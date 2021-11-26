КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДОВИЧ
КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДОВИЧ - князь владимирский (1216-1218 годы).
Из династии Рюриковичей, старший сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, брат Юрия Всеволодовича, Ярослава Всеволодовича и Святослава Всеволодовича.
В 1196 году отец женил Константина дочери князя Мстислава Романовича, скрепив союз, направленный против черниговских Ольговичей.
Весной 1198 года Всеволод Большое Гнездо взял 12-летнего Константина Всеволодовича в поход на р. Дон против половцев. Поход закончился успешно для русских князей. Последующие несколько лет Константин Всеволодович провёл во Владимире.
В 1201 году Константин Всеволодович присутствовал при освящении Успенского собора, построенного его матерью во владимирском Княгинине монастыре.
В 1205 году отец направил Константин Всеволодович на княжение в Новгород, что было связано с военной угрозой новгородским землям, которой не мог противостоять Святослав Всеволодович, а также нежеланием Всеволода Большое Гнездо выделять удел Константину Всеволодовичу в Северо-Восточной Руси. 20 марта 1205 года Константин Всеволодович прибыл в Новгород, однако его правление оказалось недолгим.
В начале 1207 года отец вызвал Константина Всеволодовича во Владимир, т. к. резко обострились отношения владимирского князя с черниговским кн. Всеволодом Святославичем Чермным, и понадобилась мобилизация новгородцев на войну с черниговскими князьями. Константин Всеволодович вернулся в Новгород, собрал большое войско из новгородцев, псковичей, ладожан и новоторжцев и поздним летом 1207 года прибыл с ним в Москву; там к Константин Всеволодович присоединился отец со своими полками. Однако из-за заговора рязанских князей, вступивших в сговор с Ольговичами, владимирский князь направил свои войска на Рязанское княжество. Константин Всеволодович участвовал в осаде Пронска, закончившейся капитуляцией города. Вернувшись после этого во Владимир, Константин Всеволодович получил от отца удел с центром в Ростове (туда вошли также Ярославль, Белоозеро, Углич, Молога и Устюг). В 1209 году Константин Всеволодович по велению отца начал поход на Новый Торг (Торжок), чтобы заставить новгородцев отпустить арестованного ими брата Святослава, но конфликт был улажен без применения военной силы.
Всеволод Большое Гнездо хотел видеть Константина Всеволодовича своим преемником на владимирском столе, однако Константин Всеволодович, поддерживаемый ростовцами, рассчитывал восстановить прежнее значение Ростова как столицы всей Северо-Восточной Руси. Между отцом и сыном назрел конфликт: Константин Всеволодович не поехал во Владимир по вызову отца. Тогда Всеволод Большое Гнездо созвал во Владимире представителей боярства, духовенства, дворянства, купцов и других категорий населения, которым объявил, что передаёт владимирский стол не Константину Всеволодовичу, а своему 2-му сыну Юрию. Собравшиеся поддержали Всеволода Большое Гнездо и принесли клятву верности Юрию Всеволодовичу.
После смерти отца (1212 год) Константин Всеволодович начал войну с братом Юрием за верховенство в Северо-Восточной Руси. На сторону Константина Всеволодовича встали его младшие братья Иван и Святослав, а на сторону Юрия - братья Ярослав и Владимир. Позднее политич. ориентация младших братьев менялась. Военные столкновения Константина Всеволодовича с Юрием и Ярославом в 1212 и 1213 годы показали, что у ростовского князя недостаточно сил, чтобы одержать верх над владимирским и переяславским князьями. Более того, Юрий и Ярослав вели успешные боевые действия под самим Ростовом, грабя и опустошая ростовскую округу. Констатину Всеволодовичу пришлось заключать мир с младшими братьями и даже оказывать им военную помощь. В условиях мира Константин Всеволодович стремился поддержать Ростовскую епархию (от которой в 1214/1215 году отделилась Суздальская и Владимирская епархия), основал ряд церквей в Ростове и Ярославле.
В 1216 году наступила развязка междукняжеского противостояния в Северо-Восточной Руси. В Липицкой битве 1216 года близ Юрьева (Польского) войска коалиции новгородского кн. Мстислава Мстиславича Удатного, Константин Всеволодович, псковского кн. Владимира Мстиславича, смоленского кн. Владимира Рюриковича и Всеволода Мстиславича, сына киевского кн. Мстислава Романовича Старого, разгромили объединённое войско Ярослава Всеволодовича и его братьев Юрия, Владимира и Святослава. В результате владимирским князем стал Константин Всеволодович, а Юрий был отправлен в Городец-Радилов (ныне Городец).
Однако уже через полгода Константин Всеволодович вернул брата из ссылки и дал ему во владение Суздаль. По заключённому между ними соглашению, Юрий после смерти Константина Всеволодовича должен был унаследовать владимирский стол, сохранив за его сыновьями удел, полученный Константином Всеволодовичем от отца в 1207 году.
После смерти Константина Всеволодовича его потомки сохранили свой удел, но уже никогда не предъявляли претензий на владимирский стол.