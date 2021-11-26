МОЩЕВАЯ БАЛКА
МОЩЕВАЯ БАЛКА - могильник VIII-IX веков на южной оконечности Бескесского хребта, в 5 км к юго-востоку от поселка Курджиново (Урупский район Карачаево-Черкесии, Россия).
Расположен у слияния реки Большая Лаба и ручья Мощевого (высота около 100 метров от уровня Большой Лабы, 938 метров от уровня моря). Известен с конца XIX века, неоднократно подвергался разграблению.
Первые научные обследования и сборы Н.И. Веселовского (1901-1902 годы, 1907 год), краеведа Н.И. Воробьёва (1905). Сборы, доследование отдельных погребений, общие описания Н.В. Анфимова, А.А. Иессена в 1950 году, Е.А. Милованова, Е.П. Алексеевой в 1960-1970-е годы, А.А. Иерусалимской в 1969 году, 1973-1974 годы, И.С. Каменецкого в 1978 году, В.Н. Каминского в 1978 году, 1983 году; наиболее систематичные работы провёл Е.И. Савченко в 1980-1982 годах (зафиксировано 568 погребений, в том числе 36 непотревоженных).
Могильник связан с городищем Мощевое, располагавшимся на плато Бескесского хребта (уничтожено лесоразработками в 1960-1970-е годы); занимает скальный уступ с относительно ровной площадкой (ширина 2-14 метров), перекрытый козырьком навеса скалы, который защищает площадку от влаги. Гробницы (подпрямоугольные, иногда близкие квадрату или подтреугольные, подгонялись под рост и позу погребённых) пристраивались друг к другу от скалы к обрыву; построены из подтёсанных плит песчаника, уложенных плашмя или на ребро в 2-5 рядов; в ряде случаев гробницами служили перекрытые ниши, в том числе искусственные, или гробницы помещали в обширных нишах.
Перекрытия делали из деревянных плах, брусьев, брёвен и закладывали камнем; дно иногда выложено плитками, выровнено глиняной обмазкой; зафиксированы прокал дна огнём, подстилки из бересты и травы. Конструкции обмазывались глиной и белились, что позволяет проследить последовательность их сооружения. Трупоположения в основном головой на запад, с сезонными отклонениями; все мужские - вытянуты на спине, женские - нередко скорченные на правом боку. Детей, по-видимому, в основном хоронили соответственно полу.
В микроклимате могильника (отсутствие влаги и многих микроорганизмов, солнечная сторона) хорошо сохранились предметы из дерева, кожи, ткани; погребённые мумифицировались. В мужских могилах встречены оружие (в том числе 3 целых лука, деревянные и кожаные колчаны, кожаные налучья, железные, многие с древками, топоры и стрелы, метательные ножи с рукоятями, деревянные, в том числе обложенные тканью, ножны), тёсла-мотыжки, (в том числе с древками) и др.
Для женских погребений показательны орудия труда (тёсла-мотыжки, ножи, небольшие лопатки, детали ткацкого станка и т. д.), серьги, браслеты, бусы, раковины-каури, фибулы, туалетные принадлежности (копоушки, кисточки, ложечки, гребни, зеркала). Захоронения сопровождали также керамические, деревянные, стеклянные сосуды. Амулеты из зубов животных, поломанных надвое палочек, веточек, раковин-каури, мотков тесьмы или верёвочки с узелками, грецкие орехи находились в плетёных ларцах, шёлковых мешочках, деревянных пеналах.
Некоторые амулеты пришивали к одежде, грецкие орехи помещались в нагрудные карманы. В ряде случаев вещи заменены уменьшенными копиями или преднамеренно повреждены (например, у ножей, стрел иногда устранены острые части). Сохранились целые кафтаны, нижние рубахи, меховая женская шуба, подбитая шёлком, головные уборы, обувь, «кукольная» одежда. К импортным изделиям относятся согдийские, китайские, иранские, византийские ткани (в основном употребляли для отделки и для небольших изделий), в том числе шёлковые (среди них - с изображением фантастичных животных сенмурвов, охоты «Бахрама- Гура» и другие редкие образцы), стеклянные изделия, браслеты, перстни и так далее. Комплекс «кит. купца», найденный в 1901 году, включал буддийские флажок и иконку на шёлке, обрывки китайских рукописей, в том числе приходно-расходной книги, и др.
Население, оставившее могильник, судя по антропологичным данным и этнографическим аналогиям одежде, включало аланов и местных горцев (предков адыгов или близкие группы). Мощевое городище, связанное с могильником, было важным пунктом северо-кавказского участка Великого шёлкового пути, где, вероятно, происходили смена вьючных животных и отдых до и после перевалов. Привозные вещи служили средствами натуральной оплаты местному населению за оказанные купеч. караванам услуги (проводники, вьючные животные, пища, фураж, охрана и так далее).
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