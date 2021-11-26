ЖАБОТИН На чтение: 1 минута

ЖАБОТИН - комплекс археологических памятников раннего железного века на юге лесостепной полосы правобережья Среднего Поднепровья, у села Жаботин.

По­се­ле­ние «Та­ра­со­ва Го­ра» (VII - начало VI веков до н. э.) от­кры­то и ис­сле­до­ва­лось в 1950-е годы (Е.Ф. По­кров­ская, М.И. Вязь­ми­ти­на). Зем­лян­ки и на­зем­ные до­ма кар­кас­но-­гли­но­бит­ной кон­ст­рук­ции, с оча­га­ми или ку­поль­ны­ми гли­ня­ны­ми пе­ча­ми, уг­луб­лён­ные хо­зяйственные по­строй­ки; на­зем­ные со­ору­же­ния с гли­ня­ны­ми бо­га­то ук­ра­шен­ны­ми («бе­гу­щая вол­на» и др.) пло­щад­ка­ми-«жерт­вен­ни­ка­ми». Леп­ные круп­ные кот­ло­об­раз­ные со­су­ды и тюль­па­но­вид­ные горш­ки с ва­ли­ка­ми и про­ко­ла­ми по вен­чи­ку; сто­ло­вая по­су­да ло­щё­ная, ук­ра­ше­на зуб­ча­тым штам­пом и врез­ны­ми, ин­кру­сти­ро­ван­ны­ми бе­лой пас­той ли­ния­ми, час­то об­ра­зую­щи­ми слож­ные гео­мет­рические ком­по­зи­ции. Сре­ди ха­рак­тер­ных форм: мис­ки, чер­па­ки с вы­со­кой руч­кой, куб­ки, би­ко­ни­че­ские кор­ча­ги с ото­гну­тым вен­чи­ком («ти­па Вил­ла­но­ва») и др.; есть древнегреческая рас­пис­ная ро­дос­ско-­ио­ний­ская ке­ра­ми­ка конца VII - начала VI веков до н. э. Же­лез­ные но­жи и сер­пы, пса­лии и ору­дия тру­да из кос­ти, брон­зо­вые гвоз­де­вид­ные бу­лав­ки. Близ­ле­жа­щий об­шир­ный мо­гиль­ник из­вес­тен с конца XIX века; В.В. Хвой­кой, А.Ал-др. Боб­рин­ским, Г.Т. Ков­па­нен­ко ис­сле­до­ва­но 6 кур­га­нов VII - 1-й половины VI и V веков до н. э. По­гре­бе­ния под кур­га­на­ми: ос­нов­ные - в де­ревянных скле­пах на древ­ней по­верх­но­сти; впу­ск­ные - в ямах. Скле­пы из вер­ти­каль­но по­став­лен­ных стол­бов с од­но­скат­ным или шат­ро­вым пе­ре­кры­ти­ем, час­тич­но обож­же­ны или со­жже­ны. Сре­ди ин­вен­та­ря - со­су­ды, ана­ло­гич­ные леп­ной ке­ра­ми­ке по­се­ле­ния, брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел и уди­ла, же­лез­ный меч и пан­цирь, брон­зо­вые и ро­го­вые пса­лии, зо­ло­тые и ро­го­вые ук­ра­ше­ния уз­ды, в том числе в ски­фо-­си­бир­ском зве­ри­ном сти­ле. По ма­те­риа­лам Жаботина вы­де­ля­ют этап в ис­то­рии на­се­ле­ния ле­со­степ­ной зо­ны Восточной Ев­ро­пы, от­де­ляю­щий так называемый пред­скиф­ский пе­ри­од (VIII - 1-я половина VII веков до н. э.) от ран­не­скиф­ско­го (середина VII - VI веков до н. э.). Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли да­ти­ру­ют этап Жаботина с конца IX века до н. э. На па­мят­ни­ках ти­па Жаботина про­сле­жи­ва­ют­ся не­ко­то­рые тра­ди­ции пред­ше­ст­вую­щей чер­но­лес­ской куль­ту­ры, силь­ное влия­ние куль­тур кру­га Галь­шта­та . С 1-й половины или середины VII века до н. э. до­ми­ни­рую­щим ста­но­вит­ся влия­ние ски­фов.

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