БАСМА

Особая пластинка, выдававшаяся монгольскими ханами в XIII—XV веках в качестве верительного документа.

В зависимости от ранга получавшего Б. могла быть из золота, серебра, бронзы или дерева. На пластине имелось рельефное изображение (у сотников, тысячников и темников — с изображением головы льва; у знатных чиновников — головы тигра; у представителей высшей власти — кречета; у гонцов — сокола) и надпись (напр.: «[Пусть] ведет дела по усмотрению, как [если] бы мы лично ехали» или «Повелением Вечного неба. Указ хана [имярек]. Человек, который не покорится, виновен и должен умереть»).

Носили Б. на шее или на поясе. Пластина служила своеобразным мандатом , по которому ее владелец получал все необходимое.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.

© Российская Историческая Энциклопедия