ДЖУЧИ УЛУС

Джучи улус — название степной империи, созданной монголами на территории Вост. Европы.

В русских источниках называется Ордой, с 1566 («Казанская история») — Золотой Ордой . Последний термин прочно закрепился в мировой историографии. Д. у. был выделен в 1124 Чингисханом его старшему сыну — Джучи . Окончательно он сформировался после так называемого Западного похода (1235—1242), в результате которого были покорены Болгария Волжско-Камская и Русь. Центром империи стало Нижнее Поволжье.

Постепенное отделение от Монгольской империи произошло при Бату , который в то время был старейшим из чингисидов . Он помог занять монгольский престол Мункэ — сыну Толуя и за это получил право на фактическую автономию. В годы правления брата Бату — Берке (1257—1266) активно развивалось градостроительство. Берке приглашал в гости крупных ученых, поэтов, богословов. Золотая Орда занимала огромную территорию примерно в 6—8 месяцев пути с запада на восток от Дуная и Паннонии до Аральского моря и Зап. Сибири. Условно страну можно разделить на несколько частей, из которых наиболее важными были половецкие степи ( Дешт-и-Кипчак ), Крым и Причерноморье, Хорезм, Поволжье с крупными городскими центрами.

Население Золотой Орды можно разбить на две большие группы: кочевые народы — кипчаки (основное население), булгуры, угры, огузы , монголы ; оседлое население — булгары, население Хорезма и других районов Средней Азии и Кавказа и др. В Золотой Орде было много городов, включая столицу Сарай (Селитренное городище в Астраханской обл.). Административная система Золотой Орды предполагала деление на крылья — левую, восточную Кок-Орду (Синюю Орду) и правую, западную Ак-Орду (Белую Орду), возглавляемую беклярибеком. Вазир управлял оседло-городскими обществами. Ему подчинялся аппарат чиновников ( диван ).

После Берке правил правнук Джучи — Менгу-Тимур (1266—1282), затем начались споры за наследство, вызванные перепроизводством элиты. В этот период активную роль в ордынской политике стал играть Ногай , который не будучи чингисидом, являлся фактическим правителем и манипулировал ханами из «Золотого рода». Эта ситуация продлилась до 1291, когда ханом стал Токта . Дальнейший расцвет связан с правлением Узбека (1313—1341) и его сына Джанибека (1342—1357). В этот период был принят ислам, возникла огромная зона политической стабильности, что привело к беспрецедентному росту международной торговли и культурного обмена. На причерноморском побережье появились торговые фактории генуэзских и венецианских купцов — Кафа в Крыму, Тана в устье Дона.

После смерти Джанибека наступила так называемая «Великая замятня». За 20 лет сменилось 25 ханов. В течение части этого периода власть контролировал менявший ханов беклярибек Мамай . Только Тохтамышу (1380—1395) с помощью Тимура (Тамерлана) удалось восстановить целостность державы. Однако после выступления Тохтамыша против Тимура последний в серии походов 1391—1396 положил конец единству Золотой Орды. Многие города были сожжены и разграблены. Правители отдельных улусов фактически стали самостоятельными. В 1-й половине XV в. создаются одно за другим Сибирское , Узбекское , Казанское , Крымское ханства, Ногайская орда . Формальным наследником Д. у. некоторое время выступала Большая Орда.

Лит.: Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.—Л., 1950; История татар. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII — середина XV в. Казань, 2009; Крамаровский М. Г. Человек средневековой улицы: Золотая Орда. Византия. Италия. СПб., 2012; Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. I. СПб., 1884; Т. II. М.—Л., 1941; Федоров-Давыдов Г. А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994; Halperin Ch. J. Russia and the Golden Horde. Bloomington, 1985; The Cambridge History of Inner Asia: The Chinggisid Age. Cambridge, 2009.