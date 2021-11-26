МИХАЛКО ЮРЬЕВИЧ

МИХАЛКО ЮРЬЕВИЧ (в кре­ще­нии Ми­ха­ил) - князь ки­ев­ский (май - июль 1171 год), вла­ди­мир­ский (1174 год, 1175-1176 годы).

Сын князя Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го, еди­но­кров­ный брат Ан­д­рея Юрь­е­ви­ча Бо­го­люб­ско­го , Гле­ба Юрь­е­ви­ча и род­ной брат Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до.

В 1161 году из­гнан из Северо-Восточной Ру­си в чис­ле про­чих род­ст­вен­ни­ков Ан­д­ре­ем Бо­го­люб­ским, по­лу­чил от Гле­ба Юрь­е­ви­ча во вла­де­ние Го­ро­дец-Ос­тер­ский (ны­не Ос­тёр). Вес­ной 1168 году уча­ст­во­вал в по­хо­де про­тив по­лов­цев, ор­га­ни­зо­ван­ном ки­ев­ским князем Мсти­сла­вом Изя­сла­ви­чем. В 1169 году в ус­ло­ви­ях уг­ро­зы по­хо­да войск князя Ан­д­рея Бо­го­люб­ско­го на Ки­ев вы­сту­пил на сто­ро­не Мсти­сла­ва Изя­сла­ви­ча.

С 1169 года кня­жил в Тор­че­ске, в том же го­ду одер­жал по­бе­ду над по­лов­ца­ми (при этом по­лу­чил в сра­же­нии тя­жё­лые ра­не­ния). В 1171 году на ко­рот­кое вре­мя за­нял ки­ев­ский стол, но, не имея под­держ­ки со сто­ро­ны Ан­д­рея Бо­го­люб­ско­го, ус­ту­пил его смо­лен­ско­му князю Ро­ма­ну Рос­ти­сла­ви­чу, вер­нув­шись в Тор­ческ.

В начале 1173 года, в раз­гар кон­флик­та ме­ж­ду Рос­ти­сла­ви­ча­ми и Ан­д­ре­ем Бо­го­люб­ским, по­след­ний пе­ре­дал Ки­ев Михаил Юрьевич, од­на­ко тот на­пра­вил вме­сто се­бя бра­та Все­во­ло­да и пле­мян­ни­ка Яро­пол­ка Рос­ти­сла­ви­ча, ко­то­рые про­кня­жи­ли там чуть бо­лее ме­ся­ца (17 февраля - 24 мар­та), а за­тем бы­ли взя­ты в плен за­хва­тив­ши­ми Ки­ев Рос­ти­сла­ви­ча­ми. Став­ший ки­ев­ским князем Рю­рик Рос­ти­сла­вич по­пы­тал­ся из­гнать Михаила Юрьевича из Ки­ев­ско­го княжества, од­на­ко 6-днев­ная оса­да Тор­че­ска за­вер­ши­лась мир­ным со­гла­ше­ни­ем, по ко­то­ро­му во вла­де­ние Михаила Юрьевича ото­шёл так­же Пе­ре­яс­лавль (Юж­ный), а Все­во­лод Юрь­е­вич и Яро­полк Рос­ти­сла­вич бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны из пле­на. Ле­том - осе­нью 1173 года Михаил Юрьевич при­со­еди­нил­ся к по­хо­ду войск Ан­д­рея Бо­го­люб­ско­го на Ки­ев, за­вер­шив­ше­му­ся их по­ра­же­ни­ем.

Ле­том 1174 года, по­сле смер­ти Ан­д­рея Бо­го­люб­ско­го, пле­мян­ни­ки Михаила Юрьевича - Мсти­слав и Яро­полк Рос­ти­сла­ви­чи при­ня­ли при­гла­ше­ние от «ста­рей­ших» го­ро­дов Северо-Восточной Ру­си (Рос­тов, Суз­даль, Пе­ре­яс­лавль) прий­ти на кня­же­ние. Они ре­ши­ли на­пра­вить­ся ту­да вме­сте с Михаилом Юрьевичем и Все­во­ло­дом Юрь­е­ви­чем. Пер­вы­ми в Рос­тов от­пра­ви­лись Михаил Юрьевич и Яро­полк Рос­ти­сла­вич, од­на­ко из-за по­ли­тического про­ти­во­стоя­ния бо­яр­ст­ва Рос­то­ва и Вла­ди­ми­ра ме­ж­ду эти­ми кня­зья­ми про­изо­шёл раз­рыв. Рос­тов­ские боя­ре на­стаи­ва­ли на том, что­бы к ним прие­хал толь­ко Яро­полк Рос­ти­сла­вич, а вла­ди­мир­цы под­дер­жа­ли Михаила Юрьевича.

По­сле во­кня­же­ния Михаила Юрьевича Вла­ди­мир 7 не­дель оса­ж­да­ли вой­ска Яро­пол­ка и Мсти­сла­ва Рос­ти­сла­ви­чей с си­ла­ми рос­тов­цев, вы­ну­див вла­ди­мир­цев отка­зать­ся от­кры­то под­дер­жи­вать Михаила Юрьевича (при его отъ­ез­де, тем не ме­нее, вла­ди­мир­цы зая­ви­ли ему о сво­ей под­держ­ке в слу­чае воз­вра­ще­ния с до­пол­нительными во­енными си­ла­ми).

Че­рез год не­до­воль­ные прав­ле­ни­ем Яро­пол­ка Рос­ти­сла­ви­ча вла­ди­мир­цы при­гла­си­ли Михаила Юрьевича на кня­же­ние. 15 июня 1175 года в бит­ве на Бе­ле­хо­вом по­ле (близ Вла­ди­ми­ра) вой­ска Михаила Юрьевича и Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча на­нес­ли со­кру­ши­тель­ное по­ра­же­ние пле­мян­ни­кам, всту­пи­ли во Вла­ди­мир, где во­кня­жил­ся Михаил Юрьевич.

Вско­ре вла­ди­мир­ский князь за­клю­чил ряд (до­го­вор) с суз­даль­ца­ми и рос­тов­ца­ми, а Все­во­ло­да по­са­дил на кня­же­ние в Пе­ре­яс­лав­ле (За­лес­ском). В том же го­ду вме­сте с Все­во­ло­дом Михаил Юрьевич вы­сту­пил про­тив ря­зан­ско­го князя Гле­ба Рос­ти­сла­ви­ча, под­дер­жи­вав­ше­го его пле­мян­ни­ков, за­клю­чил с ним мир на р. Мо­ск­ва.

По­хо­ро­нен в Ус­пен­ском со­бо­ре г. Вла­ди­мир. Ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ в со­ста­ве Со­бо­ра Вла­ди­мир­ских свя­тых (1982 год).