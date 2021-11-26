ДРУЖИНА
ДРУЖИНА - в классическом смысле - сравнительно небольшая группа под предводительством одного вождя, которому члены этой группы в обмен на защиту и покровительство оказывали различного рода поддержку, прежде всего военную.
Дружина существовала у многих народов на разных стадиях историч. развития, однако имела особенное значение на этапе развитого племенного строя и складывания государственных отношений. Дружина считается важнейшим инструментом укрепления власти вождя и действенным фактором разложения кровнородственных и соседских связей.
История дружины наиболее полно изучена по источникам, связанным с германцами - континентальными (с I века до н. э. до VII-VIII веков н. э.) и скандинавскими (X-XIII века), а также, в меньшей степени, с англами и саксами (VI-X века). Подробное и систематическое описание дружины у германцев оставил римский историк Тацит в сочинении «О происхождении германцев и местоположении Германии» (глава 13-14). Во многом верное, это описание вместе с тем имело слишком обобщённый характер. Тацит называл дружину словом comitatus, но у самих германцев не было единого термина для обозначения дружины, а её формы были весьма разнообразны в зависимости от конкретно-исторических условий.
Важнейшей стороной деятельности дружины у германцев, как и у др. народов, являлись военные походы (межплеменные усобицы, нападения на Римскую империю, события эпохи Великого переселения народов, походы викингов и др.). Аккумуляция богатств и близость к вождю (конунгу, королю) привели к тому, что члены дружины имели, как правило, более высокий социальный статус по сравнению с рядовыми свободными людьми (это отразилось во многих варварских правдах, в частности в Салической правде VI века, согласно которой за членов антрустио - дружины франкских королей - выплачивался повышенный вергельд - возмещение за убийство).
В историографии дискуссионными продолжают оставаться вопросы о принципе объединения дружины вокруг предводителя и о роли германской дружины в складывании вассалитета. В медиевистике до середины XX века акцент делался на этически обусловленной верности (интерпретируемой в немецкой историографии до 1950-1960-х годов как специфически германской), которая легла в основу вассалитета.
У большинства славянских народов, переживавших переход от племенного строя к государству, также существовала дружина. Сам термин «дружина», видимо, имеет праславянское происхождение. О конкретных формах дружины у славян трудно судить из-за крайней скудости источников. Имеющиеся данные позволяют предполагать значительную роль дружины в становлении Великоморавского, чешского и польского государств в IX-XI веках.
О дружине в Древнерусском государстве благодаря летописным сведениям известно гораздо больше, но в данном случае существуют терминологические проблемы. Слово «дружины» в X-XV веках могло обозначать либо просто объединение, основанное на некоем взаимном соглашении (сообщество, товарищество), либо более специально - военно-административный персонал в непосредственном подчинении у князя.
Во втором, более узком, смысле термин «дружина» обозначал в разное время и в разных контекстах группы людей очень различные по численности и составу (от узкого круга приближённых к князю лиц до всех военных сил конкретного княжества). Предпринимались попытки уточнить содержание понятия дружина, чтобы связать древнерусские реалии X-XII веков с концепцией германской дружины, которая подразумевает более архаические (пред- или раннегосударственные) отношения (А. Е. Пресняков, Т. Василевский, Х. Ловмяньский). В таком случае собственно дружиной называются только ближайшие соратники и слуги князя либо боярина (лично преданные ему вплоть до готовности пожертвовать собственной жизнью), например «отроки» или «чадь».
Иногда дружина понимается только как воинский контингент в непосредственном подчинении у князя, который противостоит местной знати («земским боярам», или «феодалам») или «общине-волости». Большинство отечественных историков рассматривают древнерусскую дружину как своеобразную форму организации всей массы служилой знати в руских княжествах X-XII веках и даже более позднего времени. В этом случае важнейшими чертами дружины считаются следующие: деление как минимум на 2 разряда (старшая, или бóльшая, дружина - бояре; младшая дружина - отроки, детские, гридь и др.); обеспечение за счёт доходов от исполнения властных функций (в древнейшее время посредством дани, позднее - кормлений; члены дружины занимали государственные должности посадников, тысяцких, воевод, мечников, вирников и т. д.); право бояр на участие в принятии политического решения (совет, дума); относительная свобода перехода из дружины одного князя в дружину др. князя лично свободных лиц; военно-дружинная этика (понятия чести, славы и др.). С конца XII века эта организация иногда называлась в источниках «двором», постепенно с развитием вотчинного и поместного землевладения и укреплением самодержавных форм управления ей на смену приходит система Государева двора.
Дружиной также назывались: в Российской империи - организационно-тактические единицы ополчения, равнявшиеся по численности пехотному полку (XIX век); вооруженные отряды различных групп городского населения, формировавшиеся для ведения уличных баррикадных боёв и операций по захвату оружия в ходе Революции 1905-1907 годов; в СССР - получившие распространение добровольные народные дружины (возникли в 1917 году, официально оформлены в 1959 году) - общественные отряды граждан для оказания практической помощи органам внутренних дел в обеспечении общественного порядка и профилактики правонарушений; и др.