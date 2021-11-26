ПАШКОВСКИЙ МОГИЛЬНИК
ПАШКОВСКИЙ МОГИЛЬНИК - грунтовый могильник эпохи Великого переселения народов близ бывшей станицы Пашковская, ныне - в западной части города Краснодар (Россия).
Открыт М.В. Покровским и Н.В. Анфимовым в 1927 году; сборы и небольшие раскопки проводились ими в 1927, 1929, 1933, 1936, 1939 годах; К.Ф. Смирнов в 1947 году осуществил осмотр памятника и доследование одного погребения (при участии В.П. Шилова), в 1948-1949 годах - систематические раскопки. Трупоположения почти все одиночные, вытянуты на спине головой на запад, иногда с отклонениями к югу и северу. Погребальные сооружения не прослежены; инвентарь представлен в основном предметами убора на местах ношения и иногда керамическимисосудами (не более трёх в могиле); в самой богатой могиле 5/1949 года зафиксированы захоронение женщины с ребёнком и отдельные скопление предметов (вероятно, приношение). Фибулы, пряжки, гривны, браслеты, бусы, подвески, амулеты, зеркала, пинцеты и другие на исследованных участках датируются в рамках 2-й половины V - конца VI (или начала VII) веков и подразделяются на 2 периода. Детали убора имеют аналогии в основном на территории между современными городами Краснодар, Новороссийск, Туапсе. Есть изделия из Боспора, Восточного Средиземноморья и других регионов. Происхождение, этническая принадлежность, судьба населения, оставившего Пашковский могильник, остаются предметом слабо аргументированных гипотез. На территории Пашковского могильника найдены предметы раннего железного века; могила 1/1947 года относится к Средневековью. Близ Пашковского могильника (он получил № 1) известны могильники меотской археологической культуры (№ 2-4) и другие археологические памятники. Наряду с Борисовским могильником, могильниками Дюрсо, Бжид (к северу от Туапсе), Пашковский могильник - опорный памятник для изучения истории и культуры населения Северо-Западного Кавказа V-VII века.