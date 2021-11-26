Гривна

Гри`вна — денежная и весовая единица Древней Руси и других земель. Название происходит от шейного (на «загривке») украшения из золота или серебра, сделанного в виде массивного обруча. Со временем это слово стало обозначать вес серебряного слитка. Г., состоявшая из определенного количества монет, называлась «гривной кун». В то же время платежно-денежным сред­ством была не только гривна кун, но и гривна серебра (весовая). Первоначально вес их был одинаков. Со временем гривна серебра (204 г) стала стоить значительно больше: в XII в. она по ценности равнялась 4 гривнам кун, каждая из которых весила 51 г. Менялись и номиналы: в XI в. гривна кун = 20 ногатам = 25 кунам = 50 резанам; в XII в. гривна кун = 20 ногатам = 50 кунам.