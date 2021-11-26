ЛУКОМЛЬ
ЛУКОМЛЬ - комплекс археологических памятников начала 1-го тысячилетия - XVI века; средневековый город на реке Лукомка (бассейн Западной Двины), на территории современной деревни Лукомль (Чашникский район Витебской области, Белоруссия).
1)Археологический комплекс известен с 1870-х годов; раскопки Е. Р. Романова (1888), Г. В. Штыхова (1966-1974); включает городище (70× 35 м), 2 селища, 4 курганных могильника.
Древнейшие археологические материалы (днепро-двинская культура) найдены на городище; в IV-VII веке (памятники круга Тушемля - Банцеровщина) появилось ещё и неукреплённое поселение у его подножия. В VIII-X веке городище было окружено валом (в X веке - высота 3 м) с деревянными конструкциями на вершине; вдоль внутреннего периметра располагались наземные дома с печами-каменками и другие постройки; селище занимало оба берега реки, достигая площади свыше 10 га, вокруг него возникли курганные могильники (использовались до XI века включительно). Среди находок - наконечники стрел, ледоходные шипы, ладейные заклёпки, наральник, литейные формы и тигли для изготовления свинцово-оловянных украшений, костяные гребни, подражание арабскому дирхему (Наср ибн Ахмад, 914-943). Большинство женских украшений и лепной керамики характерно для смоленских длинных курганов культуры, не исключено присутствие скандинавов. В конце IX-X века этот населённый пункт (вероятно, уже называвшийся Лукомль) стал одним из крупнейших поселений раннегородского типа на территории современной Белоруссии, сочетая функции административного центра одной из территориальных групп кривичей и важного пункта на водно-волоковом пути между бассейнами Днепра (река Березина) и Западной Двины (река Улла). Во 2-й половине X века или в начале XI века город подвергся разгрому и вошёл в состав Древнерусского государства.
2) Древнерусский город Лукомль впервые упомянут в «Поучении» Владимира Всеволодовича Мономаха в связи с его походом в Полоцкую землю в 1078 году. В XI-XIII века Лукмоль был центром волости в составе Полоцкого княжества, с XIV века - Великого княжества Литовского (ВКЛ). В 1386 году, во время междоусобицы в ВКЛ, был взят полоцко-тевтонскими войсками во главе с князем Андреем Ольгердовичем. В 1397 году в Лукомль основан православный монастырь с церовью Св. Николая. Вероятно, в конце XIV века Лукомль стал центром небольшого удельного княжества. В ходе Ливонской войны 1558-1583 годов разрушен русскими войсками (1563), позднее упоминается как село. По археологическим данным, расцвет Лукомля пришёлся на XI-XIII века. Укрепления были реконструированы, площадка городища застроена деревянными домами, площадь посада составляла около 25 га. Многочисленны следы ремесленного производства; среди находок: наконечники копий и стрел, навершие булавы, топоры, стремя, сельско-хозяйственные орудия, украшения и детали костюма (в т. ч. золотая бусина, стеклянные браслеты), резные костяные шахматные фигуры, гребни, накладки с изображениями. Материалов XIV-XVI века сравнительно немного: наземные дома с обширными подполами, среди находок - энколпион, наперсный крест, серебряный полугрош (Александр Ягеллончик, 1501-1506).