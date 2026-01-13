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Северо-Восточная Русь к XII веку превратилась в один из самых влиятельных центров Древней Руси. Сюда стекались переселенцы, спасавшиеся от усобиц и набегов кочевников, а на новых землях рождался иной уклад жизни. Под властью князей Владимиро-Суздальская земля укрепляла своё могущество, соперничала с Киевом и становилась духовным и политическим центром Руси. Из новой лекции вы узнаете, как мудрая политика князей, развитие ремёсел и строительного дела, а также особая культурная традиция сделали этот край сердцем будущего Российского государства.