АНДРЕЙ Юрьевич Боголюбский

Князь Ростовский, Суздальский и Владимирский, великий князь Киевский (с 1157).

Старший сын Юрия Долгорукого и дочери половецкого хана Аепы. В 1149 А. Б. посажен отцом в Вышгород, но через год переведен в западнорусские земли, где держал города Туров, Пинск и Пересопницу. В 1155 вновь переведен в Вышгород, откуда менее чем через год бежал во Владимир, увезя с собой подаренную отцу константинопольским патриархом Лукой Хризовергом икону, написанную, по преданию , евангелистом Лукой («Богоматерь Владимирская»). В 1157 А. Б. унаследовал великокняжеский престол, но в Киев не поехал. Тогда же он был избран князем Ростовским, Суздальским и Владимирским. Опираясь на своих «милостников» (слуг), в 1162 А. Б. изгнал из Ростово-Суздальской земли мачеху, братьев Мстислава, Василька и Всеволода, племянников, а также отцовскую дружину. Одновременно он перенес столицу из Суздаля во Владимир, а свою резиденцию — в Боголюбово-на-Нерли (по которому и получил свое прозвище). Около 1160 А. Б. впервые в истории Руси попытался разделить русскую церковь. Он обратился с просьбой к константинопольскому патриарху учредить во Владимире вторую митрополию, независимую от киевской, но получил отказ. В 1168 А. Б. послал суздальского игумена Феодора на большой собор в Киев с целью добиться смещения митр. Константина. Не найдя поддержки у русских епископов, Феодор направился в Константинополь , надеясь уговорить патриарха назначить митрополитом себя, однако добился лишь поставления ростовским епископом. В 1169 Феодор вступил в конфликт с А. Б. Князь выдал епископа на суд митрополита в Киев, где Феодор был казнен по обвинению в ереси . В годы правления А. Б. во Владимире и пригородах развернулось грандиозное строительство: в 1164 возведены Золотые ворота, город-замок Боголюбово, а также ряд храмов. По мнению ряда исследователей, А. Б. стремился освободиться от византийского влияния. Он, в частности, приглашал для строительства владимирских храмов западноевропейских зодчих. Тенденция к большей культурной самостоятельности прослеживается и во введении им на Руси новых праздников, не принятых в Византии . По инициативе князя были учреждены праздники Спаса (1 августа) и Покрова пресвятой Богородицы (1 октября). По распоряжению А. Б. в 1164–1165 создан цикл программных литературных произведений: «Слово Андрея Боголюбского о празднике 1 августа», «Сказание о победе над волжскими болгарами 1164 и праздновании 1 августа», а также «Житие Леонтия Ростовского». В свою очередь, они оказали влияние на «Сказание о чудесах Владимирской иконы Богоматери» и «Слово на Покров». В ночь с 29 на 30 июня 1174 убит в Боголюбове заговорщиками из своего ближайшего окружения. Первоначально погребен во Владимирском храме Успения Богородицы; позднее останки А. Б. неоднократно переносились. С именем А. Б. многие ученые связывают зарождение новой для древней Руси государственной системы: деспотической монархии . В ее основе лежат министериальные (служебные) отношения подданства (когда слуга находится в прямой и безусловной зависимости от господина), принципиально отличающиеся от договорных западноевропейских вассально-сюзеренных отношений.

Автор статьи: Данилевский И.Н.