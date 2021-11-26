ДРЕГОВИЧИ
ДРЕГОВИЧИ - один из восточнославянских племенных союзов; занимал территорию в бассейне реки Припять во 2-й половине I-го - начале II-го тысячелетия нашей эры.
Согласно «Повести временных лет» дреговичи расселились между реками Припять и Западная Двина. По археологическим материалам, восточная граница расселения дреговичей доходила до реки Днепр, западная - до левобережья реки Буг, южная шла по современной государственной границе Белоруссии до реки Горынь, а западнее Горыни - по линии Ровно - Луцк, северная - несколько севернее Гродно, Новогрудка, Минска. Центр - город Туров. В бассейне Припяти дреговичи генетически связываются с культурой Лука-Райковецкая.
Дреговичи имели «своё княжение», в середине X века вошли в состав Древнерусского государства. С конца X века на территории их расселения начало формироваться Туровское княжество. Христианизация дреговичей произошла в X-XI веках. На территории расселения дреговичей известны города Берестье (впервые упоминается в источниках в 1017 году), Минск (1067 год), Пинск (1097 год), Черторыйск (1100 год), Слуцк (1116 год), Городно и Клеческ (Клецк) (оба 1127 год), Рогачёв и Дорогичин (оба 1142 год), Брягин (1147 год), Мозырь (1155 год), Дубровица (1183 год), Слоним, Волковыск и Здитов (все 1252 год), Турийск (1253 год), Мельник (1260 год), Копыль (1274 год), Каменец (1276 год), Кобрин (1287 год), Степань (1292 год), а также Новогрудок (основан не позднее XI века), Давид-Городок (не позднее начала XII века).
Древнейшие курганные погребения с трупосожжениями известны на Припяти, Березине, правобережье Днепра, в верховьях Случи и Оресы; с X века, распространяются трупоположения на горизонте или в подкурганной яме. Встречаются внутрикурганные срубные сооружения с перекрытием. Погребальный инвентарь сравнительно беден: гончарные горшки, пряжки, кресала, топоры, копья. Этноопределяющими находками являются крупнозернёные бусы в женских погребениях, а также височные кольца с тремя аналогичными бусинами. В женский убор могли входить перстнеобразные височные кольца, бусы, подвески, браслеты и перстни.
По материалам археологических исследований древностей дреговичей созданы археологические музеи «Берестье» (в городе Брест) и «Древний Туров» (в городе Туров)