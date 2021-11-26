ДАНЬ НАЛОГ

ДАНЬ НАЛОГ - натуральный или денежный сбор с побеждённых в пользу победителя; одна из форм налога с подданных.

В про­цес­се фор­ми­ро­ва­ния феодальных от­но­ше­ний Дань раз­ви­ва­лась в двух на­прав­ле­ни­ях: с од­ной сто­ро­ны, пре­вра­ща­лась в государственный на­лог (по­душ­ный или по­зе­мель­ный), с дру­гой - в ре­зуль­та­те по­жа­ло­ва­ния ко­ро­ля­ми пра­ва сбо­ра до­хо­дов дру­жин­ни­кам и ду­хо­вен­ст­ву она транс­фор­ми­ро­ва­лась в феодальную рен­ту. Дань сыг­ра­ла зна­чительную роль в ста­нов­ле­нии фео­да­лиз­ма в стра­нах Северной Ев­ро­пы (бок­ленд, да­не­гельд - в Анг­лии, вейц­ла - в Скан­ди­навских стра­нах и т. д.).

На Ру­си Дань из­вест­на с середины IX века как пла­тёж в поль­зу ва­ря­гов и Ха­зар­ско­го ка­га­на­та, а с 880-х годов - в поль­зу ки­ев­ско­го кня­зя. Данью об­ла­га­лись отдельные пле­ме­на и груп­пы пле­мён. Взи­ма­лась на­ту­рой (ме­ха­ми, мё­дом и др.) или день­га­ми - пер­во­на­чаль­но с «ды­ма» (хо­зяй­ст­ва од­ной се­мьи), за­тем - с «плу­га» или «со­хи» (ок­лад­ной еди­ни­цы в 2 или 3 ра­бо­чие си­лы). По ме­ре ук­ре­п­ле­ния вла­сти кня­зя Дань ста­но­ви­лась обя­за­тель­ной и ис­поль­зо­ва­лась для со­дер­жа­ния дру­жи­ны. Со­би­ра­лась во вре­мя по­лю­дья (осен­не-зим­не­го объ­ез­да кня­зем тер­ри­то­рии сво­его кня­же­ст­ва). До XII века сбо­ром Дани за­ни­ма­лась кня­же­ская дру­жи­на. Специальные сбор­щи­ки Дани - «дань­ни­цы» - поя­ви­лись в русских кня­же­ст­вах и зем­лях не ра­нее XII века (с XIV века име­но­ва­лись «дан­щи­ка­ми»). По­ми­мо Дани в поль­зу кня­зя, «дан­щи­ки» взи­ма­ли так­же осо­бые «дан­ские по­шли­ны» в свою поль­зу. По ме­ре рос­та свет­ско­го и цер­ков­но-мо­на­стыр­ско­го зем­ле­вла­де­ния в XII-XVII веках на­се­ле­ние круп­ных вот­чин час­то по­лу­ча­ло ос­во­бо­ж­де­ние от Дани по жа­ло­ван­ным гра­мо­там ве­ли­ких и удель­ных кня­зей, с 1547 года - ца­рей. Ино­гда сбор Дани и других пря­мых на­ло­гов от­да­вал­ся в ру­ки са­мо­го зем­ле­вла­дель­ца, ко­то­рый вно­сил пла­тёж в кня­же­скую каз­ну «об­ро­ком». Ка­ж­дый пра­вя­щий князь (ве­ли­кий или удель­ный) имел пра­во сбо­ра Дани со сво­их под­дан­ных. При этом её раз­ме­ры варь­и­ро­ва­лись по кня­же­ст­вам.

Осо­бой раз­но­вид­но­стью Дани в XIII-XV веках яв­лял­ся на­лог в поль­зу ха­нов Зо­ло­той Ор­ды - «вы­ход». В середине XIII - начале XIV веков его сбор осу­ще­ст­в­лял­ся бас­ка­ка­ми, но уже с по­след­ней тре­ти XIII века эта функ­ция по­сте­пен­но пе­ре­хо­ди­ла к великим князь­ям вла­ди­мир­ским, ко­то­рые ста­ли не­сти от­вет­ст­вен­ность за его уп­ла­ту. Дань, со­б­ран­ная с уде­лов, пе­ре­да­ва­лась великому кня­зю. Раз­мер «вы­хо­да», ус­та­нов­лен­ный для московских великих кня­зей, в конце XIV века со­став­лял 5 тысяч рублей, в 1-й тре­ти XV века - 7 тысяч рублей, в начале XVI века - 1 тысяча рублей. Наи­бо­лее ве­ро­ят­ный максимальный раз­мер «вы­хо­да» с «со­хи» рав­нял­ся пол­ти­не (100 де­нег). По­ла­га­ют, что Дань в Ор­ду до­став­ля­лась один раз в 7-8 лет. При ос­лаб­ле­нии вла­сти Ор­ды великий князь мог со­хра­нить со­б­ран­ную дань за со­бой, од­на­ко в этом слу­чае он дол­жен был по­де­лить­ся с удель­ны­ми князь­я­ми.

В XV-XVI веках Дань вхо­ди­ла в чис­ло обя­зательных на­ло­гов со всех ка­те­го­рий тяг­ло­го на­се­ле­ния, не поль­зо­вав­ших­ся по­дат­ным им­му­ни­те­том. В XVI веке сбо­ром Дани на­ря­ду с «дан­щи­ка­ми» (а обыч­но вме­сто них) ве­да­ли го­ро­до­вые при­каз­чи­ки. Во 2-й половине XVI-XVII веках «дан­ны­ми день­га­ми» или «чет­верт­ны­ми до­хо­да­ми» на­зы­ва­ли со­во­куп­ность пла­те­жей [Дань, на­ме­ст­ни­чий корм, день­ги за го­ро­до­вое, за­сеч­ное, а так­же и ям­чуж­ное (из­го­тов­ле­ние се­лит­ры) де­ла], по­сту­пав­ших в фи­нан­со­вые при­ка­зы (чет­вер­ти). Двор­цо­вые кре­сть­я­не пла­ти­ли «дан­ные день­ги» в за­ви­си­мо­сти от ме­ст­ных ус­ло­вий в раз­ме­ре от 30 до 70 рублей с «со­хи» («со­ха» в это вре­мя из­ме­ря­лась ко­ли­че­ст­вом зем­ли); чер­но­сош­ные - 48-200 руб.; по­сад­ские лю­ди - 30-58 руб. в рай­онах слу­жи­ло­го зем­ле­вла­де­ния, а на чёр­ных зем­лях - как чер­но­сош­ные кре­сть­я­не. «Дан­ные день­ги» от­ме­не­ны в 1679 году по­сле объ­е­ди­не­ния важ­ней­ших пря­мых на­ло­гов в один - « стре­лец­кие день­ги ».

С XV-XVI веках в По­вол­жье, с XVII века в Си­би­ри с при­сое­ди­нён­ных на­ро­дов, за­ни­мав­ших­ся охот­ничь­им про­мыс­лом, взи­мал­ся ясак.

В XV-XVII веках ми­тро­по­лит (с 1589 года пат­ри­арх), ар­хи­епи­ско­пы и епи­ско­пы взи­ма­ли осо­бую цер­ков­ную Дань с при­чтов церк­вей, на­хо­див­ших­ся в пре­де­лах под­ве­дом­ст­вен­ной ие­рар­ху епар­хии. Эта Дань мог­ла взи­мать­ся в два приё­ма - зи­мой (ро­ж­де­ст­вен­ская) и ле­том (пет­ров­ская). Отдельные церк­ви ос­во­бо­ж­да­лись от Дани в жа­ло­ван­ных гра­мо­тах ие­рар­хов.

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