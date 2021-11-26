ГРИВНА

ГРИВНА:

1) Ме­тал­ли­че­ское шей­ное (от «гри­ва») ук­ра­ше­ние в ви­де об­ру­ча. В ря­де куль­тур, на­ря­ду с пек­то­ра­ля­ми, ме­даль­о­на­ми, не­ко­то­ры­ми оже­рель­я­ми и другим, гривны име­ли осо­бое зна­че­ние, что объ­яс­ни­мо пред­став­ле­ния­ми о ме­сто­по­ло­же­нии ду­ши у гор­ла и верх­ней час­ти гру­ди, ро­лью верх­ней час­ти ту­ло­ви­ща в се­ман­ти­ке кос­тю­ма и другое. Из­вест­ны с брон­зо­во­го ве­ка. У кель­тов пер­во­на­чаль­но гривны (tor­ques) из зо­ло­та, бо­га­то ук­рашен­ные, вхо­ди­ли в об­ла­че­ние зна­ти, за­тем бо­лее скром­ные гривны по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние у вои­нов, в позд­ние пе­рио­ды кельт­ской куль­ту­ры гривны встре­ча­ют­ся лишь на изо­бра­же­ни­ях (в том числе на мо­не­тах), в кла­дах и свя­ти­ли­щах, что свя­зы­ва­ют с при­об­ре­те­ни­ем ими са­краль­но-ма­ги­че­ских функ­ций. У рим­лян гривны, ве­ро­ят­но, за­им­ст­во­ван­ные от кель­тов, слу­жи­ли зна­ком во­ин­ской доб­ле­сти, в эпо­ху им­пе­рии их но­си­ли не­ко­то­рые элит­ные, час­то гер­ман­ские, под­раз­де­ле­ния. Па­рал­лель­но тра­ди­ция ис­поль­зо­ва­ния гривен как зна­ков до­сто­ин­ст­ва по­лу­чи­ла раз­ви­тие у иран­ских, в том числе степ­ных на­ро­дов, а так­же у на­ро­дов, ис­пы­тав­ших их влия­ние. В не­ко­то­рых куль­ту­рах лес­ной зо­ны Восточной Ев­ро­пы 1-го - начала 2-го тысячелетия нашей эры гривны (в том числе по не­сколь­ко у 1 че­ло­ве­ка) ста­ли ча­стью тра­диционного убо­ра. В эпо­ху Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов и в Сред­не­ве­ко­вье со­хра­ня­лась и функ­ция гривны как зна­ка осо­бо­го по­ло­же­ния в об­ще­ст­ве. Же­лез­ные гривны с под­вес­ка­ми-аму­ле­та­ми в ви­де так называемых мо­ло­точ­ков То­ра, рас­про­стра­нён­ные в Скан­ди­на­вии и Восточной Ев­ро­пе ви­кин­гов эпо­хи, бы­ли об­ря­до­вы­ми пред­ме­та­ми. До на­стоя­ще­го вре­ме­ни гривны из­вест­ны в ря­де куль­тур Аф­ри­ки.

2) Де­неж­ная еди­ни­ца средневековой Ру­си для круп­ных пла­тёж­ных опе­ра­ций. Основной пе­ри­од бы­то­ва­ния при­хо­дит­ся на «без­мо­нет­ный пе­ри­од» (X-XV века), с середины XIV века со­су­ще­ст­во­ва­ли с русскими удель­ны­ми мо­не­та­ми. Из­на­чаль­но гривны не име­ли ус­та­нов­лен­ных ве­са и фор­мы, в их ка­че­ст­ве вы­сту­па­ли различные слит­ки се­реб­ра, об­руб­ки шей­ных гри­вен (от­сю­да название) и другое. С XI века скла­ды­ва­ют­ся ве­со­вые нор­мы для гривен и фор­ми­ру­ет­ся их внеш­ний вид. Вы­де­ля­ют ти­пы гривен, на­зван­ные по мес­там их пер­во­на­чаль­но­го об­на­ру­же­ния или об­лас­ти рас­про­стра­не­ния: «нов­го­род­ские» - бру­ски под­тре­уголь­но­го се­че­ния (около 200 г); «ки­ев­ские» - пло­ские шес­ти­уголь­ной фор­мы (около 170 г); «чер­ни­гов­ские» - пло­ские с рас­плю­щен­ны­ми кон­ца­ми (около 198 г); «ли­тов­ские» - по­лу­оваль­но­го се­че­ния, час­то с глу­бо­ки­ми на­руб­ка­ми на вы­пук­лой по­верх­но­сти (около 104 г). Пре­иму­ще­ст­вен­но в По­вол­жье встре­ча­ют­ся ладь­е­вид­ные се­реб­ря­ные слит­ки (около 200 г), ко­то­рые пред­по­ло­жи­тель­но свя­зы­ва­ют с де­неж­ным об­ра­ще­ни­ем Зо­ло­той Ор­ды . Раз­руб­лен­ная по­по­лам нов­го­род­ская гривна со­став­ля­ла «пол­ти­ну». С XIII века за се­реб­ря­ны­ми слит­ка­ми по­сте­пен­но на­ча­ло за­кре­п­лять­ся на­зва­ние рубль.

3) Де­неж­ная еди­ни­ца Ук­раи­ны с 2.9.1996 года (грив­ня), рав­на 100 ко­пей­кам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)