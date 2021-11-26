ЖАБОТИН
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ЖАБОТИН - комплекс археологических памятников раннего железного века на юге лесостепной полосы правобережья Среднего Поднепровья, у села Жаботин.
Поселение «Тарасова Гора» (VII - начало VI веков до н. э.) открыто и исследовалось в 1950-е годы (Е.Ф. Покровская, М.И. Вязьмитина). Землянки и наземные дома каркасно-глинобитной конструкции, с очагами или купольными глиняными печами, углублённые хозяйственные постройки; наземные сооружения с глиняными богато украшенными («бегущая волна» и др.) площадками-«жертвенниками». Лепные крупные котлообразные сосуды и тюльпановидные горшки с валиками и проколами по венчику; столовая посуда лощёная, украшена зубчатым штампом и врезными, инкрустированными белой пастой линиями, часто образующими сложные геометрические композиции. Среди характерных форм: миски, черпаки с высокой ручкой, кубки, биконические корчаги с отогнутым венчиком («типа Вилланова») и др.; есть древнегреческая расписная родосско-ионийская керамика конца VII - начала VI веков до н. э. Железные ножи и серпы, псалии и орудия труда из кости, бронзовые гвоздевидные булавки. Близлежащий обширный могильник известен с конца XIX века; В.В. Хвойкой, А.Ал-др. Бобринским, Г.Т. Ковпаненко исследовано 6 курганов VII - 1-й половины VI и V веков до н. э. Погребения под курганами: основные - в деревянных склепах на древней поверхности; впускные - в ямах. Склепы из вертикально поставленных столбов с односкатным или шатровым перекрытием, частично обожжены или сожжены. Среди инвентаря - сосуды, аналогичные лепной керамике поселения, бронзовые наконечники стрел и удила, железный меч и панцирь, бронзовые и роговые псалии, золотые и роговые украшения узды, в том числе в скифо-сибирском зверином стиле. По материалам Жаботина выделяют этап в истории населения лесостепной зоны Восточной Европы, отделяющий так называемый предскифский период (VIII - 1-я половина VII веков до н. э.) от раннескифского (середина VII - VI веков до н. э.). Некоторые исследователи датируют этап Жаботина с конца IX века до н. э. На памятниках типа Жаботина прослеживаются некоторые традиции предшествующей чернолесской культуры, сильное влияние культур круга Гальштата. С 1-й половины или середины VII века до н. э. доминирующим становится влияние скифов.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.