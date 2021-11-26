В закладки
ЛИТВИНЫ
ЛИТВИНЫ - название литовцев на польском языке и диалектах белорусского языка.
1) Название литовцев на польском языке и диалектах белорусского языка;
2) Историческое название выходцев из Великого княжества Литовского;
3) Этнографическая группа белорусов на северо-западе Белоруссии - территории, с XIII века входившей в состав Великого княжества Литовского, со смешанным белорусско-литовским населением;
4) Устаревшее русское и укринское название белорусов и литовцев.
458
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится