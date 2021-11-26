МЕШКО I

Мешко I (Мечислав; пол. Mieszko) (ум. 25.05.992, Познань) — польский князь (с 960) из династии Пястов, правившей с Х в. Польшей со столицей в Гнезно. Первый польский правитель, упоминающийся в современных источниках начиная с 960-х, а также в хронике Галла Анонима и других более поздних исторических сочинениях. Считается сыном князя Земомысла (950-е) и его супруги Горки. Распространил свою власть на земли Куявии (в междуречье Вислы и Нотеца), Мазовии (между современными городами Лодзь и Белосток) и Вост. Поморья (побережье Гданьского залива). В 963 совершил набег на славянское племя лютичей (валетов, вильцев), надеясь выйти на южное побережье Балтийского моря, но был разбит соседними немецкими князьями и в результате оказался вынужден платить дань императору Оттону I Великому (962—973). В 965 заключил союз с Чехией, закрепив его браком с Добравой (Дубровкой, Думбрувкой; 925—977), дочерью чешского князя Болеслава I (929—967/972). В 966 принял христианство по латинскому образцу под влиянием жены-христианки. В 968 на польских землях было основано первое епископство в Познани, что способствовало укреплению авторитета польского князя в Европе. В 967 М. I присоединил к своим землям Зап. Поморье (с центром в современном Щецине). В 972 в польские земли вторглось войско саксонского маркграфа Одона. Первоначально М. I успешно вел военные действия, но в 973 был вынужден отдать императору в заложники своего сына Болеслава (965/967—1025; с 993 польский князь, с 1024 король Польши). Его дочь от брака с Дубравой, Святослава (Гунхильда; ум. ок. 1014), вышла замуж за Эрика VI, короля Швеции, затем стала женой Свена I, короля Дании. От второго брака (979) с Одой (ум. 1023), дочерью маркграфа Дитриха Хальденслебенского, имел сыновей Мешко, Святополка и Ламберта.По сообщению арабского путешественника Ибрагима ибн Якуба, М. I владел землями полян, гоплян, мазовшан, лендзян и поморян. Ок. 990 присоединил к своим владениям Силезию и часть Малой Польши (без Кракова). Считается создателем Польского государства. Около 990/991 вместе с женой Одой и сыновьями от второго брака передал свои владения под опеку Папского престола (Le Liber Censuum de l’Eglise romaine / Ed. P. Fabre, L. Duchesne. Paris, 1889. P. 349), вероятно, с целью ослабить власть своего старшего сына Болеслава. По-видимому, условия договора не вступили в силу, так как после смерти М. I Болеслав изгнал мачеху и ее сыновей из страны. М. I был похоронен предположительно в кафедральном соборе Познани, где в 1836—1837 был установлен кенотаф в память о нем и его ближайших преемниках.

По сообщению арабского путешественника Ибрагима ибн Якуба, М. I владел землями полян, гоплян, мазовшан, лендзян и поморян. Ок. 990 присоединил к своим владениям Силезию и часть Малой Польши (без Кракова). Считается создателем Польского государства. Около 990/991 вместе с женой Одой и сыновьями от второго брака передал свои владения под опеку Папского престола (Le Liber Censuum de l’Eglise romaine / Ed. P. Fabre, L. Duchesne. Paris, 1889. P. 349), вероятно, с целью ослабить власть своего старшего сына Болеслава. По-видимому, условия договора не вступили в силу, так как после смерти М. I Болеслав изгнал мачеху и ее сыновей из страны. М. I был похоронен предположительно в кафедральном соборе Познани, где в 1836—1837 был установлен кенотаф в память о нем и его ближайших преемниках.

Лит. : Gieysztor A. Mieszko I // Poczet krolow I ksiazat polskich. Warszawa, 1984; K. Rodowod pierwszych Piastow. Warszawa–Wroclaw, 1992. S. 54—70; Labuda G. Mieszko I. Wroclaw, 2002; Muhle E. Die Piasten: Polen im Mittelalter. Munchen, 2011; Флоря Б. Н. Мешко I // Православная энциклопедия. Т. 45. М., 2017. С. 152—153. М. М. Розинская.