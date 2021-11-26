ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ - при­ми­тив­ная сис­те­ма зем­ле­де­лия, при ко­то­рой по­ле для по­се­ва рас­чи­ща­ет­ся с по­мо­щью вы­руб­ки и сжи­га­ния ле­са и кус­тар­ни­ка.

При наи­бо­лее при­ми­тив­ной фор­ме ог­не­во­го зем­ле­де­лия (со­хра­ня­ет­ся мес­та­ми в Юго-Восточной Азии и других) вы­жи­га­ют­ся толь­ко тра­ва и кус­тар­ни­ки, по­сле че­го ме­ж­ду ос­тав­ши­ми­ся кор­ня­ми и пня­ми рас­сы­па­ют­ся се­ме­на. Иног­да на де­ревь­ях уда­ля­ет­ся лишь ко­ра, что ве­дёт к их вы­сы­ха­нию. Зо­ла от сжи­га­ния обо­га­ща­ет поч­ву, что обес­пе­чи­ва­ет от­но­си­тель­но вы­со­кий уро­жай в те­че­ние 2-3 лет, по­сле че­го уча­сток за­бра­сы­ва­ют и рас­чи­ща­ют но­вый. За­бро­шен­ный уча­сток за­рас­та­ет, че­рез 5-40 лет он го­тов к но­вой рас­чи­ст­ке (ле­со­поль­ная сис­те­ма). По­сколь­ку вто­рич­ная рас­чи­ст­ка уча­ст­ка слож­нее, чем рас­чи­ст­ка дев­ст­вен­но­го ле­са, подсечно-огневое земледелие час­то при­во­дит к пе­ре­но­су по­се­ле­ния (так называемое ко­че­вое зем­ле­де­лие), что спо­соб­ст­во­ва­ло рас­се­ле­нию зем­ле­дельческих на­ро­дов.

Подсечно-огневое земледелие воз­ник­ло в не­оли­те с по­яв­ле­ни­ем ка­мен­но­го то­по­ра и ста­ло важ­ным фак­то­ром рас­про­стра­не­ния зем­ле­де­лия в лес­ной зо­не. К на­ча­лу нашей эры по ме­ре уве­ли­че­ния плот­но­сти на­се­ле­ния и рос­та за­се­вае­мых пло­ща­дей подсечно-огневое земледелие по­сте­пен­но сме­ня­лось па­ро­вой сис­те­мой (смотреть Пар, Трёх­по­лье). В Северной Ев­ро­пе подсечно-огневое земледелие со­хра­ня­лось мес­та­ми до XVII-XIX веков. Ны­не подсечно-огневое земледелие ха­рак­тер­но для уда­лён­ных рай­онов Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии (си­сте­мы зем­ле­де­лия ка­рен в Япо­нии и Ко­рее, джхум у на­га в Ас­са­ме, там­раи в Таи­лан­де, та­у­нья в Мьян­ме, че­на в Шри-Лан­ке, ла­данг, ду­сун, те­гал в Ин­до­не­зии и другие), Аф­ри­ки (чи­те­ме­не) и Аме­ри­ки (миль­па). В этих об­лас­тях подсечно-огневое земледелие бы­ту­ет в фор­ме руч­но­го зем­ле­де­лия, час­то со­че­та­ясь лишь с ми­нимальной об­ра­бот­кой поч­вы с по­мо­щью ко­па­тель­ной пал­ки или мо­ты­ги . Рас­чи­ст­ка уча­ст­ков про­из­во­дит­ся с по­мо­щью осо­бых но­жей-те­са­ков, слу­жа­щих так­же ору­жи­ем (па­ранг в Ин­до­не­зии, бо­ло на Фи­лип­пи­нах, ма­че­те в Латинской Аме­ри­ке и тому подобное). В Ев­ро­пе и Восточной Аф­ри­ке при подсечно-огневом земледелии при­ме­ня­лись так­же лёг­кие па­хот­ные ору­дия (ра­ло, со­ха).

Как сис­те­ма, вы­зы­ваю­щая унич­то­же­ние ле­сов, подсечно-огневое земледелие во мно­гих стра­нах на­хо­дит­ся под за­пре­том.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)