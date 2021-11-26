МОРДКА

МОРДКА (морт­ка, морд­ка ку­нья, морт­ка обе­уш­ная («с дву­мя уша­ми»), в до­ку­мен­тах на латинском языке - caput martum, на ста­ро­не­мец­ком - hovet, houed) - то­вар­но-де­неж­ная еди­ни­ца Северо-Западной и Северо-Восточной Ру­си, в основном, в XIII-XV веках.

Пер­во­на­чаль­но мордка - сор­ти­ро­воч­ный от­ре­зок кунь­е­го ме­ха (го­ло­вы), в XIV-XV веках - мо­нет­ный эк­ви­ва­лент его стои­мо­сти в се­реб­ре.

Древ­ней­шее упо­ми­на­ние мордки как дей­ст­вую­щей де­неж­ной еди­ни­цы - в нов­го­род­ской бе­ре­стяной гра­мо­те № 108 (конецXII - начала XIII веков); наи­бо­лее позд­нее (1448-1461 годы), воз­мож­но рет­ро­спек­тив­ное, - в гра­мо­те великому князю мо­с­ков­ско­му Ва­си­лию II Ва­силь­е­ви­чу Тём­но­му на по­лу­че­ние «чёр­но­го бо­ра» с но­во­торж­ских во­лос­тей Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки.

Еди­ни­ца счёта мордка - грив­на мор­док [ста­ро­не­мец­кое mark ho­vede (houede)], в Нов­го­ро­де рав­ная 25 мордка.

Со­от­но­ше­ние мордки с другими де­неж­ны­ми еди­ни­ца­ми ме­ня­лось по ме­ре из­ме­не­ния стои­мо­сти се­реб­ра и его со­дер­жа­ния в мо­не­тах , об­ра­щав­ших­ся на тер­ри­то­рии хо­ж­де­ния мордки.

В 1268 году в Нов­го­ро­де 1 мордка = 1/6 ку­ны; в 1399 году в Мо­ск­ве и Нов­го­ро­де 1 мордка = 1/364 руб­ля, 2 век­шам и 0,9 бе­лы (еди­ни­цы на ос­но­ве бе­личь­е­го ме­ха раз­но­го ка­че­ст­ва); в 1422-1426 годы мордка рав­ня­лась 10 лю­бец­ким пфен­ни­гам (см. Де­на­рий ).

Мордка вы­шла из упо­т­реб­ле­ния в свя­зи с мас­со­вой че­кан­кой день­ги, но до XVIII века ме­ста­ми со­хра­ня­лась счёт­ная мордка в 1/4 день­ги.

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