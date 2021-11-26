МУРОМА

МУРОМА - фин­но-угор­ский на­род, жив­ший в ниж­нем те­че­нии реки Ока. Cо­сед­cтво­вал c род­ст­вен­ны­ми морд­вой , ме­ще­рой, ме­рей.

Имел «язык свой», пла­тил дань русским князь­ям. Се­ли­ща и мо­гиль­ни­ки VII - начала XI веков из­вест­ны по обо­им бе­ре­гам реки Ока на тер­ри­то­рии площадью 360 км2. Их наи­боль­шая кон­цен­тра­ция при­хо­дит­ся на бас­сей­ны рек Илев­на и Уш­на в ок­рест­но­стях города Му­ром (в его ис­то­рической час­ти об­на­ру­же­ны куль­тур­ный слой двух по­се­ле­ний и мо­гиль­ник). По­се­ле­ния рас­по­ла­га­лись в удоб­ных для зем­ле­де­лия мес­тах с по­ло­гим рель­е­фом. Един­ст­вен­ное ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние - го­ро­ди­ще у села Чаа­дае­во Му­ром­ско­го района Вла­ди­мир­ской области, бы­ло, оче­вид­но, цен­траль­ным для всей тер­ри­то­рии.

Мо­гиль­ни­ки - грун­то­вые, с тру­по­по­ло­же­ния­ми, ре­же тру­по­сож­же­ния­ми, как пра­ви­ло, рас­по­ла­га­лись близ од­но­го или не­сколь­ких по­се­ле­ний. Из­вест­ны так­же за­хо­ро­не­ния ло­ша­дей в мо­ги­лах и отдельных ямах. Не­ко­то­рые мо­гиль­ни­ки су­ще­ст­во­ва­ли на про­тя­же­нии не­сколь­ких сто­ле­тий и на­счи­ты­ва­ли сот­ни по­гре­бе­ний.

Ма­те­ри­аль­ная куль­ту­ра в основных эле­мен­тах схо­жа с куль­ту­рой других фин­но-угор­ских на­ро­дов По­очья и По­вол­жья. Ке­ра­ми­ка леп­ная не­ор­на­мен­ти­ро­ван­ная, обыч­но с глад­кой, ино­гда с ло­щё­ной поверх­но­стью. Ору­дия и ору­жие пред­став­ле­ны но­жа­ми с пря­мой спин­кой, то­по­ра­ми-кель­та­ми, ром­бо­вид­ны­ми на­ко­неч­ни­ка­ми стрел и ко­пий.

Спе­ци­фи­ку кос­тю­ма оп­ре­де­ля­ли мно­го­численные ме­тал­лические де­та­ли убо­ра, из­го­тов­лен­ные пре­имущественно из мед­ных спла­вов: грив­ны, спи­раль­ные брас­ле­ты, пер­ст­ни, раз­но­об­раз­ные шу­мя­щие под­вес­ки и за­стёж­ки с при­вес­ка­ми в фор­ме тра­пе­ций или ути­ных ла­пок.

Жен­ский го­лов­ной убор от­ли­чал ду­го­об­раз­ный жгут из брон­зо­вой про­во­ло­ки на плот­ной ос­но­ве. Эт­но­опре­де­ляю­щи­ми ук­ра­ше­ния­ми при­ня­то счи­тать так­же про­во­лоч­ные ви­соч­ные коль­ца с со­еди­не­ни­ем кон­цов с по­мо­щью крюч­ка и щит­ка с от­вер­сти­ем (встре­ча­лись и у морд­вы). Бы­то­ва­ли шу­мя­щие конь­ко­вые и тре­уголь­ные под­вес­ки (ана­ло­гич­ны из­вест­ным у ме­ри и морд­вы).

Рас­цвет тра­диционной куль­ту­ры при­шёл­ся на IX - 1-ю половину X веков. Позд­нее в оби­хо­де по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние различные пред­ме­ты древне-русского об­ли­ка, бул­гар­ская и древне-русская ке­ра­ми­ка, про­изош­ло уп­ро­ще­ние тра­диционного кос­тю­ма, в по­гре­баль­ной об­ряд­но­сти по­яви­лись чер­ты хри­сти­ан­ст­ва.

В хо­зяй­ст­ве на­ря­ду с зем­ле­де­ли­ем и жи­вот­но­вод­ст­вом со­хра­ня­ли зна­че­ние охот­ни­чий и ры­бо­лов­ный про­мыс­лы, су­ще­ст­во­ва­ли куз­неч­ное и брон­зо­ли­тей­ное ре­мес­ло. Внеш­ние свя­зи, обу­слов­лен­ные вы­год­ным гео­гра­фическим по­ло­же­ни­ем в сис­те­ме Волж­ско­го и Дон­ско­го (со­еди­нял бас­сейн До­на с при­то­ка­ми Оки) тор­го­вых пу­тей, до­ку­мен­ти­ру­ют­ся на­ход­ка­ми восточных се­реб­ря­ных мо­нет, в том числе кла­дов.

В по­гре­бе­ни­ях и на по­се­ле­ни­ях встре­ча­ют­ся им­порт­ные из­де­лия, про­ис­хо­ж­де­ние ко­то­рых свя­за­но с куль­ту­ра­ми от Кав­ка­за и При­чер­но­мо­рья до Скан­ди­на­вии. Для IX-X веков в тор­гов­ле оче­вид­на ве­ду­щая роль Бул­га­рии Волж­ско-Кам­ской.

Во 2-й половине X века на тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния народа воз­ник древне-русский город Му­ром . Мурома бы­ла ас­си­ми­ли­ро­ва­на восточно-славянским на­се­ле­ни­ем, её ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки позд­нее середины XI века не­из­вест­ны. Древне-русские по­сёл­ки и кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки час­то рас­по­ла­га­лись на мес­те или по­бли­зо­сти от преж­них му­ром­ских.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)