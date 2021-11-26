ПОЛЯНЕ На чтение: 1 минута

ПОЛЯНЕ (от «по­ле» - от­кры­тая ме­ст­ность) - Восточнославянское племя.

Упо­ми­на­ет­ся в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» (ПВЛ) в кон­тек­сте ле­ген­ды об ос­но­ва­нии Кие­ва кня­зем Ки­ем и его брать­я­ми Ще­ком и Хо­ри­вом. С полянами свя­за­ны так­же ле­то­пис­ные сю­же­ты о под­чи­не­нии и об­ло­же­нии да­нью час­ти восточных сла­вян Ха­зар­ским ка­га­на­том, о по­яв­ле­нии в Кие­ве Ас­коль­да и Ди­ра. Все со­бы­тия ис­то­рии полян при­вя­за­ны к Ки­е­ву, хо­тя су­ще­ст­во­вал и бо­лее ши­ро­кий гео­гра­фический тер­мин - «Поль­ская зем­ля», гра­ни­цы ко­то­рой ог­ра­ни­чи­ва­ют­ся ис­сле­до­ва­те­ля­ми пра­во­бе­режь­ем Среднего Прид­не­про­вья или же рас­ши­ря­ют­ся на ле­во­бе­реж­ные Чер­ни­гов­ское По­де­се­нье и Пе­ре­яс­лав­щи­ну (Б.А. Ры­ба­ков и другие). Со­глас­но ре­мар­ке ре­дак­то­ра ПВЛ, поляне то­ж­де­ст­вен­ны «ру­си» IX-X века. В по­сле­дую­щей ис­то­рио­гра­фии ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла кон­цеп­ция, со­глас­но ко­то­рой тер­ри­то­рия полян со­став­ля­ла яд­ро Русской зем­ли, от­ку­да на­зва­ние рас­про­стра­ни­лось на дру­гие тер­ри­то­рии Древнерусского государства. При­чи­ны воз­вы­ше­ния полян ле­то­пи­сец-хри­стиа­нин объ­яс­нял кро­то­стью их ха­рак­те­ра и «куль­тур­ны­ми» обы­чая­ми в про­ти­во­вес «зве­рин­ским» и языческим обы­ча­ям со­се­дей ( древ­лян и других).

Ар­хео­ло­гическое изу­че­ние воз­мож­ной тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния полян по­ка­за­ло, что от­кры­тые там па­мят­ни­ки IX-X веков в основном при­над­ле­жат куль­ту­ре Лу­ки-Рай­ко­вец­кой на пра­вом и ро­мен­ской куль­ту­ре на ле­вом бе­ре­гу Днеп­ра. Вме­сте с тем не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ют с полянами ряд по­се­ле­ний ти­па Во­лын­це­во, вы­яв­лен­ных на уз­кой по­ло­се вдоль Днеп­ра, от Кие­ва на се­ве­ре до ус­тья реки Рось на юге, вклю­чая и при­бреж­ную часть ле­во­бе­реж­ной Пе­ре­яс­лав­щи­ны. Об­на­ру­же­ние в этих по­се­ле­ни­ях по­су­ды (сде­лан­ной на кру­ге) и ук­ра­ше­ний, свя­зан­ных с тра­ди­ция­ми сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры, со­по­ста­ви­мо со све­де­ния­ми ПВЛ о вклю­че­нии полян в сфе­ру влия­ния Ха­зар­ско­го ка­га­на­та. Сме­на па­мят­ни­ков ти­па Во­лын­це­во пра­во­бе­реж­но­го Ки­ев­ско­го По­дне­про­вья в середине IX века куль­ту­рой Лу­ки-Рай­ко­вец­кой мо­жет быть со­от­не­се­на с упо­ми­на­ни­ем в ПВЛ «оби­ды» полян со сто­ро­ны древ­лян, зо­на рас­се­ле­ния ко­торых вхо­ди­ла в аре­ал куль­ту­ры Лу­ки-Рай­ко­вец­кой.

Ан­тро­по­ло­гическая ха­рак­те­ри­сти­ка древнерусского на­се­ле­ния Ки­ев­ско­го Прид­не­про­вья X-XII века (до это­го восточными сла­вя­на­ми прак­ти­ко­ва­лось тру­по­сож­же­ние) сви­де­тель­ст­ву­ет о про­ме­жу­точ­ной по­зи­ции его фи­зи­че­ско­го ти­па ме­ж­ду се­ве­ря­на­ми (но­си­те­ля­ми ро­мен­ской куль­ту­ры) и сла­вя­на­ми Днеп­ров­ско­го Пра­во­бе­ре­жья.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)