полосе вдоль Днепра, от Киева на севере до устья реки Рось на юге, включая и прибрежную часть левобережной Переяславщины. Обнаружение в этих поселениях посуды (сделанной на круге) и украшений, связанных с традициями салтово-маяцкой культуры, сопоставимо со сведениями ПВЛ о включении полян в сферу влияния Хазарского каганата. Смена памятников типа Волынцево правобережного Киевского Поднепровья в середине IX века культурой Луки-Райковецкой может быть соотнесена с упоминанием в ПВЛ «обиды» полян со стороны древлян, зона расселения которых входила в ареал культуры Луки-Райковецкой.
Антропологическая характеристика древнерусского населения Киевского Приднепровья X-XII века (до этого восточными славянами практиковалось трупосожжение) свидетельствует о промежуточной позиции его физического типа между северянами (носителями роменской культуры) и славянами Днепровского Правобережья.