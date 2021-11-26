ЕЛИСЕЕВИЧИ
ЕЛИСЕЕВИЧИ - палеолитические стоянки на правом берегу реки Судость.
Относятся к деснинскому палеолиту; радиоуглеродные датировки от 17500 до 12300 лет назад. Стоянку Елисеевичи I открыл К.М. Поликарпович в 1930 году; раскопки его же (1930, 1935-1936, 1946, 1948), В.Д. Будько (1963, 1965), Л.В. Греховой (1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1986); стоянка Елисеевичи II случайно обнаружена в 300 м к северо-западу от Елисеевичи I в 1979 году, раскопки Греховой в 1980 году. Изучено более 600 м2; скопления костей (в основном мамонта), ямы с костями мамонта образовывали овал около 20 × 11 м, в его северо-восточной части - конструкция из земли и костей, главным образом мамонта («ход»), к юго-восточной границе овальной площадки примыкало пятно костного угля и золы («зольник») и др. Кремнёвый инвентарь характеризуется пластинчатой техникой раскалывания, преобладают ретушированные резцы, серия пластин с притупленным краем и краевой ретушью, скребки, проколки и острия с ретушированным краем; орудия из рёбер («кинжал», лощила, копалка) и бивня (проколка, иголка, лопаточка) мамонта. Среди находок - женская статуэтка («Венера палеолита»), «жезл начальника» (стержень с утолщением, имеющим отверстие; как со стоянки Межиричи в Черкасской области Украины и др.), орнаментированные пластинки («чуринги») из бивня мамонта, фигурка мамонта и другие из известковой конкреции, бивни мамонта с регулярными поперечными нарезками. Преобладают кости мамонта, много песца, имеются кости волка, медведя, северного оленя, лося, корсака, копытного лемминга, узкочерепной полёвки.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.