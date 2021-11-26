КИЗИЛ-КОБИНСКАЯ КУЛЬТУРА На чтение: 1 минута

КИЗИЛ-КОБИНСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра фи­на­ла брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков (IX-III века до н. э.) в пред­го­рь­ях, го­рах и на по­бе­ре­жье юго- западного Кры­ма.

Выделена Г. А. Бонч-Осмоловским по материалам раскопок поселения Кизил-Коба в 1921 году. Хронология и другие аспекты изучения Кизил-кобинской культуры уточнены А. М. Лесковым, Х. И. Крис, В. А. Колотухиным. Подразделяется на 3 этапа: IX - середина VII века, середина VII - V века и IV-III века.

Поселения; прямоугольные наземные дома с углублённым полом, каркасно-плетёными стенами, обмазанными глиной, двускатными крышами; на раннем этапе - небольшие полуземлянки с шатровым перекрытием. Сезонные стоянки под скальными навесами, у входов в гроты и пещеры. Рядом с поселениями мо­гиль­ни­ки ; ка­мен­ные ящи­ки с кром­ле­ха­ми рас­по­ло­же­ны в один или несколько ря­дов; тру­по­по­ло­же­ния скор­чен­ные на бо­ку, из­ред­ка тру­по­сож­же­ния.

Леп­ные горш­ки с ло­щё­ной по­верх­но­стью, обыч­но с ту­ло­вом би­ко­ни­че­ской, гру­ше­вид­ной и ре­по­вид­ной фор­мы, мис­ки, куб­ки; гео­мет­рические ком­по­зи­ции из же­лоб­ков, вер­ти­каль­ных, на­клон­ных, фи­гур­ных на­ле­пов. На ран­нем эта­пе - ка­мен­ные но­жи-сер­пы, вкла­ды­ши для сер­пов, скреб­ки, шли­фо­ван­ные то­по­ры и др. Кос­тя­ные и брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, кос­тя­ные пса­лии , брон­зо­вые ук­ра­ше­ния. На позд­них эта­пах - ору­дия, ору­жие, де­та­ли кон­ско­го сна­ря­же­ния из кос­ти, брон­зы, же­ле­за. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие, от­гон­ное (яй­лаж­ное) ско­то­вод­ст­во. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей свя­зы­ва­ют культуру с тав­ра­ми.

От пред­ше­ст­вую­щей ке­ми-обин­ской куль­ту­ры Кизил-кобинская культура отделена тысячелетним временным разрывом. Её происхождение дискуссионно: миграция с Кавказа (А. М. Лесков), слияние кавказских и фракийских культурных компонентов (П. Н. Шульц) и др. В конце III - начале II века до нашей эры Кизил-кобинская культура уступила место поздней скифской археологической культуре.

Иллюстрация:

Ки­зил-ко­бин­ская куль­ту­ра: 1–4 – ке­ра­ми­че­ские со­су­ды; 5–9 – брон­зо­вые серь­ги, под­вес­ка, на­ко­неч­ник стре­лы; 10 – же­лез­ный кин­жал (по В. А. Ко­ло­ту­хи­ну). Архив БРЭ.

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