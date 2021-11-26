ЛИТВИНЫ

ЛИТВИНЫ - название литовцев на польском языке и диалектах белорусского языка.

1) На­зва­ние ли­тов­цев на польском языке и диа­лек­тах бе­ло­русского языка;

2) Ис­то­рическое на­зва­ние вы­ход­цев из Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го;

3) Эт­но­гра­фическая груп­па бе­ло­ру­сов на се­ве­ро-за­па­де Бе­ло­рус­сии - тер­ри­то­рии, с XIII века вхо­див­шей в со­став Великого кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го , со сме­шан­ным бе­ло­рус­ско-ли­тов­ским на­се­ле­ни­ем;

4) Ус­таревшее русское и укринское на­зва­ние бе­ло­ру­сов и ли­тов­цев.

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