ПЛЕСНЕСК
ПЛЕСНЕСК - комплекс славянских и древнерусских археологических памятников к югу от села Подгорцы; древнерусский город.
Комплекс (общая площадь более 450 га) включает: городище на мысовидной вершине плато; обширный курганный (в северной части) и грунтовые (на городище) могильники; селища, расположенные к юго- западу и западу от городища.
Спорадические исследования с начала XIX века. В 1940 году здесь проводил раскопки Я. Пастернак и начал систематич. исследования И.Д. Старчук, продолжив их в 1946-1949 годах. Периодические работы велись в 1950-1980-е годы, в том числе М.П. Кучерой, Р.С. Багрием (1970-1972, 1986-1989 годы). С 1990 года действует постоянная экспедиция под руководством М.А. Филипчука.
Славянские памятники относятся к пражской культуре и культуре Луки-Райковецкой, в том числе расположенный в урочище Оленин парк культовый комплекс, включающий погребения (черепа и отдельные кости, в том числе обожжённые и кальцинированные; угли, камни); многие вещи, в том числе 2 византийские и пальчатая фибулы, накладка в виде льва, браслеты с расширенными концами, наконечники стрел, каменные литейные формочки и так далее, датируются от второй половины VI до VII века, керамический набор - не ранее VII века. С севера к могильнику примыкали площадки, интерпретируемые как остатки сменявшихся длинных общественных построек («контин»), и прямоугольная плотная каменная вымостка (IX-X века).
В IX-X веках здесь сложился крупный региональный (возможно, раннегосударственный) центр. Внешние линии обороны (деревянные стены с земляным откосом и рвом с внешней стороны, наземными постройками с внутренней стороны) охватывали площадь около 300 га (одно из крупнейших городищ культуры Луки-Райковецкой), где располагались группы домов (квадратные в плане полуземлянки с печью-каменкой в углу) и грунтовые могильники (трупосожжения на стороне). Неоднократно укреплялась и центральная часть комплекса. Следы пожаров на городище, датируемые около конца X века, соотносимы с походом киевского князя Владимира Святославича на хорватов восточнославянских и включением региона в Древнерусское государство.
В XI веке складывается новая структура Плеснеска, состоящая из укреплённых детинца (урочище Замчиско; 2,8 га) и расположенного севернее посада, примыкающих предместий. Начинает функционировать находящийся рядом курганный некрополь с трупосожжениями; около конца XI века распространяются трупоположения. Некоторые погребения, содержащие оружие, находки скандинавского круга, изделия из золота, крестики и так далее, интерпретируются как дружинные. Со второй трети XII века на детинце строятся расположенные рядами наземные каркасно-столбовые дома с купольными глинобитными печами. Находки в урочище Оленин парк позволяют предполагать, что здесь находилась церковь (не исключено, что монастырь). В четырёх местах на детинце зафиксированы грунтовые трупоположения, возможно приуроченные к церквам. Среди находок древнерусского времени: свинцовые вислые печати, резная костяная пластинка от западно-европейские шкатулки XII века, свидетельства металлообработки и других ремёсел, нательные кресты, украшения, оружие, орудия.
Древнерусский Плеснеск (Плъсньск, Плъснеск, Преснеск) впервые упомянут в Ипатьевской летописи в 1188 году в связи с описанием попытки его захвата князем Романом Мстиславичем, отбитой отрядами галичан и венгров. Ещё раз Плеснеск упоминается в связи с событиями 1233 года, когда город захватил владимиро-волынский кн. Даниил Романович при участии его брата Василько Романовича и их двоюродного брата - белзского князя Александра Всеволодовича. В результате было прекращено правление в Плеснеске бояр Арбузовичей (Ярбузовичей), захвачена большая добыча. Вероятно, именно Плеснеск упоминается в «Сне Святослава» - фрагменте «Слова о полку Игореве», посвящённом вещему сну киевского князя Святослава Всеволодовича (некоторые исследователи предлагают иную локализацию упомянутого там топонима). Город прекратил существование в середине XIII века, по-видимому в связи с монголо-татарским нашествием или другими событиями во время правления галицкого князя Даниила Романовича.
Позднее здесь существовали небольшие поселения (до 1946 года название «Плеснеск» имел хутор, ставший частью села Подгорцы). На северо-западной окраине городища расположен Благовещенский Подгорецкий монастырь, основанный василианами в 1706 году (закрыт после 1944 года, воссоздан в 1991 году), но, по преданию, восходящий к монастырю, основанному в Плеснеске в 1180 году Еленой, дочерью белзского князя Всеволода Мстиславича. Включает церковь Святого Онуфрия в стиле барокко (1726-1750 годы) с колокольней (1750 год), кельи (1771-1786 годы).
Близ Плеснеска, в селе Подгорцы, - Музей-заповедник «Подгорецкий замок» (филиал Львовской галереи искусств), включает замок великого гетмана коронного С. Конецпольского (1635-1640 годы, архитектор А. дель Акава при участии Г. де Боплана; внутренняя отделка Я.Б. Фальконе, порталы и камины по проекту К. Тенкалли) с окружающими его укреплениями, постоялый двор (XVIII век), костёл (середина XVIII века, архитектор К. Римлянин), парк.