ДРУЖИНА

ДРУЖИНА - в классическом смысле - сравнительно небольшая группа под предводительством одного вождя, которому члены этой группы в обмен на защиту и покровительство оказывали различного рода поддержку, прежде всего военную.

Дружина су­ще­ст­во­ва­ла у многих на­ро­дов на раз­ных ста­ди­ях ис­то­рич. раз­ви­тия, од­на­ко име­ла осо­бен­ное зна­че­ние на эта­пе раз­ви­то­го пле­мен­но­го строя и скла­ды­ва­ния государственных от­но­ше­ний. Дружина счи­та­ет­ся важ­ней­шим ин­ст­ру­мен­том ук­ре­п­ле­ния вла­сти во­ж­дя и дей­ст­вен­ным фак­то­ром раз­ло­же­ния кров­нород­ст­вен­ных и со­сед­ских свя­зей.

Ис­то­рия дружины наи­бо­лее пол­но изу­че­на по ис­точ­ни­кам, свя­зан­ным с гер­ман­ца­ми - кон­ти­нен­таль­ны­ми (с I века до н. э. до VII-VIII веков н. э.) и скан­ди­нав­ски­ми (X-XIII века), а так­же, в мень­шей сте­пе­ни, с анг­ла­ми и сак­са­ми (VI-X века). Под­роб­ное и сис­те­ма­тическое опи­са­ние дружины у гер­ман­цев ос­та­вил римский ис­то­рик Та­цит в сочинении «О про­ис­хо­ж­де­нии гер­ман­цев и ме­сто­по­ло­же­нии Гер­ма­нии» (глава 13-14). Во мно­гом вер­ное, это опи­са­ние вме­сте с тем име­ло слиш­ком обоб­щён­ный ха­рак­тер. Та­цит на­зы­вал дружину сло­вом co­mi­ta­tus, но у са­мих гер­ман­цев не бы­ло еди­но­го тер­ми­на для обо­зна­че­ния дружины, а её фор­мы бы­ли весь­ма раз­но­об­раз­ны в за­ви­си­мо­сти от кон­крет­но-ис­то­рических ус­ло­вий.

Важ­ней­шей сто­ро­ной дея­тель­но­сти дружины у гер­ман­цев, как и у др. на­ро­дов, яв­ля­лись во­енные по­хо­ды (меж­пле­мен­ные усо­би­цы, на­па­де­ния на Римскую им­пе­рию, со­бы­тия эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов , по­хо­ды ви­кин­гов и др.). Ак­ку­му­ля­ция бо­гатств и бли­зость к во­ж­дю (ко­нун­гу, ко­ро­лю) при­ве­ли к то­му, что чле­ны дружины име­ли, как пра­ви­ло, бо­лее вы­со­кий со­ци­аль­ный ста­тус по срав­не­нию с ря­до­вы­ми сво­бод­ны­ми людь­ми (это от­ра­зи­лось во многих вар­вар­ских прав­дах, в ча­ст­но­сти в Са­ли­че­ской прав­де VI века, со­глас­но ко­то­рой за чле­нов ан­тру­стио - дру­жи­ны франк­ских ко­ро­лей - вы­пла­чи­вал­ся по­вы­шен­ный вер­гельд - воз­ме­ще­ние за убий­ст­во).

В ис­то­рио­гра­фии дис­кус­си­он­ны­ми про­дол­жа­ют ос­та­вать­ся во­про­сы о прин­ци­пе объ­е­ди­не­ния дружины во­круг пред­во­ди­те­ля и о ро­ли германской дружины в скла­ды­ва­нии вас­са­ли­те­та. В ме­дие­ви­сти­ке до середины XX века ак­цент де­лал­ся на эти­че­ски обу­слов­лен­ной вер­но­сти (ин­тер­пре­ти­руе­мой в немецкой ис­то­рио­гра­фии до 1950-1960-х годов как спе­ци­фи­че­ски гер­ман­ской), ко­то­рая лег­ла в ос­но­ву вас­са­ли­те­та.

У боль­шин­ст­ва сла­вян­ских на­ро­дов, пе­ре­жи­вав­ших пе­ре­ход от пле­мен­но­го строя к го­су­дар­ст­ву, так­же су­ще­ст­во­ва­ла дружина. Сам тер­мин «дружина», ви­ди­мо, име­ет пра­сла­вян­ское про­ис­хо­ж­де­ние. О кон­крет­ных фор­мах дружины у сла­вян труд­но су­дить из-за край­ней ску­до­сти ис­точ­ни­ков. Имею­щие­ся дан­ные по­зво­ля­ют пред­по­ла­гать зна­чительную роль дружины в ста­нов­ле­нии Ве­ли­ко­мо­рав­ско­го, чеш­ско­го и поль­ско­го го­су­дарств в IX-XI веках.

О дружине в Древ­не­рус­ском го­су­дар­ст­ве бла­го­да­ря ле­то­пис­ным све­де­ни­ям из­вест­но го­раз­до боль­ше, но в дан­ном слу­чае су­ще­ст­ву­ют тер­ми­но­ло­гические про­бле­мы. Сло­во «дружины» в X-XV веках мог­ло обо­зна­чать ли­бо про­сто объ­е­ди­не­ние, ос­но­ван­ное на не­ко­ем вза­им­ном со­гла­ше­нии (со­об­ще­ст­во, то­ва­ри­ще­ст­во), ли­бо бо­лее спе­ци­аль­но - во­ен­но-административный пер­со­нал в не­по­средственном под­чи­не­нии у кня­зя.

Во вто­ром, бо­лее уз­ком, смыс­ле тер­мин «дружина» обо­зна­чал в раз­ное вре­мя и в раз­ных кон­тек­стах груп­пы лю­дей очень раз­лич­ные по чис­лен­но­сти и со­ста­ву (от уз­ко­го кру­га при­бли­жён­ных к кня­зю лиц до всех во­енных сил кон­крет­но­го кня­же­ст­ва). Пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки уточ­нить со­дер­жа­ние по­ня­тия дружина, что­бы свя­зать древнерусские реа­лии X-XII веков с кон­цеп­ци­ей германской дружины, ко­то­рая под­ра­зу­ме­ва­ет бо­лее ар­хаи­че­ские (пред- или ран­не­го­су­дар­ст­вен­ные) от­но­ше­ния (А. Е. Пре­сня­ков, Т. Ва­си­лев­ский, Х. Лов­мянь­ский). В та­ком слу­чае соб­ст­вен­но дружиной на­зы­ва­ют­ся толь­ко бли­жай­шие со­рат­ни­ки и слу­ги кня­зя ли­бо боя­ри­на (лич­но пре­дан­ные ему вплоть до го­тов­но­сти по­жерт­во­вать соб­ст­вен­ной жиз­нью), например «от­ро­ки» или «чадь».

Ино­гда дружина по­ни­ма­ет­ся толь­ко как во­ин­ский кон­тин­гент в не­по­средственном под­чи­не­нии у кня­зя, ко­то­рый про­ти­во­сто­ит ме­ст­ной зна­ти («зем­ским боя­рам», или «фео­да­лам») или «об­щи­не-во­лос­ти». Боль­шин­ст­во отечественных ис­то­ри­ков рас­смат­ри­ва­ют древнерусскую дружину как свое­об­раз­ную фор­му ор­га­ни­за­ции всей мас­сы слу­жи­лой зна­ти в руских кня­же­ст­вах X-XII веках и да­же бо­лее позд­не­го вре­ме­ни. В этом слу­чае важ­ней­ши­ми чер­та­ми дружины счи­та­ют­ся сле­дую­щие: де­ле­ние как ми­ни­мум на 2 раз­ря­да (стар­шая, или бóльшая, дружина - боя­ре; млад­шая дружина - от­ро­ки, дет­ские, гридь и др.); обес­пе­че­ние за счёт до­хо­дов от ис­пол­не­ния вла­ст­ных функ­ций (в древ­ней­шее вре­мя по­сред­ст­вом да­ни, позд­нее - корм­ле­ний; чле­ны дружины за­ни­ма­ли государственные долж­но­сти по­сад­ни­ков, ты­сяц­ких, вое­вод, меч­ни­ков, вир­ни­ков и т. д.); пра­во бо­яр на уча­стие в при­ня­тии по­ли­тического ре­ше­ния (со­вет, ду­ма); от­но­си­тель­ная сво­бо­да пе­ре­хо­да из дружины од­но­го кня­зя в дружину др. кня­зя лич­но сво­бод­ных лиц; во­ен­но-дру­жин­ная эти­ка (по­ня­тия чес­ти, сла­вы и др.). С конца XII века эта ор­ганизация ино­гда на­зы­ва­лась в ис­точ­ни­ках «дво­ром», по­сте­пен­но с раз­ви­ти­ем вот­чин­но­го и по­ме­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния и ук­ре­п­ле­ни­ем са­мо­дер­жав­ных форм управ­ле­ния ей на сме­ну при­хо­дит сис­те­ма Го­су­да­ре­ва дво­ра.

Дружиной так­же на­зы­ва­лись: в Российской им­пе­рии - ор­га­ни­за­ци­он­но-так­тические еди­ни­цы опол­че­ния, рав­няв­шие­ся по чис­лен­но­сти пе­хот­но­му пол­ку (XIX век); воо­руженные от­ря­ды различных групп городского на­се­ле­ния, фор­ми­ро­вав­шие­ся для ве­де­ния улич­ных бар­ри­кад­ных бо­ёв и опе­ра­ций по за­хва­ту ору­жия в хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов ; в СССР - по­лу­чив­шие рас­про­стра­не­ние доб­ро­воль­ные на­род­ные дружины (воз­ник­ли в 1917 году, офи­ци­аль­но оформ­ле­ны в 1959 году) - об­щественные от­ря­ды гра­ж­дан для ока­за­ния прак­тической по­мо­щи ор­га­нам внутренних дел в обес­пе­че­нии об­щественного по­ряд­ка и про­фи­лак­ти­ки пра­во­на­ру­ше­ний ; и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)