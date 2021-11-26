ПОЛОЧАНЕ

ПОЛОЧАНЕ - за­пад­ная часть восточнославянского сою­за пле­мён кри­ви­чей.

Рас­се­ли­лись по реке По­ло­та (пра­вый при­ток реки Западная Дви­на), от ко­то­рой про­изо­шёл эт­но­ним «Полочане». Ма­те­ри­аль­ная куль­ту­ра полочан име­ет об­щие для кри­ви­чей чер­ты. К середине X века у полочан воз­ник­ло ран­не­го­су­дарственное об­ра­зо­ва­ние с цен­тром в По­лоц­ке. Позд­нее тер­ри­то­рия рас­се­ле­ния полочан - яд­ро фор­ми­ро­ва­ния По­лоц­ко­го кня­же­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)