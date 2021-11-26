МИХАЛКО ЮРЬЕВИЧ
МИХАЛКО ЮРЬЕВИЧ (в крещении Михаил) - князь киевский (май - июль 1171 год), владимирский (1174 год, 1175-1176 годы).
Сын князя Юрия Владимировича Долгорукого, единокровный брат Андрея Юрьевича Боголюбского, Глеба Юрьевича и родной брат Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.
В 1161 году изгнан из Северо-Восточной Руси в числе прочих родственников Андреем Боголюбским, получил от Глеба Юрьевича во владение Городец-Остерский (ныне Остёр). Весной 1168 году участвовал в походе против половцев, организованном киевским князем Мстиславом Изяславичем. В 1169 году в условиях угрозы похода войск князя Андрея Боголюбского на Киев выступил на стороне Мстислава Изяславича.
С 1169 года княжил в Торческе, в том же году одержал победу над половцами (при этом получил в сражении тяжёлые ранения). В 1171 году на короткое время занял киевский стол, но, не имея поддержки со стороны Андрея Боголюбского, уступил его смоленскому князю Роману Ростиславичу, вернувшись в Торческ.
В начале 1173 года, в разгар конфликта между Ростиславичами и Андреем Боголюбским, последний передал Киев Михаил Юрьевич, однако тот направил вместо себя брата Всеволода и племянника Ярополка Ростиславича, которые прокняжили там чуть более месяца (17 февраля - 24 марта), а затем были взяты в плен захватившими Киев Ростиславичами. Ставший киевским князем Рюрик Ростиславич попытался изгнать Михаила Юрьевича из Киевского княжества, однако 6-дневная осада Торческа завершилась мирным соглашением, по которому во владение Михаила Юрьевича отошёл также Переяславль (Южный), а Всеволод Юрьевич и Ярополк Ростиславич были освобождены из плена. Летом - осенью 1173 года Михаил Юрьевич присоединился к походу войск Андрея Боголюбского на Киев, завершившемуся их поражением.
Летом 1174 года, после смерти Андрея Боголюбского, племянники Михаила Юрьевича - Мстислав и Ярополк Ростиславичи приняли приглашение от «старейших» городов Северо-Восточной Руси (Ростов, Суздаль, Переяславль) прийти на княжение. Они решили направиться туда вместе с Михаилом Юрьевичем и Всеволодом Юрьевичем. Первыми в Ростов отправились Михаил Юрьевич и Ярополк Ростиславич, однако из-за политического противостояния боярства Ростова и Владимира между этими князьями произошёл разрыв. Ростовские бояре настаивали на том, чтобы к ним приехал только Ярополк Ростиславич, а владимирцы поддержали Михаила Юрьевича.
После вокняжения Михаила Юрьевича Владимир 7 недель осаждали войска Ярополка и Мстислава Ростиславичей с силами ростовцев, вынудив владимирцев отказаться открыто поддерживать Михаила Юрьевича (при его отъезде, тем не менее, владимирцы заявили ему о своей поддержке в случае возвращения с дополнительными военными силами).
Через год недовольные правлением Ярополка Ростиславича владимирцы пригласили Михаила Юрьевича на княжение. 15 июня 1175 года в битве на Белеховом поле (близ Владимира) войска Михаила Юрьевича и Всеволода Юрьевича нанесли сокрушительное поражение племянникам, вступили во Владимир, где вокняжился Михаил Юрьевич.
Вскоре владимирский князь заключил ряд (договор) с суздальцами и ростовцами, а Всеволода посадил на княжение в Переяславле (Залесском). В том же году вместе с Всеволодом Михаил Юрьевич выступил против рязанского князя Глеба Ростиславича, поддерживавшего его племянников, заключил с ним мир на р. Москва.
Похоронен в Успенском соборе г. Владимир. Канонизирован РПЦ в составе Собора Владимирских святых (1982 год).