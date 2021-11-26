МОЩЕВАЯ БАЛКА

МОЩЕВАЯ БАЛКА - мо­гиль­ник VIII-IX веков на южной око­неч­но­сти Бес­кес­ско­го хреб­та, в 5 км к юго-вос­то­ку от поселка Курд­жи­но­во (Уруп­ский район Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сии, Рос­сия).

Рас­по­ло­жен у слия­ния реки Боль­шая Ла­ба и ру­чья Мо­ще­во­го (высота около 100 метров от уров­ня Боль­шой Ла­бы, 938 метров от уров­ня мо­ря). Из­вес­тен с конца XIX века, не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся раз­граб­ле­нию.

Пер­вые на­учные об­сле­до­ва­ния и сбо­ры Н.И. Ве­се­лов­ско­го (1901-1902 годы, 1907 год), крае­ве­да Н.И. Во­робь­ё­ва (1905). Сбо­ры, дос­ле­до­ва­ние отдельных по­гре­бе­ний, об­щие опи­са­ния Н.В. Ан­фи­мо­ва, А.А. Иес­се­на в 1950 году, Е.А. Ми­ло­ва­но­ва, Е.П. Алек­сее­вой в 1960-1970-е годы, А.А. Ие­ру­са­лим­ской в 1969 году, 1973-1974 годы, И.С. Ка­ме­нец­ко­го в 1978 году, В.Н. Ка­мин­ско­го в 1978 году, 1983 году; наи­бо­лее сис­те­ма­тичные ра­бо­ты про­вёл Е.И. Сав­чен­ко в 1980-1982 годах (за­фик­си­ро­ва­но 568 по­гре­бе­ний, в том числе 36 не­по­тре­во­жен­ных).

Мо­гиль­ник свя­зан с го­ро­ди­щем Мо­ще­вое, рас­по­ла­гав­шим­ся на пла­то Бес­кес­ско­го хреб­та (унич­то­же­но ле­со­раз­ра­бот­ка­ми в 1960-1970-е годы); за­ни­ма­ет скаль­ный ус­туп с от­но­си­тель­но ров­ной пло­щад­кой (ши­ри­на 2-14 метров), пе­ре­кры­тый ко­зырь­ком на­ве­са ска­лы, ко­то­рый за­щи­ща­ет пло­щад­ку от вла­ги. Гроб­ни­цы (под­пря­мо­уголь­ные, ино­гда близ­кие квад­ра­ту или под­тре­уголь­ные, под­го­ня­лись под рост и по­зу по­гре­бён­ных) при­страи­ва­лись друг к дру­гу от ска­лы к об­ры­ву; по­строе­ны из под­тё­сан­ных плит пес­ча­ни­ка, уло­жен­ных плаш­мя или на реб­ро в 2-5 ря­дов; в ря­де слу­ча­ев гроб­ни­ца­ми слу­жи­ли пе­ре­кры­тые ни­ши, в том числе ис­кус­ст­вен­ные, или гроб­ни­цы по­ме­ща­ли в об­шир­ных ни­шах.

Пе­ре­кры­тия де­ла­ли из де­ревянных плах, брусь­ев, брё­вен и за­кла­ды­ва­ли кам­нем; дно ино­гда вы­ло­же­но плит­ка­ми, вы­ров­не­но гли­ня­ной об­маз­кой; за­фик­си­ро­ва­ны про­кал дна ог­нём, под­стил­ки из бе­ре­сты и тра­вы. Кон­ст­рук­ции об­ма­зы­ва­лись гли­ной и бе­ли­лись, что по­зво­ля­ет про­сле­дить по­сле­до­ва­тель­ность их со­ору­же­ния. Тру­по­по­ло­же­ния в основном го­ло­вой на за­пад, с се­зон­ны­ми от­кло­не­ния­ми; все муж­ские - вы­тя­ну­ты на спи­не, жен­ские - не­ред­ко скор­чен­ные на пра­вом бо­ку. Де­тей, по-ви­ди­мо­му, в основном хо­ро­ни­ли со­от­вет­ст­вен­но по­лу.

В мик­ро­кли­ма­те могильника (от­сут­ст­вие вла­ги и многих мик­ро­ор­га­низ­мов, сол­неч­ная сто­ро­на) хо­ро­шо со­хра­ни­лись пред­ме­ты из де­ре­ва, ко­жи, тка­ни; по­гре­бён­ные му­ми­фи­ци­ро­ва­лись. В муж­ских мо­ги­лах встре­че­ны ору­жие (в том числе 3 це­лых лу­ка, де­ревянные и ко­жа­ные кол­ча­ны, ко­жа­ные на­лу­чья, же­лез­ные, мно­гие с древ­ка­ми, то­по­ры и стре­лы, ме­та­тель­ные но­жи с ру­ко­ятя­ми, де­ре­вян­ные, в том числе об­ло­жен­ные тка­нью, нож­ны), тёс­ла-мо­тыж­ки, (в том числе с древ­ка­ми) и др.

Для жен­ских по­гре­бе­ний по­ка­за­тель­ны ору­дия тру­да (тёс­ла-мо­тыж­ки, но­жи, не­боль­шие ло­пат­ки, де­та­ли ткац­ко­го стан­ка и т. д.), серь­ги, брас­ле­ты, бу­сы, ра­ко­ви­ны-кау­ри, фи­бу­лы, туа­лет­ные при­над­леж­но­сти (ко­по­уш­ки, кис­точ­ки, ло­жеч­ки, греб­ни, зер­ка­ла). За­хо­ро­не­ния со­про­во­ж­да­ли так­же ке­ра­мические, де­ревянные, стек­лян­ные со­су­ды. Аму­ле­ты из зу­бов жи­вот­ных, по­ло­ман­ных на­двое па­ло­чек, ве­то­чек, ра­ко­вин-кау­ри, мот­ков тесь­мы или ве­рё­воч­ки с узел­ка­ми, грец­кие оре­хи на­хо­ди­лись в пле­тё­ных лар­цах, шёл­ко­вых ме­шоч­ках, де­ревянных пе­на­лах.

Не­ко­то­рые аму­ле­ты при­ши­ва­ли к оде­ж­де, грец­кие оре­хи по­ме­ща­лись в на­груд­ные кар­ма­ны. В ря­де слу­ча­ев ве­щи за­ме­не­ны умень­шен­ны­ми ко­пия­ми или пред­на­ме­рен­но по­вре­ж­де­ны (например, у но­жей, стрел иног­да уст­ра­не­ны ост­рые час­ти). Со­хра­ни­лись це­лые каф­та­ны, ниж­ние ру­ба­хи, ме­хо­вая жен­ская шу­ба, под­би­тая шёл­ком, го­лов­ные убо­ры, обувь, «ку­коль­ная» оде­ж­да. К им­порт­ным из­де­ли­ям от­но­сят­ся со­гдий­ские, китайские, иранские, ви­зантийские тка­ни (в основном упот­реб­ля­ли для от­дел­ки и для не­боль­ших из­де­лий), в том числе шёл­ко­вые (сре­ди них - с изо­бра­же­ни­ем фан­та­стичных жи­вот­ных сен­мур­вов, охо­ты «Бах­ра­ма- Гу­ра» и другие ред­кие об­раз­цы), стек­лян­ные из­де­лия, брас­ле­ты, пер­ст­ни и так далее. Комп­лекс «кит. куп­ца», най­ден­ный в 1901 году, вклю­чал буд­дий­ские фла­жок и икон­ку на шёл­ке, об­рыв­ки китайских ру­ко­пи­сей, в том числе при­ход­но-рас­ход­ной кни­ги, и др.

На­се­ле­ние, ос­та­вив­шее могильник, су­дя по ан­тро­по­ло­гичным дан­ным и эт­но­гра­фическим ана­ло­ги­ям оде­ж­де, вклю­ча­ло ала­нов и ме­ст­ных гор­цев (пред­ков ады­гов или близ­кие груп­пы). Мо­ще­вое го­ро­ди­ще, свя­зан­ное с могильником, бы­ло важ­ным пунк­том северо-кавказского уча­ст­ка Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти, где, ве­ро­ят­но, про­ис­хо­ди­ли сме­на вьюч­ных жи­вот­ных и от­дых до и по­сле пе­ре­ва­лов. При­воз­ные ве­щи слу­жи­ли сред­ст­ва­ми на­ту­раль­ной оп­ла­ты ме­ст­но­му на­се­ле­нию за ока­зан­ные ку­печ. ка­ра­ва­нам ус­лу­ги (про­вод­ни­ки, вьюч­ные жи­вот­ные, пи­ща, фу­раж, ох­ра­на и так далее).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)