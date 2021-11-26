ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Государство в Северо-Восточной Руси, существовавшее в 1157 – 1362 гг.

Образовалось оно в 1157 г., когда Андрей Юрьевич Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальской земли из Суздаля во Владимир (на Клязьме). Ядро территории княжества составили земли в междуречье средней Оки и верхней Волги. При князьях Андрее Юрьевиче Боголюбском (1157 – 1174 гг.), Всеволоде Юрьевиче Большое Гнездо (1176 – 1212 гг.) и Юрии Всеволодовиче (1212 – 1216 и 1218 – 1238 гг.) территория княжества расширилась в направлениях на восток (до низовьев Клязьмы и Оки и до Волги на участке Городец (Городец Радилов) – Нижний Новгород) и на северо-восток (в бассейн Северной Двины и в район к северо-востоку от Костромы).

С 1212 г. начался процесс постепенного дробления Владимиро-Суздальского княжества – выделение в нем автономных удельных княжеств, которые постепенно обретали все бóльшую самостоятельность. До монгольского нашествия, в 1212 – 1237 гг., возникли княжества Ростовское, Переяславское (с центром в нынешнем Переславле-Залесском), Юрьевское (с центром в нынешнем Юрьеве-Польском), Стародубское, Ярославское, Углицкое; после монгольского нашествия, в 1247 – 1270-х гг. – Тверское, Московское, Суздальское, Белозерское, Костромское, Галицкое (с центром в Галиче-Мерьском), Городецкое. В итоге к 1270-м гг. территория, непосредственно подвластная главе государства (великому князю) – великокняжеский домен – сократилась до небольшой территории по среднему и нижнему течению Клязьмы и в дальнейшем если и увеличивалась, то незначительно.

При Всеволоде Большое Гнездо Владимиро-Суздальское княжество стало одним из четырех (наряду с Черниговским, Смоленским и Волынским) наиболее сильных на Руси – и оставалось таковым вплоть до монгольского нашествия. Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо вели наступательную внешнюю политику на Средней Волге (совершив ряд походов на Волжскую Булгарию), пытались поставить в зависимость от себя Новгородскую республику (безуспешно) и Рязанское княжество (успешно). Андрей Боголюбский неудачно пытался также сделать своими вассалами южнорусских князей; овладев в ходе этой попытки в 1169 г. Киевом, он приобрел титул великого князя – который и сохраняли потом все главы Владимиро-Суздальского княжества (хотя Киевом практически никогда уже не распоряжались). 1160-е – 1230-е гг. стали временем расцвета культуры Владимиро-Суздальского княжества – выразившемся прежде всего в формировании в нем самобытной архитектурной традиции.

Уже в последней трети XII в. во Владимиро-Суздальском княжестве сформировалась политическая традиция, заимствованная потом Московским великим княжеством и выросшей из этого последнего Россией, – традиция сильной единоличной власти, возвышающейся над подданными и окружаемой едва ли не священным ореолом. При сохранении вечевых традиций в старейших городах княжества (Ростов и Суздаль) уже при Андрее Боголюбском во Владимиро-Суздальском княжестве утвердилась самая сильная на Руси княжеская власть. Вплоть до 1270-х гг. великий князь владимирский являл собой подлинного главу Северо-Восточной, а временами и Северо-Западной Руси. Он распоряжался как своими вассалами не только удельными князьями, но и (в первой трети XIII в., при Всеволоде Большое Гнездо и Юрии Всеволодовиче) князьями Рязанского княжества, а также диктовал зачастую свою волю Новгородской республике. После 1270-х гг. власть великого князя над удельными (которые около середины XIV в. сами стали именовать себя великими) ослабла, но зато упрочилось его положение в Новгороде: со времен Александра Ярославича Невского (1252 – 1263 гг.) в Новгород приглашались исключительно владимирские князья.

В результате монгольского нашествия, в 1243 г., Владимиро-Суздальское княжество попало в вассальную зависимость от Золотой Орды. Ярлык на великое княжение владимирское выдавали отныне золотоордынские «цари» (ханы). С 1305 г. великий князь владимирский отвечал перед ними за сбор и доставку дани («ордынского выхода») с территории не только северо-Восточной, но и Северо-Западной Руси. В 1281 – 1325 гг. и в 1359 – 1362 гг. за великое княжение владимирское шла ожесточенная борьба между различными князьями из числа потомков Всеволода Большое Гнездо.

Московский князь Дмитрий Иванович (в будущем – Дмитрий Донской), получив в 1362 г. ярлык на великое княжение владимирское, объявил его своей «отчиной» (т.е. наследственным владением) – и в 1389 г. без санкции золотоордынского «царя» передал его по наследству своему сыну Василию I. Акция 1362 г. означала присоединение великокняжеского домена к великому княжеству Московскому – и, соответственно, поглощение Владимиро-Суздальского княжества Московским.