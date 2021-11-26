ЛУКОМЛЬ

ЛУКОМЛЬ - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков начала 1-го тысячилетия - XVI века; средневековый го­род на реке Лу­ком­ка (бас­сейн Западной Дви­ны), на тер­ри­то­рии современной деревни Лу­комль (Чаш­ник­ский район Ви­теб­ской области, Бе­ло­рус­сия).

1)Ар­хео­ло­гический ком­плекс из­вес­тен с 1870-х годов; рас­коп­ки Е. Р. Ро­ма­нова (1888), Г. В. Шты­хо­ва (1966-1974); вклю­ча­ет го­ро­ди­ще (70× 35 м), 2 се­ли­ща, 4 кур­ган­ных мо­гиль­ни­ка.

Древ­ней­шие ар­хео­ло­гические ма­те­риа­лы (днеп­ро-двин­ская куль­ту­ра) най­де­ны на го­ро­ди­ще; в IV-VII веке (па­мят­ни­ки кру­га Ту­шем­ля - Бан­це­ров­щи­на) поя­ви­лось ещё и не­ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние у его под­но­жия. В VIII-X веке го­ро­ди­ще бы­ло ок­ру­же­но ва­лом (в X веке - высота 3 м) с де­ревянными кон­ст­рук­ция­ми на вер­ши­не; вдоль внутреннего пе­ри­мет­ра рас­по­ла­га­лись на­зем­ные до­ма с пе­ча­ми-ка­мен­ка­ми и другие по­строй­ки; се­ли­ще за­ни­ма­ло оба бе­ре­га ре­ки, дос­ти­гая пло­ща­ди свыше 10 га, во­круг не­го воз­ник­ли кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки (ис­поль­зо­ва­лись до XI века вклю­чи­тель­но). Сре­ди на­хо­док - на­ко­неч­ни­ки стрел, ле­до­ход­ные ши­пы, ла­дей­ные за­клёп­ки, на­раль­ник, ли­тей­ные фор­мы и тиг­ли для из­го­тов­ле­ния свин­цо­во-оло­вян­ных ук­ра­ше­ний, кос­тя­ные греб­ни, под­ра­жа­ние арабскому дир­хе­му (Наср ибн Ах­мад, 914-943). Боль­шин­ст­во жен­ских ук­ра­ше­ний и леп­ной ке­ра­ми­ки ха­рак­тер­но для смо­лен­ских длин­ных кур­га­нов куль­ту­ры, не ис­клю­че­но при­сут­ст­вие скан­ди­на­вов. В конце IX-X века этот на­се­лён­ный пункт (ве­ро­ят­но, уже на­зы­вав­ший­ся Лукомль) стал од­ним из круп­ней­ших по­се­ле­ний ран­не­го­род­ско­го ти­па на тер­ри­то­рии современной Бе­ло­рус­сии, со­че­тая функ­ции административного цен­тра од­ной из тер­ри­то­ри­аль­ных групп кри­ви­чей и важ­но­го пунк­та на вод­но-во­ло­ко­вом пу­ти ме­ж­ду бас­сей­на­ми Днеп­ра (река Бе­ре­зи­на) и Западной Дви­ны (река Ул­ла). Во 2-й половине X века или в начале XI века го­род под­верг­ся раз­грому и во­шёл в со­став Древнерусского го­су­дар­ст­ва.

2) Древнерусский го­род Лукомль впер­вые упо­мя­нут в «По­уче­нии» Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха в свя­зи с его по­хо­дом в По­лоц­кую зем­лю в 1078 году. В XI-XIII века Лукмоль был цен­тром во­лос­ти в со­ста­ве По­лоц­ко­го кня­же­ст­ва, с XIV века - Ве­ли­ко­го княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) . В 1386 году, во вре­мя меж­до­усо­би­цы в ВКЛ, был взят по­лоц­ко-тев­тон­ски­ми вой­ска­ми во гла­ве с князем Ан­д­ре­ем Оль­гер­до­ви­чем. В 1397 году в Лукомль ос­но­ван пра­во­слав­ный мо­на­стырь с церовью Св. Ни­ко­лая. Ве­ро­ят­но, в конце XIV века Лукомль стал цен­тром не­боль­шо­го удель­но­го кня­же­ст­ва. В хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов раз­ру­шен русскими вой­ска­ми (1563), позд­нее упо­ми­на­ет­ся как се­ло. По ар­хео­ло­гическим дан­ным, рас­цвет Лукомля при­шёл­ся на XI-XIII века. Ук­ре­п­ле­ния бы­ли ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны, пло­щад­ка го­ро­ди­ща за­строе­на де­ревянными до­ма­ми, пло­щадь по­са­да со­став­ля­ла около 25 га. Мно­го­чис­лен­ны сле­ды ре­мес­лен­но­го про­изводства; сре­ди на­хо­док: на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, навершие бу­ла­вы, то­по­ры, стре­мя, сельско-хозяйственные ору­дия, ук­ра­ше­ния и де­та­ли кос­тю­ма (в т. ч. зо­ло­тая бу­си­на, стек­лян­ные брас­ле­ты), рез­ные кос­тя­ные шах­мат­ные фи­гу­ры, греб­ни, на­клад­ки с изо­бра­же­ния­ми. Ма­те­риа­лов XIV-XVI века срав­ни­тель­но не­мно­го: на­зем­ные до­ма с об­шир­ны­ми под­по­ла­ми, сре­ди на­хо­док - эн­кол­пи­он, на­перс­ный крест, се­реб­ря­ный по­лу­грош (Алек­сандр Ягел­лон­чик, 1501-1506).

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