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ПОЛОЧАНЕ
ПОЛОЧАНЕ - западная часть восточнославянского союза племён кривичей.
Расселились по реке Полота (правый приток реки Западная Двина), от которой произошёл этноним «Полочане». Материальная культура полочан имеет общие для кривичей черты. К середине X века у полочан возникло раннегосударственное образование с центром в Полоцке. Позднее территория расселения полочан - ядро формирования Полоцкого княжества.
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